República Dominicana

Gobierno dominicano mantiene precios de combustibles gracias a subsidio

Autoridades determinaron mantener sin variación los valores absorbiendo el impacto de incrementos internacionales gracias a un subsidio

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Primer plano de una mano sosteniendo una boquilla de combustible insertada en el tanque de gasolina abierto de un coche oscuro.
El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes destinó RD$1.657 millones en subsidios para proteger a los consumidores contra la inflación de hidrocarburos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Gobierno de la República Dominicana mantienen congelados los precios de los principales combustibles y el Gas Licuado de Petróleo (GLP) durante la semana del 9 al 15 de mayo, gracias a un subsidio de RD$1,657 millones (aproximadamente USD 27.6 millones), según información oficial del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM).

Esta medida busca mitigar el impacto de la crisis internacional sobre la economía doméstica y proteger el poder adquisitivo de los consumidores.

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De acuerdo con el MICM, los precios de la gasolina regular y premium, el gasoil óptimo y premium, el GLP y el gas natural permanecerán sin cambios en ese periodo.

En contraste, el precio del avtur experimentará una reducción de RD$17.42 USD (0.29 ) por galón, mientras que el kerosene bajará RD$19.30 (USD 0.32) por galón. La medida busca evitar que los incrementos en los precios internacionales de los hidrocarburos afecten directamente a los usuarios finales.

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Gasolinera moderna y colorida con surtidores naranjas y verdes, varios autos y personas, un edificio de tonos vibrantes, palmeras y montañas al fondo bajo un cielo nublado.
El Gobierno de República Dominicana congeló los precios de los principales combustibles y el GLP para evitar alzas entre el 9 y 15 de mayo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un alivio para los dominicanos

MICM informó que el subsidio permitirá cubrir la diferencia entre el precio internacional y el precio local, de forma que los consumidores no enfrenten alzas significativas.

“El Gobierno subsidia a los consumidores, por cada galón que compran, con RD$19.77 (USD 0.33 dólares) en el caso del GLP, RD$63.39 (USD 1.06) en la gasolina premium, RD$76.39 (USD 1.27) en gasolina regular, RD$88.01 (USD 1.47) en gasoil regular y RD$96.59 (USD 1.61 dólares) en el gasoil óptimo”, detalla un boletín.

La entidad estatal afirmó que estos subsidios forman parte de una política de protección social frente a la inflación: “Con los subsidios que destina semanalmente el Gobierno para no transferir el total de los costos de los precios de los combustibles, el Estado dominicano protege de los efectos de la inflación a la población, mientras mantiene un manejo responsable de las finanzas públicas”.

Precios finales

Durante la semana comprendida entre el 9 y el 15 de mayo, los combustibles se comercializarán a los siguientes precios: la gasolina premium costará RD$323.10 (USD 5.39 ) por galón, la gasolina regular RD$301.50 (USD 5.02 ), el gasoil regular RD$253.80 (USD 4.23) y el gasoil óptimo RD$275.10 (USD 4.58 ).

En tanto, el avtur se cotizará en RD$304.44 (USD 5.07 ) por galón y el kerosene en RD$344.70 (USD 5.75 ) por galón. Los combustibles derivados de fuel oíl también registrarán variaciones: el fuel oíl #6 subirá a RD$206.03 (3,43 dólares) por galón tras un incremento de RD$7.61 (USD 0.13 ), y el fuel oíl 1%S alcanzará RD$232.74 (USD 3.88 dólares) tras aumentar RD$6.31 (USD 0.10).

Infografía que muestra el congelamiento de precios de combustibles en República Dominicana, con texto y gráficos sobre un fondo de planta industrial.
El gobierno de la República Dominicana mantiene congelados los precios de los principales combustibles y el Gas Licuado de Petróleo (GLP) durante la semana del 9 al 15 de mayo, gracias a un subsidio de RD$1,657 millones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, el GLP mantendrá su precio en RD$137.20 (USD 2.29 dólares) por galón, y el gas natural continuará a RD$43.97 (USD 0.73 dólares) por metro cúbico. El MICM indicó que la tasa de cambio promedio utilizada para la conversión de estos precios fue de RD$60.00 por dólar, conforme a las publicaciones diarias del Banco Central.

“Se congelan la Gasolina Premium, la Gasolina Regular, el Gasoil Regular, el Gasoil Óptimo y el GLP, con el Estado dominicano absorbiendo íntegramente el impacto de un mercado internacional que acumula alzas de hasta 72% en lo que va del año”, aseguró la institución.

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