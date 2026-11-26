Una tormenta de baja presión atlántica convierte el feriado más viajado del año en una jornada de emergencia para millones de estadounidenses (REUTERS/Maye-E Wong)

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Un sistema de baja presión de origen atlántico convierte el Día de Acción de Gracias de 2026 en una jornada de emergencia para la costa este de Estados Unidos.

La combinación de mareas astronómicas elevadas, vientos destructivos y lluvias torrenciales creó condiciones que los organismos de emergencia clasificaron como de alto riesgo para la vida y la infraestructura, de acuerdo con los comunicados oficiales del estado de Nueva York y la ciudad.

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El estado de emergencia llega antes de que el temporal toque tierra

La clasificación de alto riesgo para la vida y la infraestructura es inusual para una tormenta de temporada otoñal (REUTERS/Shannon Stapleton)

La gobernadora Kathy Hochul firmó en las últimas horas la declaración de emergencia para los condados del Bronx, Kings, Nassau, Nueva York, Queens, Richmond, Suffolk, Westchester y los condados contiguos.

“El sistema meteorológico traerá impactos graves en todo el estado, incluidos vientos destructivos y lluvias intensas, que podrían provocar interrupciones en el tránsito y cortes de electricidad”, afirmó en un comunicado oficial.

La declaración habilita la movilización inmediata de recursos estatales y la coordinación entre agencias, tal y como precisó la oficina de Hochul.

La gobernadora de Nueva York activó los mecanismos de emergencia estatal un día antes de que el sistema meteorológico alcanzara su punto más destructivo (REUTERS/Jeenah Moon)

También Nueva Jersey declaró el estado de emergencia. La gobernadora Mikie Sherrill firmó la orden el miércoles.

En total, más de 80 millones de personas desde Georgia hasta Massachusetts quedaron bajo algún tipo de alerta meteorológica activa, de acuerdo con ABC News.

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La gobernadora de Nueva Jersey ordenó el estado de emergencia el miércoles por la tarde (REUTERS/Vincent Alban)

Lo que se espera cuando el temporal alcance su punto más intenso

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) emitió una alerta de vientos fuertes para la ciudad de Nueva York desde las 10 de la mañana del jueves hasta la 1 de la madrugada del viernes.

Las ráfagas pueden alcanzar entre 97 y 105 km/h (60 a 65 mph) en cualquier punto de la ciudad, con los valores más extremos sobre la costa y en los puentes.

El peor momento del temporal está previsto entre las 13 y las 22 horas, confirmó la Gestión de Emergencias de la Ciudad de Nueva York (NYCEM).

El NWS prevé que los valores más altos de velocidad del viento coincidan con la marea alta vespertina, lo que eleva el riesgo de daños simultáneos en infraestructura y zonas bajas (REUTERS/Shannon Stapleton)

El alcalde Zohran Kwame Mamdani emitió un aviso de viaje para toda la ciudad y alertó que los vientos podrán derribar ramas, árboles y cables eléctricos.

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En la costa del Bronx se esperan olas de entre 90 centímetros y 1,80 metros (3 a 6 pies) con capacidad de superar los malecones.

En zonas vulnerables de la bahía de Jamaica, al sur de Nueva York, el agua podría alcanzar entre 60 y 75 centímetros (2 a 2,5 pies) sobre el nivel del suelo, aseguró el alcalde en la conferencia de prensa.

El alcalde de Nueva York emitió la advertencia de viaje más restrictiva de su gestión y activó protocolos que la ciudad reserva para emergencias de máxima escala (EFE/Thais Llorca)

El riesgo hídrico, el otro frente de la emergencia

El NWS emitió también una alerta de inundación costera para toda la ciudad desde las 7 de la mañana del jueves.

Las lluvias proyectadas oscilan entre 25 y 76 milímetros (1 a 3 pulgadas), con tasas horarias que pueden llegar a 1,9 centímetros (0,75 pulgadas) por hora.

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Esas intensidades provocarán inundaciones en zonas urbanas con mal drenaje, en particular donde las hojas caídas obstruyan los sumideros durante la marea alta, señaló el NYCEM.

La combinación de lluvia intensa, drenajes obstruidos y mareas elevadas representa el escenario más complejo para la infraestructura hídrica de la ciudad desde el huracán Ida (REUTERS/Shannon Stapleton)

Las rutas costeras de la ciudad también están en riesgo. La FDR Drive y la Belt Parkway podrían quedar anegadas, especialmente durante la marea alta del jueves por la tarde, cuando coinciden el pico de lluvias y las ráfagas más intensas.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) advirtió que niveles de agua superiores a 2,4 metros (8 pies) pueden causar inundaciones estructurales graves en localidades costeras de Nueva Jersey como Brigantine, Atlantic City, Ventnor y Pleasantville.

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En el peor escenario, algunos vecindarios podrían quedar completamente aislados, sostuvo el organismo.

En varios puntos, el oleaje podría llegar a zonas residenciales y de tránsito que habitualmente no sufren el impacto directo del mar (REUTERS/Mike Segar)

Una tradición de un siglo, en pausa por la tormenta

La edición número 100 del Macy’s Thanksgiving Day Parade fue postergada hasta el sábado 28 de noviembre.

El anuncio lo hizo el miércoles la propia cadena Macy’s junto al Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) y las autoridades de la ciudad, que citaron las condiciones meteorológicas como causa directa.

El desfile, una tradición que se remonta a 1924, rara vez fue suspendido o alterado por razones climáticas en su historia centenaria, de acuerdo con ABC News.

El desfile más visto de Estados Unidos cedió ante una tormenta que las autoridades consideraron incompatible con la seguridad de los participantes y el público (REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo)

La respuesta operativa antes de que lleguen los daños

Para hacer frente a los previsibles cortes eléctricos, el estado de Nueva York dispuso 5.780 trabajadores de empresas de servicios públicos para tareas de evaluación de daños, reparación y restauración.

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El propio estado advirtió que las ráfagas más intensas podrían impedir el uso seguro de grúas articuladas durante las horas pico, lo que podría extender las interrupciones del servicio hasta el fin de semana.

La activación del EOC reúne bajo un mismo mando a todas las agencias que deberán gestionar los daños en paralelo: electricidad, transporte, emergencias y servicios esenciales (REUTERS/Shannon Stapleton)

Desde el lunes, Mamdani tenía activo el Plan de Emergencia por Inundaciones Repentinas de la ciudad.

Este jueves puso en marcha el protocolo del Centro de Operaciones de Emergencia (EOC), con la participación de agencias municipales, empresas de servicios y operadores de transporte.

Tanto la ciudad como el estado instaron a los residentes con vehículos en zonas costeras a trasladarlos a terrenos elevados antes de la marea alta.

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Los centros de operaciones de varios estados permanecen abiertos durante toda la jornada festiva a la espera del balance de daños, confirmaron fuentes oficiales de Nueva York y Nueva Jersey.