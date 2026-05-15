Tim Cook y Reed Hastings acaban de mostrar a todos los directores ejecutivos cómo irse con elegancia

La salida de Tim Cook y Reed Hastings redefine el modelo de sucesión en empresas tecnológicas, priorizando la continuidad institucional y la construcción de legado (EP)

En septiembre de 1960, John Updike estaba sentado en las gradas del Fenway Park y vio a Ted Williams en su último turno al bate. Conectó un batazo de 440 pies por encima del muro del jardín derecho-central, recorrió las bases con la cabeza baja y disciplina, y corrió directamente al banquillo. La multitud le suplicaba que saliera, que se quitara la gorra y que recibiera su adulación. No lo hizo.

El lanzador contrario esperó en el montículo, seguro de que Williams cedería. La mayoría de los jugadores lo habrían hecho. Williams lo ignoró y nunca volvió a salir.

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Updike tituló su crónica de aquella tarde Los aficionados de Hub se despiden del joven, una de las mejores piezas de periodismo deportivo jamás publicadas, sobre una de las despedidas más importantes en la historia del deporte estadounidense.

Sesenta y cinco años después, dos de los líderes empresariales más influyentes de este siglo —Tim Cook de Apple y Reed Hastings de Netflix— han ofrecido el equivalente corporativo. Sin ostentación. Sin largas giras de despedida. Sin vulnerabilidad cuidadosamente orquestada en el circuito de podcasts. Simplemente una salida limpia y disciplinada.

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En una cultura empresarial que premia cada vez más la visibilidad por encima de la sustancia, ambos hombres ofrecieron un modelo diferente. Ninguno construyó su carrera en torno a su marca personal.

No eran el centro de atención, ni pretendían serlo. Se centraron en construir instituciones que perduraran y, al hacerlo, transformaron industrias enteras: cómo nos comunicamos, cómo consumimos medios y cómo empleamos nuestro tiempo.

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Ambos líderes demostraron que la forma en que uno se retira forma parte integral de su legado. Tim Cook y Reed Hastings optaron por salidas discretas y meticulosas, priorizando la continuidad institucional y el respeto a la empresa sobre el protagonismo personal.

Según su ejemplo, una transición bien ejecutada puede fortalecer la organización y preservar la cultura corporativa, incluso en industrias marcadas por la visibilidad y la competencia feroz.

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Al igual que Williams, comprendieron que la forma en que uno se retira es parte de lo que ha construido. Y en ambos casos, la salida fue tan instructiva como cualquier cosa que hicieron en el despacho de la dirección.

El trabajo imposible que Tim Cook hizo parecer rutinario

Cook tuvo la casi imposible tarea de suceder a Steve Jobs. En lugar de imitarlo, redefinió el rol. Bajo su liderazgo, Apple se convirtió no solo en una empresa de productos, sino en una máquina operativa y una maravilla de la cadena de suministro. La mayoría de las empresas buscan un equilibrio entre escala y margen.

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Apple, bajo la dirección de Cook, logró ambos, algo extraordinariamente raro. Requiere no solo visión, sino también una ejecución que se consolida con el tiempo: miles de pequeñas decisiones bien tomadas, relaciones con proveedores gestionadas con rigor y producción a gran escala sin perder calidad. Este tipo de trabajo no tiene glamour ni se presta a los titulares. Pero, en muchos sentidos, es la diferencia entre una buena empresa y una excelente.

Cook también aportó estabilidad a Apple cuando la empresa la necesitaba. Suceder a un fundador como Jobs no es solo un reto estratégico, sino también psicológico. La tentación es imitarlo, perseguir su aura.

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Cook no hizo ninguna de las dos cosas. Se apoyó en sus propias fortalezas y, al hacerlo, extendió la trayectoria de Apple de una manera que pocos sucesores en cualquier industria logran.

El disruptor que no dejaba de perturbarse a sí mismo

Las transiciones de liderazgo en Apple y Netflix evitaron conflictos internos y preservaron la cultura corporativa, convirtiéndose en un ejemplo de buena gobernanza empresarial (REUTERS/David Swanson/Foto de archivo)

Hastings, en cambio, fue un innovador astuto y visionario. Su trayectoria es un ejemplo de cómo anticiparse a los cambios y llegar a ellos antes que la competencia. Desde la irrupción de los DVD en Blockbuster, pasando por el streaming y el consumo compulsivo de contenido, hasta la desaparición de las ventanas de lanzamiento tradicionales, Hastings siempre se adelantó al mercado.

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Es relevante destacar que no se trataba de apuestas aisladas, sino de una secuencia. Cada movimiento se basaba en el anterior. Los DVD crearon una relación directa con el consumidor. El streaming eliminó las barreras.

El consumo compulsivo transformó los hábitos de consumo. El contenido original modificó la dinámica de poder con los proveedores. Con el tiempo, Netflix pasó de ser distribuidor a plataforma y, finalmente, a estudio.

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Hastings también replanteó el funcionamiento de las empresas. Su cambio de la idea de una «familia» a la de un «equipo deportivo profesional» —donde cada puesto se evalúa constantemente comparándolo con el mejor disponible— no fue solo retórica cultural.

Fue el reconocimiento de que, en industrias dinámicas, el sentimentalismo puede ser contraproducente. El rendimiento importa. La adaptación importa. La disposición a tomar decisiones difíciles importa.

La estrategia de salida que nadie enseña

La gestión de la sucesión en grandes compañías tecnológicas como Apple y Netflix demuestra que la estrategia y la disciplina son claves para el éxito a largo plazo (REUTERS/Jing Xu/File Photo)

Lo que rara vez se comenta —y que quizás sea la contribución más duradera de ambos líderes— es cómo gestionaron la sucesión. En muchas empresas, las transiciones de liderazgo se convierten en disputas internas: enfrentamientos silenciosos en los que altos ejecutivos compiten, con un ganador y varios perdedores visibles.

Quienes no consiguen el puesto se marchan debilitados, a veces humillados, y la institución absorbe el daño durante años. Cook y Hastings evitaron esa dinámica.

Sus transiciones fueron claras, deliberadas y respetuosas con la organización. Demostraron confianza en la siguiente generación sin generar conflictos internos ni incertidumbre.

Esta disciplina no solo es buena gobernanza, sino que también preserva la cultura, protege la institución y refuerza la idea de que la empresa es más importante que cualquier individuo.

En una era de directores ejecutivos famosos, este enfoque resulta casi contracultural. Hoy, muchos líderes son recompensados ​​por su visibilidad, narrativa y marca personal. El desempeño puede convertirse en lo principal.

La narración puede eclipsar el contenido. Cook y Hastings propusieron un modelo distinto. El trabajo era lo importante. Los resultados, la recompensa.

Por supuesto, ambos cometieron errores. Ninguna carrera a ese nivel es impecable. Pero a lo largo de su trayectoria, fueron consistentemente eficaces: se basaban en la estrategia y la innovación, estaban dispuestos a asumir riesgos inteligentes y eran lo suficientemente honestos sobre sus propias limitaciones como para planificar su propia obsolescencia en lugar de resistirse a ella.

Lo que Williams sabía y que la mayoría de los líderes desconocen

Un buen liderazgo no se basa en la visibilidad ni en la marca personal. Se trata de tomar una serie de decisiones de alta calidad a lo largo del tiempo, a menudo sin reconocimiento inmediato.

Se trata de construir sistemas y culturas que perduren más allá de la presencia del líder. Y, en última instancia, se trata de saber cuándo dar un paso al costado.

Esa última parte suele ser más difícil de lo que parece. Muchos líderes, como los atletas, se quedan demasiado tiempo. Buscan una victoria más, un ciclo más, un momento más de gloria, y al hacerlo, corren el riesgo de devaluar todo lo que han construido.

Updike comprendió qué hizo que la despedida de Williams fuera tan conmovedora: no fue solo el jonrón. Fue la negativa a restarle valor con una ovación.

Cook y Hastings no se demoraron. Cumplieron con su cometido. Cambiaron el rumbo del partido. Y entonces, como Williams doblando la tercera base y desapareciendo en el banquillo, abandonaron el campo. Sin ovaciones. Sin gira de despedida. Sin saludos. Solo el récord, que habla por sí solo.

Los fanáticos de Hub se despidieron del niño. Y esta vez, los niños estaban en la oficina de la esquina.

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