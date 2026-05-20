Probablemente estés a salvo del brote de hantavirus, pero esto es lo que definitivamente no debes hacer

El contagio de hantavirus ocurre mayormente al inhalar partículas de orina o heces de roedores, especialmente durante tareas de limpieza (SAREM)

Las muertes de tres pasajeros a bordo del crucero de expedición MV Hondius desencadenaron una búsqueda internacional para rastrear a pasajeros y tripulantes expuestos a la rara cepa andina del hantavirus.

El brote reavivó el temor público respecto a un virus que la mayoría de los estadounidenses asocia con la exposición a roedores en áreas rurales, y planteó una pregunta incómoda sobre si la transmisión de persona a persona podría volverse más común.

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Dos científicos que trabajan en extremos opuestos del problema del hantavirus—el Dr. Scott Pegan, virólogo de la Facultad de Medicina de UC Riverside, y la Dra. Marieke Rosenbaum, experta en salud pública veterinaria de la Facultad de Medicina Veterinaria Cummings de la Universidad de Tufts—coinciden en lo mismo: no hay que entrar en pánico, pero sí tomar esto en serio.

La propagación del hantavirus Andes en el MV Hondius se facilitó por el ambiente cerrado y la interacción cercana entre los pasajeros (REUTERS/Hannah McKay)

Un entorno autosuficiente a bordo del crucero

Durante la mayor parte de su historia conocida, el hantavirus ha sido una enfermedad relacionada con el contacto cercano con roedores: un granero polvoriento, una cabaña infestada de ratones, un cobertizo para granos. La cepa andina que circuló en el MV Hondius es inusual porque parece poder transmitirse entre personas. Pero Pegan afirmó que las condiciones en el barco eran extraordinarias.

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“Es una hipótesis que el virus alcanza un título más alto en la saliva”, dijo Pegan en referencia a la prueba de sangre que mide la concentración de ciertos anticuerpos. Comparó el escenario con aspectos de la primera cepa de COVID-19—la cual también fue bautizada con un famoso crucero, el Diamond Princess.

Los cruceros, como la sociedad aprendió hace seis años, son un escenario perfecto para la propagación de virus. Debido a esto, aseguró: “Y eso, por supuesto, será un entorno respiratorio, así que probablemente infecte a más personas”.

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Pero eso no significa que el virus Andes se comporte igual que el COVID. La transmisión, según describió Pegan, es lo que los virólogos llaman nosocomial, es decir, adquirida en hospitales o por contacto estrecho.

“Si un paciente llega a un hospital y nadie sabe realmente qué tiene, y nadie toma precauciones, y de repente los trabajadores de la salud se contagian porque estuvieron en contacto íntimo con el individuo”, explicó.

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Una cabina de crucero, según dijo, representa el mismo problema. A propósito de ello, planteó: “Si no hubieran estado en un crucero, en un contenedor pequeño, el virus no habría podido propagarse”.

Rosenbaum, quien estudió ratas urbanas en Boston durante más de una década dentro del Boston Urban Rat Study, coincidió.

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“El riesgo de transmisión de hantavirus de persona a persona es realmente bajo, y este crucero simplemente presentó la condición perfecta para que se propagara más de lo que normalmente habría pasado”, manifestó. “Si estas personas hubieran estado en casa y comenzaran a sentirse mal, probablemente se habrían quedado en casa y no habría tanta exposición a otras personas”.

Las recomendaciones clave incluyen evitar barrer o aspirar excremento de roedores, humedecer las áreas antes de limpiar y utilizar protección adecuada como guantes y mascarilla (REUTERS/Yves Herman)

Ambos investigadores enfatizaron que el riesgo para la persona promedio no cambió debido al brote en el crucero. El virus sigue propagándose casi exclusivamente de la forma habitual: por partículas aerosolizadas de orina, heces o saliva de roedores.

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“No es que vayas a estar cara a cara con una rata respirando fuertemente sobre ti”, dijo Pegan.

El problema está en cómo solemos interactuar con los roedores, durante la limpieza. “La mayoría de los casos, como en Estados Unidos, suelen ocurrir porque alguien limpia un área infestada de ratas y quizá no usa suficiente equipo de protección personal, mascarilla o lo que sea”, aseguró el experto. “Básicamente, levantan polvo de orina vieja de rata y cosas así, eso se dispersa en el aire y lo inhalan”.

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“Si vas a limpiar un área con orina o heces de roedor, debes tener cuidado”, aclaró Rosenbaum. “Debes usar guantes, mascarilla, y rociar el área con agua, porque si solo barres, vas a aerosolizar todas las partículas secas de heces y orina y podrías aumentar la inhalación”. Y absolutamente nada de aspirar.

Las exposiciones más peligrosas, añadió, tienden a ocurrir en interiores: áticos, cobertizos, sótanos o cualquier espacio cerrado “donde hay poca ventilación, así que se aerosolizan esos materiales y no tienen a dónde ir”.

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Qué hacer (y qué no hacer)

Ambos científicos ofrecieron la misma lista breve y poco glamorosa de consejos: no barrer ni aspirar excrementos de roedores; humedecer las áreas contaminadas antes de limpiar; usar guantes y mascarilla; ventilar el espacio, y si has viajado recientemente a Sudamérica y presentas fiebre con dolores musculares, avisar a tu médico.

“Si alguien llega y dice, tengo dolores musculares y acabo de volver de Sudamérica, probablemente le hagan una prueba de sangre para hantavirus”, explicó Pegan. El diagnóstico no es perfecto: es más confiable después de 72 horas de iniciados los síntomas.

Y ver una rata en la calle, dijo Pegan, no es motivo para entrar en pánico.

“Esta es realmente la manera principal en que el hanta sigue propagándose: sobre todo al remover heces, orina, saliva. La rata puede morderte y cosas así”, comentó, pero añadió, a menos que compartas el mismo espacio de aire con una rata, probablemente estés bien.

El monitoreo de enfermedades transmitidas por roedores en ciudades enfrenta barreras de financiamiento y logística (Yamil Hussein E)

El ‘problema perverso’ de la vigilancia

Mientras Pegan se enfoca en la maquinaria molecular del virus y en el desarrollo de vacunas y terapias con anticuerpos, Rosenbaum aborda una cuestión que es más difícil de financiar y resolver: ¿qué está circulando realmente entre los roedores que viven entre nosotros?

Desde hace más de una década, dirige el Boston Urban Rat Study, en colaboración con los servicios de inspección de la ciudad para analizar ratas silvestres de Noruega en busca de patógenos como leptospirosis, Staphylococcus aureus, influenza A y hantavirus. Su equipo está por publicar un estudio sobre hantavirus en ratas de Boston.

“Es un problema perverso”, dijo sobre el control de roedores urbanos y la vigilancia de enfermedades, “porque requeriría mucha cooperación entre sectores para abordarlo”.

Las ratas de Noruega, las ratas marrones que prosperan en casi todas las grandes ciudades estadounidenses, son el reservorio del virus Seoul, un hantavirus que causa fiebre hemorrágica con síndrome renal.

“La mayoría de la investigación en América y Europa se centró en colonias de ratas criadas para investigación, mascotas o alimento para mascotas”, confirmó la doctora. Y agregó: “Hubieron muy pocos estudios que hayan analizado ratas silvestres. Así que realmente no sabemos mucho sobre si el virus está ahí afuera”.

Los casos graves de hantavirus en humanos son raros, dijo, pero eso se debe en parte a que nadie está buscando. “Podrías infectarte, desarrollar síntomas leves, superar la infección y nunca ir al médico ni ser diagnosticado”.

El problema es que no hubo suficiente financiamiento para aumentar la vigilancia y la investigación sobre el hantavirus, en parte porque nunca ha habido un gran brote que llame la atención en Estados Unidos.

Expertos sostienen que todavía no hay financiación para la vigilancia y la investigación sobre el hantavirus (REUTERS/Dado Ruvic)

“El panorama de financiamiento ha cambiado mucho”, sostuvo Rosenbaum. “Cuando se trata de vigilancia en ratas, puede ser complicado, porque la gente podría pensar que primero hay que hacer vigilancia en humanos”.

Lo comparó con la vigilancia del virus del Nilo Occidental, que ahora es una función rutinaria de salud pública en las ciudades, pero solo gracias a brotes previos. “Si hay un brote de hantavirus en Nueva York que provenga de ratas, probablemente habría más interés en una vigilancia a largo plazo, pero hasta que eso suceda, es poco probable que capte el interés de los fondos”.

La vigilancia en fauna silvestre también es difícil. “Para atrapar ratas, lo hacemos en medio de la noche. Requiere mucho esfuerzo, mucho dinero, mucho tiempo”, planteó la experta.

Pegan, quien recientemente recibió una subvención de USD 3,4 millones de los NIH para su trabajo sobre el virus de la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo (CCHF), un pariente cercano del hantavirus en la familia de los bunyavirus, hizo un comentario similar sobre el desarrollo de terapias.

“Si preguntas por una vacuna o una contramedida, en realidad no hay ninguna. Y eso es porque, de nuevo, no hemos valorado lo suficiente ese virus como para invertir los miles de millones de dólares que costaría obtener una. No es que no se pueda obtener una. Es una cuestión de priorización de en qué gastamos fondos y dinero”.

Su laboratorio desarrolló una plataforma de vacunas actualmente orientada al CCHF que, según él, podría adaptarse a los hantavirus. “Desarrollamos una plataforma de vacunas para bunyavirus. La estamos usando para CCHF ahora, pero es una plataforma que, como otras, podría adaptarse a los hantavirus”. La plataforma protege en tan solo tres días, comentó: “Puedes aplicártela un viernes, mirar series en Netflix y volver al público el lunes”.

La única vacuna existente contra el hantavirus, Hantavax, “solo es realmente efectiva contra los virus Seoul y Hantaan, y esos son virus antiguos”, dijo Pegan. “No hay ninguna evidencia de que sirva contra el Andes o cualquier otro”. Rosenbaum publicará un estudio sobre el hallazgo de la variante Seoul del hantavirus en ratas de Boston, pero insistió en que es increíblemente raro contraerla.

Moderna anunció trabajos para desarrollar una vacuna contra el hantavirus y repunta un 14% en bolsa (Europa Press)

Otra pandemia está en la agenda

Puede que no sea el hantavirus, pero dada la sociabilidad humana y la evolución de los virus, es solo cuestión de tiempo antes de que el mundo experimente otra pandemia.

“Puedo decir con seguridad que habrá otra pandemia en nuestro futuro”, vaticinó Pegan. “¿Sabemos cuándo o dónde? Somos una población que está creciendo. Nos estamos moviendo más hacia áreas donde circulan estos virus y donde viven estos animales, y eso tiene consecuencias”.

Es la ruptura de la barrera entre personas y fauna silvestre, dijo Pegan, comparándolo con la dinámica que impulsó el COVID-19, el Ébola y ahora este brote de hantavirus. “Se está desdibujando la frontera entre humanos y la vida silvestre, y ahí es donde se producen estos eventos de cruce, como con el COVID”.

Décadas atrás, un caso de Ébola en una aldea remota podía extinguirse solo. Hoy, el mundo ya no funciona así. “Habrá más situaciones de personas expuestas en esos entornos, que luego suben a un crucero o a un avión”, dijo Pegan. “Así vivimos hoy en día”.

Señaló que un investigador en virología estuvo a bordo del crucero como pasajero: el Dr. Stephen Kornfeld, quien estaba observando aves, nuevamente cruzando las líneas entre humanos y vida silvestre. “Esto solo traerá más de estos eventos”, dijo Pegan.

La combinación de crecimiento poblacional, invasión de hábitats de fauna silvestre y viajes globales significa más eventos de transmisión, con mayor frecuencia. “La evolución no está atada, no es que el virus diga, ‘nunca saldré de las ratas’. Pero eso no significa que no vaya a empezar a probar otras cosas si seguimos exponiéndonos una y otra vez”.

El médico Kornfeld, quien se recuperó recientemente de hantavirus, había abordado el crucero en condición de turista (Stephen Kornfeld)

Rosenbaum dijo que el brote en el crucero no cambia el perfil de riesgo inmediato para los estadounidenses, pero quisiera que las ciudades pensaran más en quiénes están más expuestos.

Uno de los sitios de captura del Boston Urban Rat Study estaba en el epicentro de la crisis de opioides de Boston, donde los campamentos callejeros se superponían con la actividad de roedores. “Hay contacto físico directo en esa población”, explicó. Además concluyó: “Hay ciertos grupos de personas en los que deberíamos enfocarnos cuando pensamos en el riesgo de contraer enfermedades transmitidas por roedores”.

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