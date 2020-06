Con más de 55 millones de consolas vendidas, cerca de superar el récord en el mercado de la NES, Nintendo Switch no para de aumentar la demanda y ha crecido fuertemente durante la pandemia . Mientras el mundo gamer espera con ansias el lanzamiento de las dos nuevas consolas de Play y XBox, PlayStation 5 y Xbox Series X respectivamente, la empresa nipona no tiene una nueva maquina para ofrecer, pero sigue apostando a su híbrida. Pero tampoco lo necesita, ya superó las ventas globales de la N64 (32,9 millones) y la GameCube (21,7 millones) y con las 55 millones de unidades vendidas, se aproxima rápidamente al récord de la consola NES, que vendió 61,9 millones desde su lanzamiento en 1983. En este camino sostenido y con un catálogo propio que casi no depende de los estudios que aportan a otras empresas, la Switch podría tener vida por muchos años más como la consola insignia de la empresa.