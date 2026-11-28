La aeronave se aproximaba al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles cuando el sismo de magnitud 5,0 obligó al control aéreo a ordenar la maniobra de ascenso. El avión aterrizó minutos más tarde sin incidentes (@airlinevideos).

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Un terremoto de magnitud 5,0 frente a la costa de Manhattan Beach alteró este sábado por la mañana la actividad en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX), donde un avión debió abortar su aterrizaje y parte del cielorraso se desprendió dentro de una terminal. No se informaron heridos ni daños estructurales graves.

El sismo ocurrió alrededor de las 9:30, hora del Pacífico, y tuvo su epicentro mar adentro, a aproximadamente 9,6 kilómetros de Manhattan Beach.

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Cuatro minutos más tarde, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) registró dos réplicas, de magnitud 3,0 y 2,5, en las cercanías de Hermosa Beach y Manhattan Beach.

El temblor se percibió en Torrance, Chatsworth, Irvine, Rancho Palos Verdes y Oxnard, entre otras localidades.

Un vuelo de Delta volvió a ascender durante la aproximación a LAX

Un video difundido por el canal especializado Airline Videos Live mostró cómo un controlador le pidió a un vuelo de Delta Air Lines que interrumpiera la maniobra.

“Delta 1972, vuelva a ascender. Estamos teniendo un terremoto severo”, se escucha en la comunicación registrada durante el episodio.

Según datos de FlightAware, citado por Los Angeles Times, la aeronave volvió a ganar altura sobre Malibú y luego sobre el centro de Los Ángeles, antes de aterrizar de forma segura a las 10:01.

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Un avión de Delta Air Lines abortó su maniobra de descenso tras la advertencia de los controladores aéreos sobre el sismo (Captura de video: @airlinevideos).

Cayeron paneles del techo y sonaron las alarmas dentro de una terminal

Una periodista de CNN se encontraba en el aeropuerto y relató que la terminal comenzó a sacudirse durante el sismo. Varias placas del techo cayeron al suelo y las alarmas se activaron dentro del aeropuerto. Además, se reportaron vidrios rotos cerca de un puesto de control de seguridad.

El temblor coincidió con el alto tránsito de pasajeros por las celebraciones del feriado de Acción de Gracias (X: @NatalieChuck).

Otra reportera de Fox News contó que algunos pasajeros salieron de los baños y buscaron resguardo durante los segundos que duró el movimiento.

Por su parte, un pasajero que se dirigía a Aspen dijo que el movimiento se sintió con fuerza dentro de LAX y aseguró que vio vidrios quebrados y elementos del techo desprenderse. En un video que publicó en sus redes sociales, mostró que también se habría roto una tubería de agua en el establecimiento.

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Un pasajero aseguró que una tubería se rompió dentro de LAX durante el terremoto (Captura de video: @yoitzjdawg).

El humo cerca del aeropuerto correspondió a una descarga de seguridad en una refinería

Pocos instantes después del terremoto, una columna de humo oscuro y llamas, visible desde el aeropuerto, generó preocupación entre quienes se encontraban en LAX y sus alrededores. El foco provenía de la refinería de Chevron en El Segundo, ubicada al sur del aeropuerto.

La ciudad de El Segundo informó que se trató de una “quema controlada de seguridad”, un mecanismo conocido como flaring, que permite liberar y quemar excedentes de gas cuando la planta interrumpe sus procesos de forma automática. La compañía no reportó heridos ni daños mayores en sus instalaciones.

La refinería abastece cerca del 20% del combustible para vehículos del sur de California y alrededor del 40% del combustible de aviación de la región, según información de Chevron citada por The New York Post.

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La refinería de Chevron en El Segundo realizó una quema de seguridad por la interrupción automática de sus sistemas (Captura de video: @AlbertoRodNews).

Las autoridades activaron inspecciones y advirtieron sobre posibles réplicas

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles activó su protocolo de respuesta ante terremotos y desplegó equipos para inspeccionar infraestructura crítica.

La alcaldesa Karen Bass instó a la población a mantenerse alerta ante posibles replicas y a seguir la recomendación de agacharse, cubrirse y sujetarse hasta que concluya la sacudida.

De acuerdo con la información preliminar difundida por las autoridades, no existe amenaza de tsunami. El USGS estimó en un 30% la probabilidad de que se produzca una réplica de magnitud 4,0 o superior.