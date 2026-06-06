Por qué las madres de futbolistas están dando forma al futuro del fútbol en Estados Unidos

El fútbol juvenil en Estados Unidos llegó a casi 14,1 millones de jugadores en 2023, un 23 % más que en 2018 (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fútbol ya es uno de los deportes juveniles más populares en Estados Unidos. Según datos del sector, la participación en fútbol al aire libre en Estados Unidos alcanzó casi 14,1 millones de jugadores en 2023, un 23 % más que en 2018.

Para muchos niños estadounidenses, el fútbol es también el primer deporte organizado que practican. En los últimos años, las investigaciones sobre deportes juveniles han demostrado consistentemente que las familias suelen iniciarse en el mundo del deporte organizado a través del fútbol antes de probar cualquier otro deporte.

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Para los padres, especialmente las madres, esa primera experiencia suele significar mucho más que simplemente inscribirse en los entrenamientos. Se convierte en una rutina que gira en torno a los horarios de entrenamiento, los torneos, los viajes compartidos, los desplazamientos de fin de semana y la comunicación con los entrenadores y otras familias.

A medida que aumenta la participación, también cambia la demanda en torno al fútbol juvenil. Las familias ya no buscan solo un lugar donde sus hijos puedan entrenar un par de veces por semana. Esperan estructura, comunicación, desarrollo a largo plazo y una experiencia organizada tanto dentro como fuera del campo.

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Ese cambio ha modificado discretamente el perfil de quién triunfa en el negocio del fútbol juvenil en Estados Unidos.

Cuando la gente imagina al dueño de una academia de fútbol o un club juvenil, suele pensar en un exentrenador o jugador. Alguien profundamente vinculado al fútbol.

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En realidad, muchos clubes de fútbol exitosos están dirigidos por personas que entienden mejor a las familias que las tácticas. Y en Estados Unidos, esa persona suele ser una madre aficionada al fútbol.

El auge de la madre futbolista

En Estados Unidos, el término “mamá futbolera” forma parte de la cultura desde hace décadas. La imagen se popularizó en la década de 1990: una madre de los suburbios que conduce un SUV, se levanta temprano para los entrenamientos, gestiona los horarios escolares, los torneos, los recados y la interminable logística familiar.

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Con el tiempo, el fútbol juvenil en Estados Unidos comenzó a depender tanto de las madres de los jugadores como de los entrenadores.

Para muchas familias estadounidenses, el fútbol conlleva grandes expectativas. Los padres piensan en equipos más fuertes, viajes para torneos, desarrollo a largo plazo e, incluso, para algunos niños, en la posibilidad de ser reclutados por la universidad. Actualmente, más de 70.000 atletas compiten en programas de fútbol universitario en todo Estados Unidos.

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Por eso, muchos padres buscan algo más que el juego en sí. Quieren entrenadores de confianza, programas organizados y un ambiente donde los niños disfruten de verdad.

Para las madres aficionadas al fútbol, gestionar esas expectativas suele ser algo natural. Llevan años encargándose de que todo funcione a la perfección.

Por qué las madres aficionadas al fútbol suelen ser excelentes profesionales

Las madres de futbolistas ya forman parte de esas comunidades. Suelen saber qué programas son de confianza para los padres y cuáles se evitan mucho antes de que se inaugure una nueva academia.

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En la práctica, los padres rara vez eligen programas de fútbol juvenil basándose únicamente en resultados o trofeos. Suelen confiar en los clubes que se comunican con claridad, se mantienen organizados, responden con rapidez, crean un ambiente positivo para los niños y hacen que las familias se sientan cómodas con el tiempo. La fiabilidad suele ser tan importante como el fútbol en sí.

Muchos también llegan al sector con experiencia fuera del fútbol. Algunos trabajaron anteriormente en marketing, ventas, recursos humanos u operaciones, mientras que otros pasaron años gestionando informalmente la logística de los deportes juveniles para sus propias familias.

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Los operadores que comprenden esa dinámica tienden a organizarse de manera diferente. Prestan más atención a la planificación, la comunicación con los padres, el comportamiento de los entrenadores, la incorporación de nuevos miembros y la coherencia entre los distintos grupos de entrenamiento: los detalles operativos que las familias perciben de inmediato, incluso si nunca se discuten las tácticas.

Esa dinámica ya se observa en algunas de las marcas de fútbol juvenil más exitosas de Estados Unidos. Programas como Soccer Shots, Lil’ Kickers e i9 Sports Soccer basaron gran parte de su crecimiento no en la competición de élite, sino en la constancia, la comunicación, la confianza de los padres y las experiencias estructuradas para las familias. En muchos casos, el aspecto operativo del fútbol juvenil es tan importante para los padres como el propio balón.

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Por qué no ser un experto en fútbol puede ser realmente útil

Los responsables sin trayectoria como entrenadores suelen construir academias de fútbol con sistemas más escalables, estándares claros y entrenadores experimentados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un patrón sorprendente es que muchos gestores de academias de fútbol de éxito nunca habían trabajado antes en el mundo del fútbol.

Para muchos en el ámbito del deporte juvenil, esto puede sonar contradictorio. Sin embargo, los responsables con experiencia como entrenadores suelen involucrarse demasiado en el día a día del entrenamiento. La academia empieza a depender personalmente de ellos, lo que dificulta enormemente su crecimiento.

Las personas sin experiencia como entrenadores suelen abordar el negocio de forma diferente desde el principio. Si bien les importa la calidad, en lugar de intentar controlar personalmente cada sesión de entrenamiento, se centran en desarrollar sistemas más sólidos en todo el club. Esto generalmente implica contratar entrenadores experimentados desde el principio, establecer estándares más claros y colaborar con socios externos de metodología o gestión que ayuden a garantizar que la calidad del entrenamiento se mantenga constante a medida que el programa crece.

Desde el punto de vista de la gestión, esa estructura suele ser más fácil de escalar que un club construido completamente en torno a un solo entrenador que se encarga de todo, especialmente cuando hay que incorporar a nuevos entrenadores y varios grupos empiezan a entrenar al mismo tiempo.

Cómo los sistemas estructurados ayudan a las academias a crecer

Aquí es donde plataformas como Sportika Labs resultan útiles.

En lugar de empezar desde cero, los responsables de los clubes de fútbol tienen acceso a metodologías de entrenamiento, formación de entrenadores, planes de entrenamiento preelaborados y apoyo de directores deportivos. El objetivo es ayudar a las academias más pequeñas a operar con la misma consistencia que suelen tener los clubes más grandes.

Esto es importante en Estados Unidos, donde el fútbol juvenil sigue creciendo rápidamente, pero muchas academias aún operan de forma muy independiente. En ese contexto, la consistencia se convierte en una de las mayores ventajas competitivas, especialmente desde la perspectiva de los padres.

Puede que los padres no juzguen los detalles tácticos como lo hacen los entrenadores profesionales. Pero sí se fijan en otras cosas de inmediato: si el entrenamiento empieza a tiempo, cómo se dirigen los entrenadores a los niños, si las sesiones están bien organizadas y si los niños disfrutan estando allí.

En las categorías inferiores, esos detalles suelen influir en la reputación de una academia tanto como los resultados en el terreno de juego.

Un tipo diferente de ejecutivo de fútbol

El liderazgo femenino avanza en el fútbol de Estados Unidos con más mujeres en roles ejecutivos y con inversiones como los 30 millones de dólares anunciados por Michele Kang para US Soccer (Imagen Ilustrativa Infobae)

El liderazgo en el fútbol ya está cambiando.

Las mujeres están asumiendo roles de liderazgo más importantes en todo el deporte, incluyendo reclutamiento, operaciones y gestión ejecutiva. En el Chelsea FC, el club nombró a Aki Mandhar como la primera directora ejecutiva del Chelsea Women en 2024 como parte de un esfuerzo más amplio para construir una estructura más independiente en torno al equipo. Chelsea Women nombra a su primera directora ejecutiva.

La inversión en el fútbol femenino también está creciendo rápidamente. En 2024, la empresaria y propietaria del Washington Spirit, Michele Kang, anunció una inversión de 30 millones de dólares en programas de fútbol femenino a través de la Federación de Fútbol de Estados Unidos (US Soccer), la mayor donación en la historia de la federación. Michele Kang anuncia una inversión de 30 millones de dólares en programas de la US Soccer.

Poner en marcha un club de fútbol juvenil no requiere el tipo de financiación ni la infraestructura que tradicionalmente se asocian al deporte profesional. Esto crea un espacio para quienes saben cómo desarrollar programas locales sólidos.

Algunos acaban expandiéndose mucho más allá de una sola localidad. Contratan entrenadores, abren nuevos programas y convierten pequeños clubes de fútbol locales en sistemas más grandes.

En el fútbol juvenil estadounidense, quienes dan forma a la industria no siempre son los entrenadores más ruidosos ni los exprofesionales. Con mayor frecuencia, son los gestores que entienden lo que las familias realmente buscan: estructura, confianza, constancia y un entorno al que los niños quieran regresar cada semana. Y cada vez más, esos gestores son madres aficionadas al fútbol.

(c) 2026, Fortune