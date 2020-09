Videojuegos: Estos son los lanzamientos del 15 al 20 de septiembre

Estos son los lanzamientos del 15 al 20 de septiembre - #Gaming

La industria gamer no se toma ni una semana de descanso y septiembre continúa ofreciendo títulos muy variados para los amantes de diferentes géneros. Del 15 al 20 de septiembre llegarán videojuegos de diferentes estilos artísticos, así como también enfocados en diferentes elementos. Algunos tendrán su fuerte en la narrativa, otros en su jugabilidad y uno de ellos, en los gráficos.

La primera novedad de esta semana será eFootball PES 2021 Season Update, que se lanzará en Playstation 4, Xbox One y PC el 15 de septiembre . Hace pocos meses, Konami confirmó que la nueva entrega de su franquicia futbolera no sería un juego nuevo, sino una actualización del PES 2020. Las plantillas de los equipos, las camisetas, los estadios y otras novedades serán el eje de esta actualización, pero no se modificarán casi nada los aspectos jugables del título . Aunque podría tratarse de un nuevo modelo de negocios, el estudio ya está trabajando en un nuevo juego para el año que viene que contará con un nuevo motor gráfico después de muchos años.

El esperado Spelunky 2 debutará en Playstation 4 el próximo 15 de septiembre. El popular videojuego de excavación y búsqueda de tesoros creado por Derek Yu volverá a la acción con varias novedades gráficas y de jugabilidad . Los escenarios generados de manera aleatoria esconderán una enorme cantidad de secretos y trampas para superar en solitario o con hasta tres amigos. Además, se incorporarán vehículos y otras mecánicas después de años de desarrollo. Spelunky 2 llegará más tarde a PC.

Los juegos rítmicos están pasando por un buen presente, no tanto por la cantidad de exponentes, sino por la originalidad a la hora de sumar música a géneros ya conocidos. BPM: Bullets Per Minute es un juego de disparos en primera persona que parece un primo de DOOM, pero que le da mucha más importancia a su apartado musical. Los jugadores tendrán que coordinar sus disparos al ritmo del rock que suena en cada nuevo escenario para salir victoriosos . Por el momento, sólo llegará a PC este 15 de septiembre, pero ya planea su versión para consolas.

Luego de debutar en PC en julio, Fight Crab desembarcará en Nintendo Switch este 15 de septiembre. Se trata de un videojuego de pelea protagonizado por cangrejos que sostienen armas de todo tipo , desde tijeras de jardinería a sables de luz, en combates muy intensos.

Medieval Dynasty llamó la atención de los gamers de PC en este último tiempo. Se trata de una experiencia que invita a los jugadores a crear una aldea medieval desde cero y llevarla a convertirse en una gran ciudad. El título cuenta con un extenso y complejo sistema de recursos para construir edificaciones y hacer progresar la aldea, así como también cuenta con elementos de survival que obligará a los usuarios a salir a cazar, interactuar con otros personajes y mucho más. Medieval Dynasty debutará en PC el 17 de septiembre.

Welcome to Elk es el golpe bajo de esta semana. El título cuenta con gráficos agradables y una cantidad interesante de minijuegos que invitan a disfrutar la particular isla de Elk. Sin embargo, el fuerte del juego está en los personajes que se pueden conocer en el lugar y las historias que comparten, las cuales son reales y están contadas por sus propios protagonistas . El juego estará disponible el próximo 17 de septiembre en Xbox One y PC.

En 2007, Crysis se lanzó en PC en una época en la que ninguna máquina podía hacerlo correr con los gráficos en su máxima calidad. Este 18 de septiembre llegará una versión remasterizada del shooter que promete llevar los gráficos a otro nivel. Se estrenará tanto en consolas, donde seguramente marcará los límites de sus posibilidades, y en PC, donde es posible que haya muchas máquinas que no puedan correrlo al máximo.

Para celebrar 35 años de Mario, Nintendo lanzará Super Mario 3D All-Stars para Nintendo Switch el 18 de septiembre. Se trata de una colección que incluye Super Mario 64, originalmente lanzado en la Nintendo 64, Super Mario Sunshine, de Nintendo GameCube, y Super Mario Galaxy, uno de los mejores videojuegos de la Nintendo Wii . Aparte de los juegos propiamente dichos, la colección está mejorada gráficamente y contará también con extras para los fans.

2K Games está evaluando que hacer con su franquicia de pelea de la WWE. Este año no habrá una entrega común y corriente, pero sí se lanzará WWE 2K Battlegrounds, un juego que recorrerá la historia de la lucha libre y contará con personajes y versiones de todas las eras . Llegará a PS4, Xbox One, Switch y PC el 18 de septiembre.