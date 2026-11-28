En medio de las manifestaciones contra el Gobierno en Tirana, un grupo de protestantes trató de irrumpir en el Ministerio de Turismo y Medio Ambiente (X RT)

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Varios grupos de jóvenes enmascarados atacaron edificios gubernamentales durante una nueva protesta contra el Gobierno de Albania e incendiaron la sede del Ministerio de Turismo y Medio Ambiente.

La Policía de Albania dispersó con gases lacrimógenos, cañones de agua y balas de goma, donde miles de personas exigieron la renuncia del primer ministro Edi Rama durante el 114.º aniversario de la independencia del país.

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La movilización reunió a manifestantes llegados desde distintas regiones albanesas y desde el exterior. La concentración comenzó de forma pacífica en la plaza Skanderbeg, en el centro de la capital, pero derivó en enfrentamientos cuando grupos reducidos, algunos de ellos con el rostro cubierto.

Las demandas ciudadanas incluyeron denuncias por corrupción, desempleo y carencias en los sistemas de educación y salud (Reuters)

El Ministerio de Salud informó que 35 personas resultaron heridas durante los incidentes, incluidos agentes policiales y periodistas.

Los manifestantes rompieron ventanas de ministerios ubicados en el recorrido de la protesta e intentaron dañar cámaras de vigilancia y otras instalaciones estatales con palos de madera. También arrojaron piedras y bombas incendiarias contra los agentes que custodiaban la zona.

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Los efectivos empujaron a los grupos que avanzaban hacia dependencias oficiales y evitaron que llegaran hasta la oficina del jefe de Gobierno.

Los manifestantes corrieron por la zona, arrojaron objetos y utilizaron protecciones faciales ante los gases lanzados durante los incidentes. Detrás de ellos quedaron banderas y edificios del área urbana (X)

El operativo también incluyó controles de vehículos en las principales rutas de entrada y salida de la capital.

Las autoridades reforzaron la presencia policial debido a la coincidencia de la protesta con el Día de la Independencia, una fecha que habitualmente concentra actos oficiales y celebraciones públicas.

Los asistentes corearon “¡Renuncia!” mientras reclamaban la salida de Rama y cuestionaban las condiciones económicas y sociales del país. Las demandas incluyeron denuncias por corrupción, falta de empleo, problemas en el sistema educativo y dificultades para acceder a servicios de salud.

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La renuncia del primer ministro es uno de los pedidos de los manifestantes (Reuters)

“Basta, basta de corrupción, de pobreza y de emigración”, dijo Eralda Baze, una ingeniera de 45 años que participó de la protesta.

Arian Lleshi, de 33 años, viajó desde el Reino Unido para sumarse a la concentración. “Vine específicamente por la protesta”, afirmó. “Llevamos demasiado tiempo sufriendo. Nos hemos dispersado por Europa y por el mundo, y es como si fuéramos ciudadanos sin Estado”.

Personas con el rostro cubierto encendieron bengalas junto al monumento a Skanderbeg durante la protesta contra el Gobierno en Tirana (Reuters)

Lleshi sostuvo que los partidos que dominaron la política albanesa desde el fin del comunismo, en la década de 1990, perdieron representación social. “Deben dejar paso a una nueva generación de intelectuales y de personas que tengan un interés mayor en el futuro del país”, declaró.

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Entre los manifestantes también estuvo Juna Vasili, estudiante, quien vinculó la protesta con el descontento de jóvenes que reclamaron mejoras en la educación y en sus perspectivas laborales. “Salimos a exigir nuestros derechos. Ya fue suficiente. La vida se volvió muy difícil. Pedimos un cambio de todo el sistema”, señaló.

Las críticas a las políticas de seguridad y al accionar de las fuerzas policiales volvieron a ocupar un lugar central en el reclamo de los manifestantes en Albania (Reuters)

Suzana Gjeta, jubilada, explicó que se movilizó tanto por los jóvenes como por las personas mayores. “Vivimos con apenas 120 euros al mes. Esperamos que este sistema se vaya, que Edi Rama se vaya y que termine esta corrupción”, afirmó.

La protesta forma parte de una sucesión de movilizaciones contra el Gobierno que atravesó los últimos meses. Las primeras manifestaciones surgieron a finales de mayo a partir del rechazo a un proyecto turístico de lujo en la costa sur de Albania, vinculado a una firma de inversión fundada por Jared Kushner, yerno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

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Aquel reclamo derivó en el llamado movimiento Flamingo. Más tarde, en septiembre, grupos de estudiantes organizaron nuevas protestas que reclamaron mejores condiciones educativas y de vida. Varias de esas movilizaciones terminaron con episodios de violencia.

Desde mediados de octubre, las manifestaciones se extendieron además a otras ciudades del país. En distintos episodios, grupos de protestantes prendieron fuego a edificios públicos y bancos, destruyeron vidrieras comerciales y arrancaron adoquines para arrojarlos contra los agentes.

El Gobierno de Edi Rama rechazó las acusaciones de corrupción y sostuvo que estaba dispuesto a dialogar sobre las demandas planteadas por los manifestantes.

(Con información de AP y Reuters)