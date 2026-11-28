El Ministerio de Trabajo y Pensiones del Reino Unido sufrió un ciberataque (REUTERS/Jack Taylor)

Guardar

El Ministerio de Trabajo y Pensiones de Reino Unido confirmó el sábado que sufrió un ataque informático dirigido a obtener acceso no autorizado a sus sistemas, un incidente que dejó fuera de servicio parte de su atención en línea, aunque el Gobierno aseguró que las ayudas y las pensiones continuarán pagándose con normalidad.

La cartera procesa cerca de 2,5 millones de pagos diarios. Sus sistemas internos fueron restablecidos el viernes, pero el portal destinado al público seguía sin funcionar el sábado y podían acumularse decenas de miles de pagos manuales previstos para comienzos de la semana siguiente.

PUBLICIDAD

El Ministerio advirtió a los usuarios sobre posibles estafas vinculadas con la interrupción de los servicios. Recalcó que el Gobierno no solicitará confirmaciones de datos bancarios ni pedirá hacer clic en enlaces.

Las personas que afronten dificultades urgentes deberán comunicarse con la línea de atención de ayudas, indicó el organismo. También confirmó que nadie recibirá sanciones por incumplir requisitos mientras los sistemas permanezcan desconectados.

Las autoridades indicaron que los sistemas de la cartera fueron restablecidos el viernes (REUTERS/Jack Taylor)

El incidente fue detectado a última hora del jueves, cuando los organismos oficiales identificaron actividad inusual. El Ministerio retiró varios sistemas como medida de precaución y la oficina del primer ministro confirmó el viernes que la interrupción afectaba a los servicios en línea de la cartera.

PUBLICIDAD

Un portavoz del Ministerio confirmó a Sky News que sus equipos seguían trabajando sobre el alcance del hecho: “Nuestro equipo y expertos informáticos continúan investigando un ataque informático contra los sistemas del MTP”.

El organismo trabaja junto al Centro Nacional de Seguridad Informática y el Centro Gubernamental de Coordinación Informática. Sobre el objetivo de la investigación, el portavoz señaló: “Estamos tratando de comprender la causa de un intento de obtener acceso no autorizado a nuestros sistemas”.

El Ministerio sostuvo que cuenta con protocolos para este tipo de episodios. “El MTP tiene planes bien ensayados para estos escenarios y se aplican de forma inmediata”, afirmó el portavoz.

PUBLICIDAD

La cartera informó que no encontró pruebas de una divulgación de datos personales, aunque la investigación continúa abierta. Parte de los servicios seguía fuera de línea el sábado.

El caso se produce tras otros incidentes contra empresas y organismos públicos británicos. En agosto, un ataque contra tres aeropuertos pertenecientes al Manchester Airports Group derivó en el robo de datos personales de 8,7 millones de clientes.

También se registraron ataques que afectaron a Jaguar Land Rover, la cadena de supermercados Co-op, la tienda Marks & Spencer y los grandes almacenes Harrods. Las autoridades británicas alertaron esta semana a proveedores militares de Ucrania sobre un aumento de intentos de sabotaje atribuidos a Rusia.

PUBLICIDAD