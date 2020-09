Cuáles serán los videojuegos de lanzamiento de la Xbox Series X y S

Xbox Series X (izquierda) y Xbox Series S (derecha).

Uno de los temas principales de la semana pasada fue la nueva Xbox Series X – y su versión más económica, la Series S– de la familia de consolas de Microsoft. La compañía oficializó más detalles sobre estas nuevas consolas, como sus respectivos precios y la fecha exacta de lanzamiento.

Después de algunas filtraciones, Xbox salió a ponerle fin a los rumores y dejó en claro que el valor de las nuevas Xbox Series X y S será de 499 y 299 dólares, respectivamente, y que la fecha de su salida al mercado está programada para el próximo 10 de noviembre. Luego, las distintas divisiones de América Latina de la marca dieron a conocer los precios localizados según cada país, aunque la cuenta Argentina, hasta el momento, no dio detalles del valor al cual podrían llegar ambas consolas a este territorio.

Quienes puedan poner sus manos sobre las nuevas consolas de Microsoft desde el día uno de su lanzamiento podrán acceder a los siguientes títulos, los cuales están confirmados para acompañar el estreno de las Xbox Series X y S a partir del 10 de noviembre.

Por parte de Ubisoft, los dos títulos que estarán disponibles serán Assassin’s Creed: Valhalla y Watch Dogs: Legion. Aunque ambos videojuegos saldrán también para la actual generación de consolas; quienes los compren para Xbox One recibirán sin costo el upgrade a partir del 10 de noviembre para la nueva generación.

Yakuza: Like a Dragon será otro de los títulos disponibles en Xbox Series X y S. De hecho, el videojuego de Sega se estrenará en este sistema antes que la versión de PlayStation 4, lo cual representa una gran movida de Microsoft, ya que la saga siempre estuvo muy vinculada con la consola de Sony.

Por parte de los títulos exclusivos de PC y Xbox, están el videojuego de carreras Forza Horizon 4 y el shooter en tercera persona Gears 5. Aunque no se trata de estrenos, ambas entregas van a recibir el parche que las haga compatible con la nueva generación desde el día uno. Gears Tactics, la entrega de estrategia por turnos perteneciente a la franquicia Gears of War, también estará dentro de este catálogo.

Xbox Series X

En cuanto a estrenos, el nuevo juego de Tetris, Tetris Effect: Connected, se podrá jugar a partir del primer día de disponibilidad de la consola. Lo mismo sucederá con el simulador de carreras de rally DIRT 5 y con The Falconeer, el videojuego de mundo abierto y combate aéreo desarrollado por Tomas Sala.

Bungie Studios también tiene planes para la nueva generación de consolas y uno de ellos tiene que ver con la próxima expansión para Destiny 2, Beyond Light, la cual está programada para lanzarse el próximo 10 de noviembre; en conjunto con las nuevas consolas de Microsoft.

Otros títulos que asimismo estarán optimizados para poder sacar a relucir el máximo rendimiento de la nueva generación de consolas serán Ori and the Will of the Wisps, Tell Me Why, Grounded, Sea of Thieves, Marvel’s Avengers, Fortnite, Hyper Scape y Rainbow Six: Siege, entre otros.

De momento, estos son algunos de los títulos que acompañarán el desembarco de la nueva generación de consolas, aunque no se descarta que con el pasar de los días se sigan anunciando lanzamientos de cara al futuro. De hecho, con esta consola, Xbox invita a Sony a participar de una pelea muy dura, ya que tanto las prestaciones como el precio son más que interesantes para que muchos usuarios duden menos a la hora de migrar hacia otra familia de consolas. Habrá que esperar para conocer cuales son las cartas de la PlayStation Digital Edition para así tomar dimensiones de las prestaciones de ambas.

