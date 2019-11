Bandai Namco reveló finalmente la fecha de salida oficial de su próximo juego, One Punch Man: A Hero Nobody Knows. El título debutará en Playstation 4, Xbox One y PC el próximo 28 de febrero de 2020 . Se trata del primer videojuego de consolas basado en la popular franquicia de manga y animé creada por ONE, también responsable de Mob Psycho 100.