Jensen Huang, CEO de Nvidia, sobre su exigencia: “No puedes pasar un día sin recibir alguna crítica”

El CEO de Nvidia, Jensen Huang, lidera una cultura estricta que impulsa el éxito y la innovación en la compañía de inteligencia artificial (REUTERS/Mike Blake/File Photo)

Con una capitalización de mercado que supera los 5 billones de dólares, Nvidia se ha convertido en la estrella indiscutible del auge de la inteligencia artificial, generando enormes riquezas para los inversores y muchos de sus empleados . Pero para los más de 42.000 trabajadores del fabricante de chips, el éxito conlleva grandes expectativas.

Según el director ejecutivo Jensen Huang , parte de la ventaja de Nvidia proviene de un estilo de gestión que él mismo ha descrito como tortuoso , un estilo que, según afirma, aprendió en parte de sus padres taiwaneses.

“Para un padre taiwanés, nada es nunca lo suficientemente bueno, y no puedes pasar un día sin recibir alguna crítica”, declaró al canal de noticias CNA, con sede en Singapur .

“Y yo soy un poco igual. No puedes enseñarme algo sin que te lo critique. Y supongo que, en muchos sentidos, esa es mi forma de tortura.”

Huang afirmó que cree que la retroalimentación funciona mejor cuando se brinda de inmediato y con la intención de mejorar (no de castigar).

“Al igual que un padre taiwanés, una vez que se da la retroalimentación, uno vuelve a querer a la persona”, dijo Huang. “Por eso, siempre soy crítico con el trabajo de todos para poder ayudarlos a mejorar”.

La cultura brutal de Nvidia parece estar funcionando: los empleados permanecen allí durante años, mientras que Jensen Huang trabaja siete días a la semana.

Nvidia mantiene una rotación de personal de solo 2,5 %, demostrando el alto compromiso y retención de sus más de 42.000 empleados (REUTERS/Ann Wang)

Huang señaló las altas tasas de retención de empleados de Nvidia como prueba de que la cultura exigente funciona.

Según el último informe de sostenibilidad de Nvidia , durante el año fiscal 2025 la rotación de personal fue de tan solo el 2,5 %. Aproximadamente uno de cada cinco empleados lleva al menos una década en la empresa, mientras que dos de cada cinco llevan cinco años o más.

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“En Nvidia, la gente no se va fácilmente", dijo. “Creo que, en última instancia, el propósito del liderazgo es crear las condiciones para que otros hagan realidad sus sueños, para que formen parte de los tuyos, por supuesto, y para que formen parte de algo más grande, pero sobre todo para que puedan convertir su trabajo, su profesión, su oficio, con suerte, en la obra de su vida. Y en NVIDIA se puede lograr eso”.

Además, aunque Huang tiene expectativas altísimas para los empleados de Nvidia, parece exigirse a sí mismo un nivel cada vez más exigente.

El multimillonario de 63 años no solo ha reconocido que no le da mucha importancia al equilibrio entre la vida laboral y personal, sino que trabaja siete días a la semana, incluidos fines de semana y festivos , impulsado en parte por el temor de que Nvidia, la empresa que cofundó en un puesto de Denny’s en 1993 , pueda fracasar en cualquier momento .

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Pero aunque muchas personas de su edad empiezan a pensar en la jubilación, Huang dijo que retirarse no está entre sus planes.

“Me gustaría trabajar todo el tiempo que pueda”, declaró a CNA . “Espero morir en el trabajo. Eso sería un sueño hecho realidad”.

En general, el enfoque dinámico de Huang ha dado sus frutos. En su último informe trimestral de resultados , publicado la semana pasada, los ingresos de Nvidia alcanzaron la cifra récord de 81.600 millones de dólares, un 20 % más que en el trimestre anterior y un 85 % más que hace un año. El éxito de la compañía se debe en gran medida al auge de los centros de datos , cuyos ingresos ascendieron a 75.200 millones de dólares, un 92 % más que el año anterior.

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Se estima que el patrimonio neto de Huang asciende a 178 mil millones de dólares.

Fortune se puso en contacto con Nvidia para obtener más comentarios.

Lisa Su y Steve Jobs también tienen estilos de liderazgo exigentes.

Huang no es el único ejecutivo de Silicon Valley que sostiene que el crecimiento a menudo surge de la incomodidad.

La CEO de la empresa tecnológica rival, Lisa Su , que también es prima lejana de Huang, ha hablado abiertamente sobre la importancia de afrontar los desafíos difíciles en lugar de evitarlos.

“Corre hacia los problemas más difíciles, no camines, corre, y ahí es donde encontrarás las mayores oportunidades, donde más aprenderás, donde te diferenciarás y, lo más importante, donde crecerás”, dijo la líder de AMD en un discurso de graduación el año pasado , recordando el mejor consejo profesional que jamás recibió.

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“Cuando eliges los retos más difíciles, eliges el camino más rápido hacia el crecimiento y la mayor oportunidad de marcar la diferencia”, añadió Su.

La idea de que los líderes exigentes pueden sacar lo mejor de los empleados también fue defendida por el fallecido Steve Jobs, conocido por sus estándares inflexibles en Apple .

“Mi trabajo consiste en no ser indulgente con la gente”, declaró Jobs a Fortune en una entrevista de 2008. "Mi trabajo consiste en tomar a estas personas extraordinarias que tenemos, impulsarlas y hacerlas aún mejores. ¿Cómo? Simplemente ideando visiones más ambiciosas de cómo podrían ser las cosas".

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