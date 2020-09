Destiny 2 y Halo 3: ODST se suman al catálogo de Xbox Game Pass

Al igual que cada mes, Microsoft anunció los cambios que llegarán durante este mes a Xbox Game Pass, su servicio de videojuegos por suscripción para consolas y PC. En esta oportunidad, los usuarios podrán disfrutar del esperado Destiny 2 y de Halo 3: ODST, que llegará para sumarse al recopilatorio de la Master Chief Collection. A su vez, también se presentarán títulos como Company of Heroes 2: Complete Collection, Night in the Woods y Warhammer: Vermintide 2, mientras que otros como Dishonored 2, DiRT Rally 2.0 y Bad North se despedirán de la plataforma.

El primero en arribar al servicio será Company of Heroes 2: Complete Collection, haciendo su debut el 17 de septiembre. Este videojuego de estrategia bélica ambientado durante la segunda guerra mundial, ofrece vivir algunas de las batallas más recordadas de esta época. El juego cuenta con modos interesantes, como el TrueSight, el cual permite ver solamente lo que nuestras tropan tengan en el alcance de visión. A su vez, la experiencia del título se completa con la chance de disfrutar de dos campañas para el modo solitario y la posibilidad de manejar hasta cinco ejércitos en el multijugador. Estará disponible solo para PC.

El 22 de septiembre será el día de los grandes lanzamientos, ya que Destiny 2 y Halo 3: ODST harán su presentación en Game Pass. El primero llegará con sus expansiones Forsaken y Shadowkeep. Esta última se encarga de trasladar a los jugadores a la luna, donde deberán combatir contra una nueva amenaza que se presenta. A su vez, los usuarios podrán disfrutar de nuevos items, como armas y trajes, además de la renovación en el sistema de estadísticas. Se podrá jugar desde Xbox y Android.

Gamescom 2019 - Destiny 2- Shadowkeep trailer

Por su parte, Halo 3: ODST invita al usuario a ponerse en los zapatos de un soldado de las fuerzas de choque en lo que será la batalla de Nueva Mumbasa, las cuales se podían ver desde el punto de vista del Jefe Maestro en Halo 2. Este título, que llegará para sumarse al recopilatorio de The Master Chief Collection, incluirá un modo multijugador titulado Firefight, en el cual el jugador deberá enfrentarse a hordas de eemigos con el fin de mantenerse con vida y así sumar puntos. Estará disponible para PC y sistemas operativos Android.

El 24 de septiembre será el turno de Night In the Woods, un título independiente que pone en foco una aventura interesante, con personajes de mucha carísma y un mundo inmenso. Los jugadores podrán ponerse en la peil de Mae Borowski, una chica que después de terminar sus estudios universitarios vuelve a su hogar a buscar a sus antiguos amigos. Con el fin de reanudar su vida donde la había dejado, la protagonista se da cuenta que todo cambió y que cosas extrañas comienzan a suceder. Así, el jugador deberá ver de qué se trata todo esto y resolver los misterios que vayan surgiendo. Estará disponible para consolas, PC y también sistemas operativos Android.

Por último, pero no por eso menos importante, llegará a Game Pass Warhammer: Vermintide 2. Este juego de rol y acción ambientado en un amplio mundo, posibilitando descubrir muchos elementos mágicos e increíbles enemigos. El título propone al jugador enfrentarse a las fuerzas del caos en grupos conformados por hasta cuatro jugadores, con batallas dinámicas y frenéticas. Estará disponible a partir del 24 de septiembre para Xbox y Android.

Como siempre, para que todos estos juegos lleguen otros deben irse. Es por esto que a partir del 30 de septiembre harán su despedida Bad North, DiRT Rally 2.0, Dishonored 2, Panzer Dragoon Orta, Westerado: Double Barreled y Yooka-Laylee.

