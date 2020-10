Los 7 videojuegos más importantes que le quedan al 2020

Watch Dogs Legion, Cyberpunk 2077 y Assassin´s Creed Valhalla serán algunas de las producciones que llegarán antes de fin de año

La industria del gaming cerrará un año a todo ritmo con lo que será el lanzamiento de las consolas para la próxima generación: PlayStation 5 y Xbox Series X/S. No obstante, también culminará con la aparición de muchos títulos importantes, los cuales saldrán en sintonía con las flamantes plataformas para tratar de hacer pie en su catálogo. Franquicias como Watch Dogs, Assassin´s Creed y Call of Duty aparecerán con nuevas entregas, mientras que otras como Cyberpunk, harán su debut luego de muchas expectativas.

Watch Dogs Legion Watch Dogs Legion

Luego de lo que fue el buen recibimiento que tuvo Watch Dogs 2 (2015), la empresa canadiense apunta a Legion, la tercera entrega, como el título definitivo dentro de la saga. Este presentará una narrativa donde los hackers tendrán el protagonismo. La historia transcurrirá en una Londres futurista, la cual se encuentra en un momento trágico, dado que puede ser su caída.

En este marco, un grupo anónimo llamado Zero-Day utilizó de pantalla a la resistencia DedSec para realizar bombardeos coordinados en la ciudad. Esto permitió que muchos criminales se apoderen del lugar, el cual está sin gobierno. Es así como el usuario se enfrentará a estos mercenarios en la búsqueda de estabilizar devuelta el control en tierras inglesas y descubrir quienes son los que atacaron.

Una de las novedades con las que contará el título es el “Play as Anyone”. Esta ofrecerá a los jugadores la posibilidad de elegir de entre todos los ciudadanos, cuáles serán los integrantes de la la lista de la resistencia. Así, cada persona que esté en el mundo abierto de Legion puede ser reclutada y utilizada.

Watch Dogs Legion estará disponible para PC, PlayStation 4 y Xbox One a partir del próximo 29 de octubre. A su vez, llegará tanto para PlayStation 5 como para Xbox Series X y S el 10 de noviembre.

Ubisoft apunta a que Legion, la tercera entrega la franquicia, sea la experiencia definitiva





Cyberpunk 2077 Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 s erá un videojuego RPG en primera persona creado por nada menos que CD Projekt Red, el estudio responsable de la saga The Witcher, l a cual tuvo una reciente adaptación televisiva en Netflix protagonizada por Henry Cavill. Este estará situado en un futuro distópico donde las modificaciones corporales son moneda corriente y las corporaciones son las verdaderas dueñas de Night City, la ciudad donde sucederá la acción. La trama del título girará alrededor de la búsqueda que hará V -el protagonista- sobre un objeto que brinda inmortalidad a quien lo use. Un Macguffin clásico. Aunque tiene una base como FPS, eso no significa que la única solución es la de disparar a todo lo que se mueve. El sigilo será una opción igual de válida.

El 19 de noviembre el juego estará disponible para PlayStation 4, Xbox One y PC. E n cuanto a la versión para computadoras, será compatible con la tecnología DLSS 2.0 de NVIDIA, la cual promete mejorar notablemente el rendimiento; especialmente gracias a las funciones de ray-tracing. Esta tecnología otorga grandes resultados respecto de la iluminación, las sombras y el grado de exposición de las imágenes en Cyberpunk 2077.

Cyberpunk 2077 también llegará a la próxima generación de consolas, dando el presente en PlayStation 5 y Xbox Series X/S. Esta versión, que todavía no tiene fecha de lanzamiento, presentará mejoras técnicas, las cuales estarán enfocadas en el aspecto visual.

Luego de varios retrasos y expectativas, Cyberpunk 2077 llegará al mercado el19 de noviembre







Assassin’s Creed: Valhalla Assassin’s Creed: Valhalla

Esta nueva entrega de la saga de asesinos presentará a los jugadores las andanzas de Eivor, una leyenda vikinga que fue criada entre los combates más épicos de su época. La aventura comenzará en tierras vikingas y llevará a los personajes a formar un asentamiento en territorio anglosajón. Gran parte de las misiones comenzarán en esta locación, que se podrá mejorar, fortificar y expandir a medida que se sumen aliados, se completen objetivos y se desbloqueen caminos en la historia.

Según indicó Julien Laferriere, productor del juego, a Infobae, grandes partes de las misiones serán “arcos argumentales”. A su vez, las comparó con películas o episodios de una serie, donde se presentan a diferentes personajes y permite conocer nueva información sobre ellos. Otra de las novedades que introducirá el título es la posibilidad de utilizar el modo animus, el cual permitirá a los jugadores ver a Eivor tanto en su versión masculina como femenina de manera aleatoria.

La siguiente entrega de la franquicia, Assassin’s Creed Valhalla, llegará el 10 de noviembre para Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5 y PC, donde se podrá encontrar en el Epic Games y Ubisoft Store.

La nueva entrega de la franqucia de asesinos transcurrirá en la época vikinga, sobre tierras británicas y noruegas

Demon’s Souls Demon’s Souls

La llegada de esta remake al mercado fue, sin dudas, una de las mejores sorpresas que presentó el último showcase de PlayStation. Este título fue el encargado de abrir la puerta del género Soulslike hace ya diez años, cuando debutó en PS3. Este se caracteriza por estar compuesto de títulos de acción que cuentan con elementos RPG de una dificultad elevada. A su vez, también destacar por contar con jefes espectaculares dentro de un universo lleno de misterios.

Demon’s Souls Remake promete ser una reimaginación que dé cuenta de todo lo que ha avanzado el gaming en dos generaciones de consolas. Además, lo está desarrollando Bluepoint Games, equipo que se encargó de traer al clásico de PlayStation 2, Shadow of the Colossus, a los tiempos actuales. Si se toma en cuenta el impresionante trabajo realizado en dicha remake, solo es posible tener grandes expectativas para este título.

Demon´s Souls llegará en exclusiva para PlayStation 5 el próximo 12 de noviembre.

Demon´s Souls será una de las cartas fuertes de los exclusivos de PlayStation 5







Call of Duty: Black Ops Cold War Call of Duty: Black Ops Cold War

La trama de esta nueva entrega del famoso shooter se contará a través de agentes de ambos lados de la cortina de hierro en medio de la guerra fría. Con rusos infiltrados desde hace años, e incluso décadas, dentro de Estados Unidos. Esto permitiría retomar la historia del Call Of Duty: Black Ops de 2010, la cual también tiene lugar durante ese interesante y poco explorado período de tiempo. Al igual que las entregas anteriores, todo parece indicar que la narrativa estará inspirada en hechos reales. El adelanto oficial del modo campaña mostró una entrevista real con el desertor de la KGB, Yuri Bezmenov, realizada en 1984.

Entre las novedades que presentará el título se encuentra la modalidad Vip Escort. Esta ofrecerá un enfrentamiento entre dos equipos de seis jugadores, de los cuales uno será el VIP al que deberán asistir con el fin de que salga con vida. El otro modo que hará su estreno es el Combined Arms. Este invitará a dos grupos formados por doce usuarios a enfrentarse utilizando armas y todo tipo de vehículos, dependiendo siempre de los mapas que se elijan. Además, se presentó Fireteam, que juntará a 40 jugadores con el fin de formar cuatro equipos de diez. Se anticipó que la modalidad girará alrededor de una actividad denominada Dirty Bomb, de la cual no se dieron más detalles.

Call of Duty: Black Ops Cold War estará disponible a partir del 13 de noviembre para PlayStation 4, Xbox One y PC. También contará con versiones de la siguiente generación, tanto en PlayStation 5 y como en Xbox Series X/S.

La trama del nuevo Call of Duty tendrá lugar durante la guerra fría







Spider-Man: Miles Morales Spider-Man: Miles Morales

Este nuevo capítulo de la franquicia llevará a los jugadores a Harlem, el hogar de Miles, donde su madre se postulará como gobernadora. La historia presentará personajes nuevos, facciones que habrá que mantener a raya en la ciudad y mucho más. El juego invitará a una experiencia completa, con cinemáticas que prometen sumergir a los usuarios en lo profundo del universo de este clásico superhéroe. Además, el combate se mantendrá en coherencia con respecto a su antecesor y tendrá algunas novedades como nuevos ataques y habilidades especiales, como, por ejemplo, volverse invisible.

Spider-Man: Miles Morales para PlayStation 5 contará con la utilización de ray tracing, una tecnología que permitirá mejorar de forma notable las iluminaciones, sombras y reflejos de los videojuegos, por lo que las imágenes serán mucho más reales. A su vez, el título aprovechará la capacidad del disco duro SSD con el que cuenta la PS5, que permite que los tiempos de carga en la nueva consola prácticamente no existan.

Cabe destacar que el juego ya se encuentra en pre-venta en Argentina, tanto en la edición estándar como la ultimate. Quienes compren la primera para PS4, tendrán la posibilidad de actualizar sin inconvenientes a PlayStation 5, donde podrán disfrutar la aventura de Miles Morales. No obstante, quienes adquieran la segunda obtendrán el título en la flamante consola junto a esta versión remasterizada. Esta última propone vivir una experiencia nueva, ya que aprovecha todos los recursos técnicos que ofrecerá la próxima plataforma de Sony.

Spider-Man: Miles Morales, que ya se encuentra en fase gold, llegará de manera exclusiva para las consolas de Sony, PlayStation 5 y PS4, el próximo 12 de noviembre.

Spider-Man Miles Morales invitará a los jugadores a conocer Harlem, hogar del nuevo protagonista







Yakuza 4: Like a Dragon Yakuza 4: Like a Dragon

Esta entrega de Yakuza: Like a Dragon, será la séptima de la franquicia sin contar títulos “spin-off” y promete entregar una de las experiencias más integrales hasta el momento. Su trama comienzo en el momento en el que Masumi Awakawa, jefe de una importante organización criminal japonesa, le pide a Ichiban Kasuga, miembro del clan, que se entrega a la policía con el fin de salvar al próximo lider, el joven Jo Sawashiro.

Al contar con una historia totalmente nueva, esta entrega parece ser el punto de entrada perfecto para nuevos jugadores. Esto también pueden verse beneficiados por los cambios en la modalidad del juego, la cual ahora ofrece un RPG clásico por turnos, como, por ejemplo, los Final Fantasy más antiguos.

Una de las novedades más relevantes que introducirá Like a Dragon son los minijuegos. Estos permitirán al usuario recorrer la ciudad arriba de kartings de carreras, batear en una jaula de béisbol y estar en el cine viendo una película, donde se deberá hacer alguna actividad. También, se podrá ir a una sala de arcade, en la cual seguramente se pueda disfrutar de algún clásico de la desarrolladora japonesa.

Yakuza: Like a Dragon se lanzará el 10 de noviembre para PlayStation 4, PC, Xbox Series X, S y Xbox One. Por su parte, los usuarios de PlayStation 5 deberán esperar al 2 de marzo de 2021.

Yakuza: Like a Dragon será la octava entrega principal de la franquicia de mafia japonesa