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SpaceX valdrá billones, pero la estación espacial que lo hizo posible vale aún más

El modelo de gestión y financiamiento de la NASA permitió el desarrollo de otras empresas aeroespaciales, pero también dejó sin aprovechar el potencial económico de décadas de inversión y avance científico

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SpaceX alcanza una valoración sin precedentes, impulsada por su acceso inicial a la Estación Espacial Internacional (REUTERS/Dado Ruvic)
SpaceX alcanza una valoración sin precedentes, impulsada por su acceso inicial a la Estación Espacial Internacional (REUTERS/Dado Ruvic)

Se espera que SpaceX debute en los mercados públicos con una valoración de USD 2 billones. Esa cifra es extraordinaria para cualquier empresa, pero para mí, entusiasta del espacio, inversor y emprendedor espacial, también tiene una conexión singular con el origen de SpaceX: su “cuña” de entrada al mercado.

Esa cuña es la Estación Espacial Internacional (EEI). La EEI —el proyecto de ingeniería más costoso y ambicioso de la historia humana— es el lugar donde SpaceX comenzó a enviar carga en 2012 y humanos en 2020.

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Durante más de un cuarto de siglo, primero antes de SpaceX y ahora gracias a ella, la EEI fue un triunfo de la ciencia, la diplomacia y la perseverancia. Pero a medida que la EEI se acerca al final de su vida útil, existe un riesgo real de perder billones de dólares en valor latente actualmente atrapado en la EEI y en el modelo económico anticuado de la industria espacial.

Vista de cerca de una pila de satélites Starlink blancos y plateados en órbita, con la superficie azul y blanca de la Tierra en el fondo
El retiro de la EEI representa una ocasión única para transformar los activos espaciales en recursos económicos, como lo propone la empresa SpaceX (Starlink)

Con alrededor de USD 250 mil millones de inversión pública —150 mil millones para construirla y 4 mil millones anuales para mantenerla—, la EEI generó un enorme valor científico y tecnológico. Sin embargo, si ese mismo capital se hubiera invertido en el S&P 500 durante el mismo periodo, hoy valdría más de USD 2 billones de dólares —irónicamente, la misma capitalización proyectada para SpaceX.

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Esta comparación no pretende disminuir el valor intangible de la exploración científica, sino ilustrar la enorme oportunidad económica aún sin explotar. Al replantear la pregunta, vemos que la EEI es un increíble activo financiero que necesita un mecanismo de transferencia de valor: un puente económico para liquidar los retornos de inversión.

Es importante comprender que el funcionamiento actual de la EEI se basa en un marco de la era de la Guerra Fría, que fue un faro de cooperación y diplomacia internacional, y que permitió a SpaceX aprender, construir, iterar y extraer un valor significativo de ella.

Regida por acuerdos intergubernamentales, la EEI funciona con contribuciones en especie de las agencias asociadas de la NASA (en Europa, Japón, Canadá y Rusia), a cambio de utilizar los recursos de la estación. Esto se denomina a menudo un “sistema de trueque”, en el que bienes y servicios se intercambian sin transferencia monetaria directa, evitando las complejidades políticas de las transacciones comerciales.

La inversión pública en la EEI podría haber generado retornos equivalentes a los de las grandes empresas tecnológicas (REUTERS)
La inversión pública en la EEI podría haber generado retornos equivalentes a los de las grandes empresas tecnológicas (REUTERS)

A pesar de la percepción del “trueque”, la EEI opera como un sistema monetario. Cada kilogramo de masa en órbita, cada kilovatio-hora de energía, cada hora de trabajo de la tripulación está cuidadosamente valorada y contabilizada. Estos son los productos básicos fundamentales de una economía espacial.

El intercambio del tiempo de investigación de un astronauta por el suministro de energía de un laboratorio es, en efecto, una transacción. El sistema actual es una economía basada en registros contables donde las transacciones se anotan, pero las unidades de valor carecen de transferibilidad y liquidez fuera del marco de la EEI.

Al construir una máquina de extraordinaria capacidad productiva, las comunidades científica y de ingeniería crearon sin querer un sistema monetario cerrado. Al no categorizar la EEI como una empresa monetizable, una enorme cantidad de valor empresarial permanece latente e inaccesible para el mercado en general.

El valor de la EEI no son solo los costos de construcción: su valor está en la propiedad intelectual y los datos generados, los avances tecnológicos e infraestructuras, el capital humano y la experiencia, y el mercado en desarrollo para futuras actividades en la órbita baja terrestre (LEO).

Sin embargo, bajo el modelo actual de trueque, nada de esto puede valorarse, intercambiarse o reinvertirse. Queda bloqueado dentro de un sistema cerrado que nunca se diseñó para generar retornos económicos.

El próximo gran salto en el espacio se logrará a través de la innovación en modelos de negocio. El próximo gran desafío es construir el puente financiero que conecte el incipiente modelo económico basado en productos básicos de la EEI con el sistema financiero global moderno basado en la confianza.

Este puente será un mecanismo transparente, basado en el mercado, para convertir el valor inherente de los productos básicos orbitales —energía, tiempo de tripulación, volumen y masa— en activos fungibles y negociables.

La próxima revolución en la industria espacial dependerá de la creación de mecanismos financieros modernos para la economía orbital (REUTERS/Bret Hartman)
La próxima revolución en la industria espacial dependerá de la creación de mecanismos financieros modernos para la economía orbital (REUTERS/Bret Hartman)

La ventaja de este enfoque es que evita las complejas discusiones políticas sobre financiación bilateral y permite que el mercado determine el uso más eficiente de los recursos.

Los excedentes de recursos pueden monetizarse de inmediato y las nuevas empresas con cargas útiles innovadoras pueden operar sin años de trámites gubernamentales. Esencialmente, el dinero debe fluir por la economía espacial como fluye en cualquier otro mercado funcional en la Tierra.

Mientras SpaceX se prepara para su salida a bolsa y construye los rieles físicos para explorar nuestras próximas fronteras, y la NASA se prepara para retirar la EEI, tenemos una oportunidad única de diseñar la infraestructura de mercado para la próxima expansión de la humanidad.

Sin esa infraestructura de mercado, la economía espacial partiría de cero. El fin de la EEI no debe ser un entierro de activos, sino una exitosa captación de capital para el futuro de la humanidad fuera del planeta — una hazaña que ningún país, empresa o individuo puede lograr en solitario.

(c) 2026, Fortune

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