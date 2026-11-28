Atlantic City registró una marea de 2,52 metros, su nivel más alto desde el impacto del huracán Sandy en 2012 (Zeke Orzech/via REUTERS)

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Atlantic City registró su marea más alta desde el huracán Sandy de 2012, según informó ABC News. Mientras tanto, más de 160.000 hogares continuaban sin suministro eléctrico al llegar el sábado en la costa este de Estados Unidos.

Atlantic City alcanzó 2,52 metros de marea, el nivel más alto en 13 años

El jueves 26 de noviembre, Atlantic City marcó una marea de 8,28 pies (2,52 metros), la cifra más elevada desde que la supertormenta Sandy azotó la región en 2012.

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No fue el único récord de la jornada: Cape May, también en Nueva Jersey, superó su propio máximo histórico con 9,41 pies (2,87 metros). Distintos puntos costeros de Nueva Jersey y la bahía de Chesapeake también alcanzaron niveles de marea nunca antes registrados.

Vientos de hasta 113 km/h dejaron más de 160.000 hogares a oscuras

Las ráfagas de viento oscilaron entre 80 y 113 kilómetros por hora (50 y 70 mph) a lo largo del corredor que va desde Carolina del Norte hasta Massachusetts, y tumbaron cables de alta tensión y árboles. Al amanecer del sábado, más de 160.000 hogares permanecían sin electricidad, un tercio de ellos en Pensilvania, según datos de las empresas distribuidoras.

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Carolina del Norte acumuló hasta 229 milímetros de lluvia en dos días

Más al sur, el este de Virginia y Carolina del Norte registró entre 76 y 127 milímetros (tres y cinco pulgadas) de precipitaciones entre el miércoles y el jueves.

La localidad de Emerald Isle, sobre el tramo sur del litoral conocido como Outer Banks, acumuló hasta 229 milímetros (nueve pulgadas) en ese período, uno de los valores más altos de la tormenta.

Virginia declaró emergencia estatal para acelerar la recuperación

La gobernadora Abigail Spanberger declaró la emergencia estatal en Virginia para acelerar la restauración de los servicios públicos (REUTERS/Anna Rose Layden)

La gobernadora de Virginia, Abigail Spanberger, emitió el viernes una declaración de emergencia estatal para agilizar las tareas de recuperación. “Las agencias estatales continúan trabajando estrechamente con los gobiernos locales y las empresas de servicios públicos para restablecer el suministro eléctrico a los virginianos afectados, mantener condiciones seguras de tránsito y apoyar a nuestros vecinos”, indicó Spanberger en un comunicado difundido por ABC News.

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El desfile de Macy’s se postergó al sábado por las condiciones climáticas

La fuerza del temporal obligó a reprogramar para el sábado el tradicional Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s, previsto originalmente para el jueves. El pronóstico indicaba ráfagas de entre 32 y 40 kilómetros por hora (20 a 25 mph), por debajo del umbral de seguridad del desfile, con cielos mayormente nublados y temperaturas de entre 9 y 10 grados Celsius (48 a 50 °F).

Para el domingo, se prevé el avance hacia el este de un nuevo sistema de lluvia intensa y tormentas eléctricas que cruzará el Medio Oeste y alcanzará la costa atlántica el lunes.

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En el pico de la tormenta, casi un millón de clientes quedaron sin electricidad

Un nuevo sistema de lluvia intensa y tormentas eléctricas avanzará desde el Medio Oeste hacia la costa atlántica el lunes (REUTERS/Vincent Alban)

La magnitud del temporal fue mayor de lo que reflejaban los números del sábado. Según CNN, en el momento de mayor intensidad, casi un millón de clientes quedaron sin suministro en todo el país.

La empresa distribuidora Peco registró casi 225.000 clientes afectados en el pico de la tormenta del jueves en Pensilvania, según datos que la compañía presentó en una conferencia de prensa el viernes.

La recuperación avanzó de forma desigual a lo largo de la costa. Según The Philadelphia Inquirer, Atlantic City Electric aún reportaba más de 9.400 clientes sin luz el viernes por la tarde, mientras el Servicio Meteorológico Nacional alertaba sobre una nueva ronda de inundaciones en el río Delaware ante un ciclo adicional de marea alta.

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“Todavía tenemos un ciclo más de marea alta en el río Delaware que alcanzará umbrales de inundación costera”, advirtió Sarah Johnson, vocera del organismo, citada por el diario. En Ocean City, también en Nueva Jersey, el agua superó la rodilla en varios sectores de la isla.