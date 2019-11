Como nota el perfil hecho por la revista The New Yorker en 2010, Miyamoto suele contar diferentes variaciones de sus experiencias de la niñez, donde salía a explorar los paisajes naturales que rodeaban su casa y se encontraba con bosques, lagos, cuevas y otras sorpresas que lo maravillaban. Cada nueva entrega de The Legend of Zelda, según el autor, intenta capturar algún nuevo aspecto de esa sensación de exploración que sentía cuando era chico.