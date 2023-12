La calidad del sueño de los empleados puede ser la siguiente prioridad de recursos humanos en materia de salud mental

Una mala calidad del sueño puede acarrear consecuencias negativas en la concentración y cumplimiento de objetivos laborales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Abordar la salud mental en el trabajo ha surgido como una de las cuestiones más importantes que los equipos de recursos humanos (RR.HH.) están abordando en estos días, ofreciendo ventajas como salas tranquilas o terapeutas in situ. Los equipos de RR.HH. también pueden apoyar a los empleados con un esfuerzo relacionado con la salud mental que suele tener lugar fuera de los confines de una oficina: el sueño.

Te puede interesar: Existen cinco personalidades en el lugar de trabajo, un par de ellas tienen más probabilidades de convertirse en jefe

Más de la mitad (58%) de los adultos estadounidenses afirman que les cuesta dormir bien por las noches, según una encuesta realizada a más de 1.000 trabajadores estadounidenses por la plataforma de meditación y salud mental Headspace. Aunque los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) recomiendan que los adultos en edad laboral (de 18 a 60 años) duerman más de siete horas por noche, el 63% de los adultos estadounidenses encuestados afirma dormir menos de seis horas por noche. El estrés y las presiones económicas son los dos principales factores que afectan a la calidad del sueño de los trabajadores.

¿Por qué deberían preocuparse los empresarios? Bueno, el 72% de los encuestados está de acuerdo en que una mala noche de sueño merma su productividad al día siguiente, citando la sensación de distracción (61% de los encuestados), el incumplimiento de objetivos (42%) e incluso la baja por enfermedad (25%).

La inestabilidad laboral y el exceso de responsabilidades son factores significativos que incrementan el estrés y perjudican el sueño. (Archivo)

“Aunque no hablemos de ello en un entorno corporativo, no haber dormido bien te pone en una situación en la que no puedes rendir bien. Y el 25% de las personas que faltan un día al trabajo tiene claramente un impacto significativo en la productividad”, explicó a Fortune Karan Singh, director de personal de Headspace.

Te puede interesar: Claves para lograr un buen ambiente de trabajo

Aproximadamente una cuarta parte de los encuestados estadounidenses afirman que si pudieran mejorar un solo aspecto de su vida en beneficio de su salud mental y física, elegirían el sueño y el 77% afirma que un sueño de calidad constante mejoraría su salud mental.

En cierto modo, abordar la calidad del sueño puede ser una barrera de entrada más baja para los trabajadores interesados en buscar atención de salud mental pero aún reacios a dar el paso. Headspace, que presta servicio a más de 4.000 empresas en 200 países, afirma que ha observado un mayor interés en su contenido sobre la calidad del sueño, y señala que a veces es más fácil para los empleados decir simplemente: “Anoche no dormí muy bien”, en lugar de revelar que desean recibir atención de salud mental. “Es un punto de entrada ligero para acceder a la atención”, afirma Singh.

El sueño es considerado por muchos empleados como el aspecto más valioso a mejorar para su salud mental. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque ofrecer herramientas de higiene del sueño puede ser útil, los directivos también deben establecer una cultura que reduzca los niveles de estrés, como minimizar la cantidad de trabajo que los empleados deben abordar a última hora de la tarde.

Te puede interesar: Siete consejos de los expertos para disfrutar y quedar bien en la fiesta corporativa de fin de año

Según el informe 2023 de Headspace sobre las actitudes de los trabajadores hacia la salud mental, el 89% de los empleados encuestados afirma haber sentido estrés de moderado a extremo en el último mes, y el 49% afirma sentir pavor al menos una vez a la semana. Los encuestados señalan la inestabilidad y la imprevisibilidad en el trabajo, las expectativas abrumadoras de asumir más responsabilidades laborales, y las expectativas más altas y el miedo a no cumplirlas como los tres factores principales de su temor.

“Se trata del contexto y la cultura que pueden establecer los responsables de RR.HH.”, afirma Singh. “Si existe una cultura de responder al correo electrónico, todo el día, todos los días, toda la noche, todas las noches, entonces lo más probable es que eso conduzca a pensamientos desbocados y a desafíos con el estrés y, finalmente, a intentar conciliar el sueño.”

(c) 2023, Fortune