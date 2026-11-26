Un sistema de baja presión de origen atlántico convierte el Día de Acción de Gracias de 2026 en una jornada de emergencia para la costa este de Estados Unidos.
La combinación de mareas astronómicas elevadas, vientos destructivos y lluvias torrenciales creó condiciones que los organismos de emergencia clasificaron como de alto riesgo para la vida y la infraestructura, de acuerdo con los comunicados oficiales del estado de Nueva York y la ciudad.
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El estado de emergencia llega antes de que el temporal toque tierra
La gobernadora Kathy Hochul firmó en las últimas horas la declaración de emergencia para los condados del Bronx, Kings, Nassau, Nueva York, Queens, Richmond, Suffolk, Westchester y los condados contiguos.
“El sistema meteorológico traerá impactos graves en todo el estado, incluidos vientos destructivos y lluvias intensas, que podrían provocar interrupciones en el tránsito y cortes de electricidad”, afirmó en un comunicado oficial.
La declaración habilita la movilización inmediata de recursos estatales y la coordinación entre agencias, tal y como precisó la oficina de Hochul.
También Nueva Jersey declaró el estado de emergencia. La gobernadora Mikie Sherrill firmó la orden el miércoles.
En total, más de 80 millones de personas desde Georgia hasta Massachusetts quedaron bajo algún tipo de alerta meteorológica activa, de acuerdo con ABC News.
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Lo que se espera cuando el temporal alcance su punto más intenso
El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) emitió una alerta de vientos fuertes para la ciudad de Nueva York desde las 10 de la mañana del jueves hasta la 1 de la madrugada del viernes.
Las ráfagas pueden alcanzar entre 97 y 105 km/h (60 a 65 mph) en cualquier punto de la ciudad, con los valores más extremos sobre la costa y en los puentes.
El peor momento del temporal está previsto entre las 13 y las 22 horas, confirmó la Gestión de Emergencias de la Ciudad de Nueva York (NYCEM).
El alcalde Zohran Kwame Mamdani emitió un aviso de viaje para toda la ciudad y alertó que los vientos podrán derribar ramas, árboles y cables eléctricos.
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En la costa del Bronx se esperan olas de entre 90 centímetros y 1,80 metros (3 a 6 pies) con capacidad de superar los malecones.
En zonas vulnerables de la bahía de Jamaica, al sur de Nueva York, el agua podría alcanzar entre 60 y 75 centímetros (2 a 2,5 pies) sobre el nivel del suelo, aseguró el alcalde en la conferencia de prensa.
El riesgo hídrico, el otro frente de la emergencia
El NWS emitió también una alerta de inundación costera para toda la ciudad desde las 7 de la mañana del jueves.
Las lluvias proyectadas oscilan entre 25 y 76 milímetros (1 a 3 pulgadas), con tasas horarias que pueden llegar a 1,9 centímetros (0,75 pulgadas) por hora.
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Esas intensidades provocarán inundaciones en zonas urbanas con mal drenaje, en particular donde las hojas caídas obstruyan los sumideros durante la marea alta, señaló el NYCEM.
Las rutas costeras de la ciudad también están en riesgo. La FDR Drive y la Belt Parkway podrían quedar anegadas, especialmente durante la marea alta del jueves por la tarde, cuando coinciden el pico de lluvias y las ráfagas más intensas.
La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) advirtió que niveles de agua superiores a 2,4 metros (8 pies) pueden causar inundaciones estructurales graves en localidades costeras de Nueva Jersey como Brigantine, Atlantic City, Ventnor y Pleasantville.
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En el peor escenario, algunos vecindarios podrían quedar completamente aislados, sostuvo el organismo.
Una tradición de un siglo, en pausa por la tormenta
La edición número 100 del Macy’s Thanksgiving Day Parade fue postergada hasta el sábado 28 de noviembre.
El anuncio lo hizo el miércoles la propia cadena Macy’s junto al Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) y las autoridades de la ciudad, que citaron las condiciones meteorológicas como causa directa.
El desfile, una tradición que se remonta a 1924, rara vez fue suspendido o alterado por razones climáticas en su historia centenaria, de acuerdo con ABC News.
La respuesta operativa antes de que lleguen los daños
Para hacer frente a los previsibles cortes eléctricos, el estado de Nueva York dispuso 5.780 trabajadores de empresas de servicios públicos para tareas de evaluación de daños, reparación y restauración.
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El propio estado advirtió que las ráfagas más intensas podrían impedir el uso seguro de grúas articuladas durante las horas pico, lo que podría extender las interrupciones del servicio hasta el fin de semana.
Desde el lunes, Mamdani tenía activo el Plan de Emergencia por Inundaciones Repentinas de la ciudad.
Este jueves puso en marcha el protocolo del Centro de Operaciones de Emergencia (EOC), con la participación de agencias municipales, empresas de servicios y operadores de transporte.
Tanto la ciudad como el estado instaron a los residentes con vehículos en zonas costeras a trasladarlos a terrenos elevados antes de la marea alta.
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Los centros de operaciones de varios estados permanecen abiertos durante toda la jornada festiva a la espera del balance de daños, confirmaron fuentes oficiales de Nueva York y Nueva Jersey.
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