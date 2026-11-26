Los accidentes cerebrovasculares provocan 20.000 muertes al año en Argentina y dejan secuelas en otras 20.000 personas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En Argentina, cerca de 60.000 accidentes cerebrovasculares (ACV) por año provocan unas 20.000 muertes y dejan a otras 20.000 personas con algún grado de discapacidad.

Frente a esa cifra, autoridades nacionales y provinciales, sociedades científicas y referentes del sistema de salud se reunieron en Buenos Aires para analizar cómo las redes de atención, los protocolos de emergencia y la telemedicina pueden acortar el tiempo hasta el tratamiento.

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Del II Foro Federal sobre Políticas y Redes de Atención del ACV Isquémico participaron el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, y autoridades de distintas provincias, con el objetivo de compartir experiencias, reforzar la cooperación entre jurisdicciones y avanzar hacia una respuesta integrada y equitativa.

Un accidente cerebrovascular sucede cuando se interrumpe el flujo de sangre hacia una zona del cerebro o cuando se rompe un vaso sanguíneo. La forma isquémica, que concentra la mayoría de los casos, cuenta con tratamientos que pueden restablecer la circulación y reducir las secuelas. Su eficacia, sin embargo, depende de la velocidad de atención: cada minuto de demora puede implicar la pérdida de cerca de dos millones de neuronas.

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“En 1991, el 48 % de los pacientes con ACV quedaba con secuelas leves. Después de la incorporación de la trombólisis y de los avances en el tratamiento médico, ya más del 70 % de los pacientes quedan con secuelas leves. Y con la incorporación de la trombectomía ya hemos alcanzado la posibilidad de decir que la mortalidad es del 50 % de lo que era hace 30 años”, sostuvo Gabriel Persi, médico neurólogo y vicepresidente de la Sociedad Neurológica Argentina.

La identificación temprana de señales como alteraciones en el habla o debilidad en las extremidades permite activar los protocolos de emergencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El debate se concentró en el Segundo Encuentro del Foro Federal sobre Políticas y Redes de Atención del ACV isquémico, organizado por Boehringer Ingelheim.

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El Programa Nacional de ACV incorporó un código de atención y coordinación regional

La respuesta no depende solo de hospitales preparados. También exige que las personas identifiquen los síntomas, llamen de inmediato al servicio de emergencias y accedan sin demora a una cadena coordinada de ambulancias, guardias, centros de diagnóstico, especialistas y sistemas de derivación. Los protocolos deben permitir que esa secuencia funcione con rapidez, sin que el lugar de residencia defina el acceso al tratamiento.

En 2026, el Ministerio de Salud creó, mediante la Resolución 609/2026, el Programa Nacional para el Diagnóstico y Tratamiento del Accidente Cerebrovascular (PRONAC-ACV). La iniciativa prevé un Código ACV Nacional, centros coordinadores regionales y mecanismos de articulación entre hospitales y servicios de emergencia. En agosto, además, el ACV se incorporó al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud como evento de notificación obligatoria, una medida destinada a ampliar la información disponible sobre su impacto y orientar las políticas sanitarias.

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“En el ACV isquémico, el tiempo lo es todo. Cada minuto que pasa entre el primer síntoma y el tratamiento son neuronas que no se recuperan. La diferencia entre una vida independiente y una discapacidad severa muchas veces se juega en menos de una hora”, manifestó Lugones. El ministro añadió: “El ACV no se resuelve con un anuncio ni en una sola jurisdicción. Se resuelve con continuidad, con trabajo en red y con una agenda en común. Eso es lo que venimos a construir”.

La relevancia de esta información se explica también por el carácter tiempo-dependiente de esta patología, según divulgaron desde la cartera de Salud en un comunicado: “Se estima que el 70% de los ACV son de origen isquémico y que la aplicación de terapias de reperfusión dentro de las primeras 4,5 horas reduce un 28% las secuelas neurológicas. Contar con información sobre los tiempos de atención y acceso a terapias de reperfusión permitirá también identificar en dónde existen oportunidades para mejorar la respuesta del sistema y generar información estandarizada y continua sobre el diagnóstico y tratamiento”.

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El Ministerio de Salud de la Nación creó el Programa Nacional de ACV e incorporó la patología al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las jurisdicciones expusieron modelos adaptados a sus territorios. La provincia de Buenos Aires amplió su red de atención y cuenta con 44 equipos especializados en ACV distribuidos en hospitales públicos. También dispone de tres Unidades de ACV de alta complejidad, ubicadas en los hospitales San Martín de La Plata, Alende de Mar del Plata y Balestrini de La Matanza.

La expansión incluyó la compra de tomógrafos, resonadores y angiógrafos, junto con capacitación para fortalecer el diagnóstico y el tratamiento oportuno. “Antes de abril de 2025, el 9 % de los casos de ACV llegaban a tratamiento y hoy estamos en el 25 %. Haber triplicado en un año la posibilidad de acceder al tratamiento para la población es un resultado muy significativo”, puntualizó el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak.

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En Salta, la estrategia se apoyó en centros ubicados en puntos del territorio, el fortalecimiento de las capacidades de diagnóstico, la formación de equipos y el uso de herramientas digitales para las interconsultas con especialistas y la evaluación remota de estudios. El plan también contempla la articulación de los sectores público y privado para ampliar la disponibilidad de equipamiento, en particular tomógrafos.

“Empezamos en 2024 con 45 pacientes tratados. En 2025 llegamos a los 72 pacientes tratados. En septiembre de 2026 llegamos a los 105 pacientes, con una proyección de 144”, indicó el ministro de Salud Pública salteño, Federico Mangione. “La red para salvar vidas y reducir la discapacidad la vamos a defender. Y vamos a poner lo que sea necesario para que esto continúe”, agregó.

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La incorporación de la trombólisis y la trombectomía redujo la mortalidad por ACV a la mitad en tres décadas.

Equipamiento ante las distancias y el aislamiento

En Santa Cruz, las distancias entre localidades y los problemas de traslado durante el invierno condicionan la atención. La ministra de Salud y Ambiente provincial, María Lorena Ross, señaló que las ciudades pueden estar separadas por entre 250 y 300 kilómetros y que algunas quedan temporalmente aisladas por razones climáticas.

Ante ese escenario, la provincia trabaja en el refuerzo de la infraestructura para diagnósticos y en la organización de sus servicios con la meta de conformar una red provincial de ACV. “Incorporamos un tomógrafo en Río Turbio, ciudad que antes dependía de estudios realizados en Río Gallegos, a unos 320 kilómetros de distancia”, explicó Ross.

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En Tierra del Fuego, la atención se organiza a través de una red provincial creada en 2022 por la Ley 1439, enfocada en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad. La ministra de Salud fueguina, Judit Di Giglio, indicó que uno de los avances fue sumar un tomógrafo en Tolhuin. Así, Ushuaia, Río Grande y Tolhuin, las tres principales ciudades de la provincia, cuentan con ese equipamiento.

La provincia dispone además de un sistema público de atención prehospitalaria, con aproximadamente 150 trabajadores vinculados a la respuesta ante emergencias. Según Di Giglio, también se avanzó en la reglamentación de la ley y en la creación de un registro provincial de ACV. Por su parte, la Ciudad de Buenos Aires amplió su red de atención, incorporó hospitales y reforzó la articulación con el SAME.

En algunos casos se instalaron Unidades de ACV de alta complejidad equipos de atención especializada

El reconocimiento temprano de síntomas sigue siendo decisivo para la atención

La extensión de estas redes representa una oportunidad para reducir las desigualdades territoriales en el acceso a la atención. Entre los desafíos pendientes figuran ampliar la cobertura, capacitar a más equipos de salud, mejorar los tiempos de traslado y asegurar el acceso a rehabilitación, un componente necesario para que las personas que atravesaron un ACV recuperen autonomía y calidad de vida.

Para la comunidad, la indicación es reconocer y actuar ante síntomas como la debilidad repentina en un brazo o una pierna, la desviación de la boca, las dificultades para hablar, las alteraciones de la visión o la pérdida del equilibrio. Incluso si estas señales desaparecen, es indispensable llamar al servicio de emergencias.

El encuentro dio continuidad al Foro Federal iniciado en 2025, creado para intercambiar experiencias, promover políticas sostenibles y evitar que el lugar donde ocurre un accidente cerebrovascular determine las posibilidades de supervivencia y recuperación de una persona.