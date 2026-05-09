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Guatemala: La policía realiza operativos y captura a presuntos miembros de maras y extorsionistas en el país

Los agentes reportaron detenciones en distintas regiones durante intervenciones simultáneas, donde fue incautado un arsenal compuesto por armas, municiones y estupefacientes, así como la recuperación de mercancía y vehículos con reporte de robo

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Operativos policiales en Guatemala logran detenciones por narcotráfico, armas ilegales y extorsión en múltiples departamentos. (Cortesía: PNC Guatemala)
Operativos policiales en Guatemala logran detenciones por narcotráfico, armas ilegales y extorsión en múltiples departamentos. (Cortesía: PNC Guatemala)

La Policía Nacional Civil (PNC) reportó la captura de varios integrantes de estructuras criminales en una serie de operativos realizados en distintos departamentos, donde se incautaron drogas, armas de fuego y municiones de uso exclusivo de las fuerzas de seguridad. Entre los detenidos figuran miembros de la mara 18, presuntos extorsionistas y personas vinculadas a delitos como defraudación aduanera y agresión sexual.

De acuerdo con información proporcionada por la PNC, en El Progreso fueron aprehendidos Jorge “N”, de 24 años, alias “Colocho”, y Mirna “N”, de 48, alias “Ruca”, señalados como miembros de la mara 18. Los agentes los interceptaron cuando intentaban huir y les decomisaron trece bolsas con cocaína y seis municiones de uso restringido. Según el reporte policial, Colocho cuenta con antecedentes por comercio, tráfico y almacenamiento ilícito desde 2021.

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En el Puerto Santo Tomás de Castilla, Izabal, efectivos de la División de Puertos, Aeropuertos y Puestos Fronterizos (DIPAFRONT) localizaron una pistola, un revólver, cargadores, posibles piezas para fusil y 117 municiones de diferentes calibres sin documentación legal durante una inspección en el carril 21 del puerto.

La Policía Nacional Civil decomisa drogas, pistolas y municiones de uso exclusivo de las fuerzas de seguridad durante redadas contra el crimen organizado. (Cortesía: PNC Guatemala)
La Policía Nacional Civil decomisa drogas, pistolas y municiones de uso exclusivo de las fuerzas de seguridad durante redadas contra el crimen organizado. (Cortesía: PNC Guatemala)

La PNC también informó sobre la recuperación de una plataforma con 3,500 láminas para techo, valoradas en aproximadamente Q270 mil, que había sido robada junto a un cabezal en la zona 18 de la capital. El operativo permitió ubicar la mercadería en un predio público de Chimaltenango, aunque el cabezal aún no ha sido localizado.

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En Escuintla, agentes remitieron a un menor de 17 años al juzgado de niñez y adolescencia tras ser señalado por herir con arma de fuego a una adolescente de 14 años. El joven fue detenido en la aldea Florido Aceituno y se le confiscó una carabina con cuatro municiones.

Durante la Operación Centinela, la policía capturó en el kilómetro 68 de la CA-2, Escuintla, a Juana “N”, alias “La Chiquis”, de 27 años. Según las autoridades, enfrenta órdenes de aprehensión emitidas por dos juzgados de Guatemala en febrero de 2022 y 2024 por delitos de extorsión. La investigación la vincula a una organización criminal dedicada al cobro de extorsiones en la costa sur.

En la aldea La Pimienta, Morales, Izabal, fue capturado Carlos “N” por el delito de extorsión a solicitud de un juzgado guatemalteco, mientras que en la 12 avenida y 12 calle de Puerto Barrios, Izabal, la policía detuvo a José “N”, de 38 años, con una pistola Smith & Wesson, una tolva y 16 municiones sin licencia.

Otras acciones incluyeron allanamientos en Mazatenango, Suchitepéquez, donde se decomisaron dos pistolas, 172 municiones y 20 casquillos, así como la detención de Edvin “N”, de 22 años, en San Sebastián, Retalhuleu, con 19 “colmillos” de cocaína, 87 bolsas de crack y 20 de marihuana.

En Totonicapán, la PNC arrestó a Carlos “N”, de 64 años, por defraudación aduanera, y en Morales, Izabal, a Jesús “N”, de 53, por violación y agresión sexual. Además, en la aldea Santa María Cauqué, Santiago Sacatepéquez, los agentes recuperaron un cabezal Freightliner modelo 2010, placas C-404BVL, reportado como robado esa misma mañana.

Operativos incluyeron capturas por defraudación aduanera, agresión sexual y usurpación agravada en Totonicapán, Santiago Sacatepéquez, Alta Verapaz y El Progreso. (Cortesía: PNC Guatemala)
Operativos incluyeron capturas por defraudación aduanera, agresión sexual y usurpación agravada en Totonicapán, Santiago Sacatepéquez, Alta Verapaz y El Progreso. (Cortesía: PNC Guatemala)

En el mercado municipal de El Progreso, Jutiapa, fue capturado Roberto “N”, de 33 años, señalado por atacar a golpes a un adolescente de 16 años. El sujeto portaba una escopeta Maverick calibre 12 con nueve municiones, la cual ocultaba en una mochila.

La División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (DIPANDA) notificó en la cárcel para hombres de Jalapa a Javier Steven Diéguez Hernández, de 24 años, sobre una nueva orden de captura por extorsión en grado de complicidad emitida por un juzgado de Chimaltenango el 4 de mayo.

Otros arrestos incluyeron a Rafael “N”, de 48 años, en la aldea Siguahana, Cobán, Alta Verapaz, y a Ezequiel “N”, de 38, en Sansare, El Progreso, ambos por usurpación agravada.

La PNC continuará con las investigaciones para dar con el paradero de los responsables de los hechos reportados y mantener los operativos en distintas regiones del país.

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