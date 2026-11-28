El empaque de corazones de pollo liofilizados de OC Raw corresponde al lote retirado en tiendas de cuatro estados tras detectarse salmonela (U.S. FOOD & DRUG ADMINISTRATION)

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Una empresa de California retiró del mercado un lote de corazones de pollo liofilizados para perros y gatos tras detectarse contaminación con salmonela. El producto, vendido bajo la marca OC Raw, estuvo disponible en tiendas de cuatro estados.

El lote afectado llegó a California, Maryland, Nuevo México y Washington

OCPP, LLC, con sede en Corona, California, anunció el 26 de noviembre la retirada voluntaria de aproximadamente 64 kilogramos (144 libras) de OC Raw Freeze Dried Chicken Hearts, en bolsas de 113 gramos (4 oz) con UPC 095225853340, lote 0697 y fecha de vencimiento el 20 de febrero de 2028.

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La alerta surgió tras un análisis del Departamento de Agricultura de Washington que arrojó resultado positivo para salmonela. Según el sitio especializado K9 Pie, el proceso de liofilización no elimina la bacteria, que permanece latente en la carne seca hasta que vuelve a hidratarse.

No hay enfermedades registradas, pero el retiro sigue activo

La FDA publicó el anuncio el 27 de noviembre. Según Recall Watch, el retiro permanece activo. OCPP indicó que su propia verificación aún no concluyó y que no se registraron enfermedades vinculadas al lote. Los consumidores pueden devolver el producto en el punto de compra para obtener un reembolso completo; consultas al 1-844-215-3647 o a info@ocraw.com.

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La salmonela puede afectar tanto a las mascotas como a sus dueños

La FDA advierte que la salmonela representa un riesgo tanto para los animales que consumen el producto como para las personas que lo manipulan. Los humanos pueden infectarse si no se lavan las manos correctamente tras el contacto con el alimento o con superficies expuestas a él. Los síntomas en personas incluyen náuseas, vómitos, diarrea —en ocasiones con sangre—, cólicos abdominales y fiebre. En casos poco frecuentes, la infección puede derivar en complicaciones más graves, como infecciones arteriales, endocarditis o artritis.

En el caso de las mascotas, los signos de infección incluyen letargo, diarrea, fiebre y vómitos. Algunos animales presentan únicamente pérdida de apetito y dolor abdominal. La FDA señala que las mascotas infectadas pero aparentemente sanas pueden actuar como portadoras y contagiar tanto a otros animales como a personas.

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OCPP investiga el origen de la contaminación, aunque sin confirmarla aún

El reverso del envase de corazones de pollo de OC Raw detalla la información nutricional del producto retirado por salmonela en Estados Unidos (U.S. FOOD & DRUG ADMINISTRATION)

La empresa indicó que la fuente de la contaminación sigue siendo desconocida y que su propia investigación interna continúa. El anuncio fue emitido de forma preventiva, según señaló OCPP, con el objetivo de llegar a los consumidores lo antes posible. Quienes hayan adquirido el producto con el lote 0697 deben dejar de usarlo de inmediato y contactar a un veterinario si su mascota presenta síntomas.

OC Raw comercializa el mismo producto para perros y gatos

Según el sitio K9 Pie, OC Raw distribuye las bolsas de corazones de pollo liofilizados bajo una misma presentación destinada tanto a perros como a gatos, lo que amplía el universo de mascotas potencialmente expuestas al lote contaminado.

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La empresa, fundada en Corona, California, se especializa en alimentos crudos y mínimamente procesados para animales domésticos, una categoría que creció en popularidad en Estados Unidos en los últimos años, pero que enfrenta escrutinio regulatorio por sus condiciones de inocuidad.

Qué hacer si el producto ya fue consumido

La FDA recomienda que los dueños de mascotas que hayan adquirido el lote 0697 no esperen a que aparezcan síntomas para actuar. Si el animal ya consumió el alimento, se aconseja consultar con un veterinario de forma preventiva, aunque no presente signos de enfermedad, dado que algunos animales infectados pueden ser portadores asintomáticos.

Para las personas que manipularon el producto, las autoridades sanitarias sugieren extremar la higiene de manos y desinfectar todas las superficies que hayan estado en contacto con las bolsas o el alimento.

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