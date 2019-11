A pesar de no estar basado en ninguna película, se espera que el jugador se cruce con más de un personaje icónico de la franquicia, entre los que ya está confirmado Saw Gerrera, que fue interpretado por Forest Whitaker tanto en Rogue One como en Rebels. En la historia también se presenta a su mentora y a una de los aprendices de Darth Vader, personaje conocido por los fans de la saga.