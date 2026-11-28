Khloé Kardashian consideró la hipótesis de un matrimonio lavanda durante la presentación de su fragancia XO Blue en Malibú (Instagram/@khloekardashian)

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Durante una conversación sobre su vida sentimental en The Kardashians, Khloé Kardashian dijo que consideraría un “matrimonio lavanda”, una unión de conveniencia pactada para mantener en privado la orientación sexual de una o ambas personas. La empresaria lo planteó como una posibilidad, sin anunciar una relación ni planes de boda.

La conversación ocurrió durante un evento en Malibú, donde el creador de contenido Colt Paulsen le mencionó que sus hermanas estaban en relaciones y le sugirió esa alternativa. “Sí, podría hacerlo en cualquier momento”, respondió Kardashian, según la transcripción publicada por People.

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El comentario abrió una secuencia en la que Kardashian habló de su soltería, de la prioridad que les da a sus hijos y de sus reparos frente a nuevas relaciones. La misma nota reunió además declaraciones recientes de la figura televisiva sobre su exesposo Lamar Odom.

El programa The Kardashians definió el matrimonio lavanda como una unión por conveniencia en la que al menos uno de los cónyuges es queer (Instagram/@khloekardashian)

Qué significa un matrimonio lavanda y qué dijo Kardashian sobre esa posibilidad

Durante el intercambio, el programa definió el matrimonio lavanda como una unión de conveniencia entre un hombre y una mujer, en la que uno o ambos integrantes son queer. El término se utiliza para referirse a personas cuyas identidades u orientaciones sexuales no se ajustan a la heterosexualidad.

En una entrevista individual, Kardashian precisó que su respuesta dependía de las condiciones de una convivencia. “¿Tendría un matrimonio lavanda? Hay veces que sí y otras en las que pienso: ¿cuidar de una persona más? No lo sé”, afirmó.

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La empresaria agregó que evaluaría qué podría aportar a su vida una eventual pareja. “Depende de lo que ese hombre gay pueda hacer por mí. ¿Me haría ver bien todos los días? Vendido. Eso es todo lo que hace falta”, sostuvo en la emisión.

La empresaria señaló que evaluaría las ventajas prácticas de la convivencia antes de aceptar una unión con un hombre gay (Instagram/@khloekardashian)

La escena no incluyó la identificación de una persona con la que Kardashian proyecte una unión de ese tipo. La respuesta se produjo ante una propuesta de Paulsen y quedó planteada como una hipótesis dentro de una conversación televisiva.

Por qué Kardashian relaciona su soltería con la crianza de True y Tatum

El episodio se emitió después de varios años en los que Kardashian ha hablado públicamente de su decisión de no salir con alguien. La empresaria es madre de True, de 8 años, y Tatum, de 4, a quienes tuvo con el jugador de baloncesto Tristan Thompson.

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Según informó la revista, Kardashian permanece soltera desde el final de su relación con Thompson. La pareja atravesó separaciones y reconciliaciones antes de que se conociera, a fines de 2021, que el deportista sería padre de un hijo con Maralee Nichols.

La relación de la celebridad con Tristan Thompson terminó a fines de 2021 tras revelarse la paternidad del deportista con Maralee Nichols (Instagram/@khloekardashian)

El embarazo de Tatum mediante gestación subrogada había comenzado en noviembre de 2021, antes de que el caso se hiciera público.

En el episodio del 11 de noviembre de su pódcast, con la actriz Goldie Hawn como invitada, Kardashian resumió su situación sentimental. “Estoy cansada de hablar de esto, pero he estado soltera, intencionalmente soltera, desde que nació mi hijo”, dijo.

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La figura televisiva explicó que esa decisión está relacionada con el tiempo que busca dedicar a sus hijos. “Me encanta poder estar presente para ellos”, afirmó. En otro episodio de su pódcast, señaló que True y Tatum son su “prioridad absoluta”.

La figura televisiva explicó en su pódcast que optó por la soltería intencional desde el nacimiento de su hijo menor por gestación subrogada (Instagram/@khloekardashian)

Kardashian también abordó el tema con Scott Disick, quien participa en The Kardashians. “No me importa salir con alguien. No sé qué ocurrirá dentro de un par de años o el próximo año, no lo sé. Pero no estoy saliendo con nadie y no me interesa”, expresó. Luego calificó esa postura como “lo más inteligente”.

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Qué cuestionó Kardashian del documental de Lamar Odom

La nota de People también recogió comentarios de Kardashian sobre Lamar Odom, su exesposo, a raíz de un documental de Netflix sobre el exjugador de baloncesto. La empresaria afirmó que está “muerto” para ella después de escuchar “tantas cosas” que le resultaron “desagradables”.

La empresaria cuestionó la versión de Lamar Odom sobre su boda por conveniencia para ganar notoriedad en la cultura popular (Instagram/@khloekardashian)

La empresaria dijo que había visto el documental y que no quedó conforme con su contenido. “No estoy muy contenta con él”, declaró en The Kardashians.

Kardashian cuestionó una de las versiones atribuidas a Odom en ese trabajo audiovisual. “Dices que en realidad no estabas enamorado de mí, que te casaste conmigo solo para ser más popular en la cultura popular. Todo eso es muy extraño”, afirmó.

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La figura televisiva agregó que, aun si esa fuera la versión de Odom, él podría haberla expresado sin situarla del otro lado de esas entrevistas. La respuesta sobre el matrimonio lavanda, en cambio, se limitó a la posibilidad hipotética planteada por Paulsen durante el encuentro.