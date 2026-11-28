Casi 20 millones de adultos en Estados Unidos habrán sobrevivido a un ACV para 2050, según la American Heart Association (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Casi 20 millones de adultos en Estados Unidos habrán sobrevivido a un accidente cerebrovascular (ACV) para 2050, según una proyección de la American Heart Association. La cifra se acerca al doble de los casi 10 millones estimados para 2020. El mayor incremento proporcional se proyecta entre las personas de 20 a 44 años, un grupo en el que el episodio puede afectar la vida laboral y familiar durante décadas.

El informe se publicó el 23 de noviembre en la revista científica Stroke. Un día después, la periodista Erica Sloan informó sobre sus resultados en The Washington Post. La estimación cuenta a los adultos que estarán vivos en 2050 y tendrán antecedentes de un ACV. Esa distinción importa porque la cifra incluye a personas que sufrieron el episodio en distintos momentos de su vida.

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Por qué el aumento sería más pronunciado entre los jóvenes

El envejecimiento de la población y los avances en el tratamiento ayudan a explicar por qué podría crecer el número de sobrevivientes. A medida que más personas llegan a edades en las que el riesgo es mayor y aumenta la posibilidad de sobrevivir al episodio, también crece la cantidad de adultos que viven con ese antecedente.

Para los menores de 45 años, los autores apuntan a otra posible explicación. Hugo Aparicio, neurólogo de la Universidad de Boston y presidente del grupo que elaboró el informe, señaló que la hipertensión, la diabetes y la obesidad pueden aparecer cada vez más temprano. La proyección identifica esa tendencia como una posible contribución al aumento previsto en ese grupo, según la American Heart Association.

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La hipertensión aumenta el riesgo de ACV. La debilidad repentina en un brazo o la dificultad para hablar son señales de alerta (Imagen Ilustrativa Infobae)

El crecimiento tampoco sería uniforme entre los distintos grupos de población. Entre los adultos jóvenes hispanos, la cantidad de sobrevivientes podría más que cuadruplicarse. Entre los jóvenes asiáticos, podría multiplicarse por más de seis. Los adultos afroamericanos, indígenas estadounidenses, nativos de Alaska y multirraciales seguirían registrando las prevalencias más altas, según las estimaciones.

Qué implica para los pacientes y el sistema de salud

Las consecuencias de un ACV varían de una persona a otra. Algunas pueden tener dificultades para caminar o tragar, mientras que otras experimentan problemas de visión, memoria o concentración. También pueden quedar afectadas habilidades como hablar, leer y escribir. Estas secuelas pueden interferir en actividades como preparar una comida, desplazarse sin ayuda o retomar el trabajo. La recuperación puede requerir apoyo para volver a realizar esas tareas.

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El informe calcula que el costo anual asociado al ACV en Estados Unidos podría pasar de unos USD 65.000 millones en 2020 a casi USD 423.000 millones en 2050. La proyección incluye los gastos de atención sanitaria, la pérdida de productividad cuando la enfermedad o la discapacidad impiden trabajar y los ingresos que se dejan de percibir por muertes prematuras, de acuerdo a American Heart Association.

En el grupo de 20 a 44 años, los costos anuales podrían superar los USD 84.000 millones hacia mediados de siglo. Aparicio destacó que un episodio en esa etapa puede alterar la estabilidad económica de un hogar en años que suelen coincidir con responsabilidades de crianza o cuidado y con el desarrollo de una carrera laboral.

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Cómo reconocer un ACV y cuándo pedir ayuda

La American Stroke Association utiliza la sigla inglesa B.E. F.A.S.T. para recordar las señales de alerta. Entre ellas figuran la pérdida repentina del equilibrio, los cambios bruscos en la visión, la caída de un lado de la cara, la debilidad en un brazo y las dificultades para hablar. La última letra recuerda que es momento de llamar de inmediato al servicio de emergencias.

Si se sospecha un ACV, conviene registrar la hora en que aparecieron los primeros síntomas y comunicarla al equipo médico. Una sonrisa asimétrica, un brazo que cae al intentar levantar ambos o una frase que de pronto cuesta pronunciar pueden ayudar a reconocer el cuadro. La atención temprana aumenta las posibilidades de recuperación y puede reducir la discapacidad.

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Medir la presión arterial permite detectar la hipertensión, y hacer actividad física con regularidad ayuda a reducir el riesgo de ACV (Imagen Ilustrativa Infobae)

En materia de prevención, The Washington Post destaca el valor de los controles de rutina para conocer la presión arterial y otros factores de riesgo. También señala la importancia de mantenerse físicamente activo y seguir una alimentación saludable, como la dieta mediterránea. El aumento proyectado entre los adultos jóvenes refuerza la importancia de prestar atención a estos factores desde antes de la mediana edad.