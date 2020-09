Nintendo anunció la precuela de Zelda: Breath of the Wild

Nintendo y Koei Tecmo anunciaron el lanzamiento para Nintendo Switch de Hyrule Warrior: La era del cataclismo, juego que será un nuevo capítulo dentro de la franquicia de The Legend of Zelda. El título, que llegará al store de la portátil el próximo 20 de noviembre, servirá como precuela de Breath of the Wild, situándose 100 años antes a la exitosa historia, relatando los acontecimientos que dieron lugar a la gran batalla contra Ganon.

Con una industria que se encuentra acaparada con la aparición de la nueva generación de consolas, encabezada por PlayStation 5 y Xbox Series X, Nintendo continúa apostando a sus exitosas franquicias para crear ruido. Días después de los anuncios hechos por el 35 aniversario de Super Mario Bros, la empresa nipona presentó el lanzamiento de Hyrule Warrior: La era del cataclismo, título perteneciente a la saga de Zelda.

Pese a que la mayoría de los fanáticos de la franquicia estaban atentos a una posible secuela The Legend of Zelda: Breath of the Wild, la empresa japonesa decidió apostar a este título, que funcionara como precuela del exitoso juego de Nintendo Switch. La trama tendrá lugar 100 años antes y contará la gran batalla contra Ganon, la cual se encargó de oscurecer el ambiente de la ciudadela de Hyrule, al mejor estilo Warriors.

La era del cataclismo permitirá ponerse en la piel de varios personajes, entre los que destacan los cuatro elegidos: Daruk, Mipha, Revali y Urbosa. Al ser de tipo Musou, el usuario se deberá enfrentar con uno de estos héroes a grandes hordas de enemigos, en un ritmo frenético y divertido. Cabe destacar que podrán utilizar distintos ataques especiales, como los de luz de Zelda. No obstante, no todo el propósito del juego pasará por derrotar lo que se ponga en frente. Para avanzar en la trama, se tendrán que encontrar los puzles con los que irán apareciendo a lo largo del camino. A esto hay que sumarle el desbloqueo de habilidades y la posibilidad de crear ítems, los cuales serán a base del poder de la piedra Sheikah.

En el tráiler presentación, Nintendo invita a los usuarios a lo que será este nuevo capítulo: “Lidera a tus tropas en el campo de batalla y haz frente a la amenaza de Ganon, el Cataclismo, en la lucha definitiva por la supervivencia”. El adelanto, cargado de acción y vistazos a los personajes, promete mantener la épica y dinámica de los distintos juegos de la franquicia. A su vez, muestra el gran apartado gráfico que desarrolló Koei, demostrando acercarse a lo que ofrece Breath of the Wild, algo que seguramente mantendrá contentos a los fans de la saga, quienes se encontrarán con una buena congruencia visual.

Vale remarcar que el título ya se encuentra disponible en el eShop de la consola, con la posibilidad de reservarlo para su día de lanzamiento, el cual está pactado para el 20 de noviembre. Quienes realicen esto, recibirán el objeto especial cuchara de la suerte, además de un arma de bonificación para Link.

Por otor lado, según comunica el adelanto, el próximo 26 de septiembre se tendrán más novedades del título, en el marco del Tokyo Game Show 2020. Se puede esperar para esta ocasión, tener un primer vistazo del gameplay y lo que será en si el juego.

