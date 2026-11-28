Mohammad Mokhber, asesor del líder supremo iraní (Sputnik/Sergei Savostyanov/Pool via REUTERS)

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El asesor y asistente de Mojtaba Khamenei, Mohammad Mokhber, advirtió este sábado a Irak que el cierre de un paso fronterizo con Irán puede convertir a Bagdad en un instrumento de Estados Unidos, después de que Donald Trump respaldara la ofensiva iraquí contra el contrabando de petróleo.

Las Fuerzas Armadas iraquíes iniciaron el pasado fin de semana un despliegue en Jurf al Saja, al suroeste de Bagdad, una zona bajo control de Kataib Hezbollah. La operación busca que el Estado asuma el control del área y de sus infraestructuras petroleras.

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El cierre se produjo el miércoles, tras una investigación sobre el tráfico ilegal de crudo. Las autoridades iraquíes informaron el jueves que clausuraron dos pasos administrados por el Gobierno Regional del Kurdistán: uno en la frontera con Irán y otro en el límite con Siria.

El Gobierno del primer ministro Ali al Zaidi fijó el 30 de junio de 2027 como plazo para que las milicias chiíes aliadas de Teherán entreguen sus armas al Estado. Varias de las principales facciones, entre ellas Kataib Hezbollah, se han resistido a esa exigencia.

Mokhber publicó su advertencia en X, donde se refirió al vínculo entre Teherán y Bagdad: “El vínculo inquebrantable exige que Bagdad se mantenga alerta en materia fronteriza para evitar que se convierta en una herramienta en manos de los enemigos del islam y en un instrumento para aplicar las políticas del criminal Trump”.

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El asesor sostuvo que Irán acompañó a los iraquíes durante etapas de crisis. “En los días más difíciles, Irán se mantuvo al lado del pueblo iraquí con todas sus fuerzas y demostró su amistad”, afirmó. También definió la relación con los países vecinos como un eje de la política exterior iraní. “Compartir un destino común con nuestros vecinos es un principio fundamental”.

El primer ministro iraquí, Alí al-Zaidi, asiste a una sesión parlamentaria para aprobar el nombramiento de los miembros restantes de su gabinete, en Bagdad, Irak, el 15 de octubre de 2026 (Oficina de Prensa del Primer Ministro iraquí/Cedida a REUTERS)

La clausura de los cruces forma parte de una orden de Al Zaidi para cerrar los pasos fronterizos no autorizados en todo el país. La campaña se concentra en recuperar el control estatal del sector petrolero después de investigaciones sobre la Compañía de Petróleo del Norte, ubicada en la provincia kurda de Kirkuk.

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El plan prevé que todos los pasos de la región del Kurdistán queden bajo supervisión federal y que el Ministerio de Petróleo sea la única autoridad habilitada para conceder permisos de exportación de crudo y derivados.

El departamento ministerial también asumirá la gestión de yacimientos situados en Kirkuk, Nínive, Saladino y Diyala. Esas zonas se encuentran fuera del control de seguridad del Gobierno federal.

Trump expresó el viernes su respaldo a Al Zaidi mediante un mensaje en Truth Social. “Apoyamos los esfuerzos del primer ministro Ali al Zaidi por reivindicar la autoridad estatal en todo Irak, detener el contrabando de petróleo iraquí, terminar con la corrupción y someter todas las armas al control exclusivo del Estado”, escribió.

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El presidente estadounidense también elogió la intención del jefe de Gobierno iraquí de construir “un Irak unido, próspero y fuerte que toma sus propias decisiones políticas”.

Las medidas provocaron la víspera manifestaciones de miles de kurdos iraquíes en la región semiautónoma. Las autoridades kurdas calificaron el paquete como “inaceptable” y como un intento de devolver a Irak a un sistema centralizado anticonstitucional.

Miembros del grupo armado iraquí Kataib Hezbollah patrullan una carretera en Jurf al-Sakhar (REUTERS/Alaa Al-Marjani)

Las investigaciones vinculan el contrabando de crudo con Kataib Hezbollah

Las pesquisas oficiales colocaron a Kataib Hezbollah entre las milicias proiraníes bajo escrutinio. Las autoridades de Bagdad la acusan de organizar desde 2021 una red de extracción y comercialización ilegal de petróleo.

Una parte del crudo era vendida en el mercado negro iraquí para financiar las actividades de las milicias. Otro volumen era trasladado a Irán, donde se refinaba o se mezclaba con otros productos para ocultar su procedencia y facilitar su reexportación.

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La organización, vinculada estrechamente con la Guardia Revolucionaria iraní y considerada terrorista por Estados Unidos, negó las acusaciones y rechazó haber participado en esas operaciones.

La tensión regional se mantiene elevada desde que Estados Unidos e Israel iniciaron una guerra contra Irán el 28 de febrero. Teherán respondió con ataques de misiles y drones contra territorio israelí y objetivos estadounidenses en los países del golfo Pérsico.

Irán también cerró el estrecho de Ormuz, donde mantiene una disputa con Washington por el control de esa vía marítima. Estados Unidos sostiene un cerco naval contra Teherán y aplica la operación “Paria Económico” para cortar sus ingresos mediante sanciones. Washington lanzó además la operación “Puerta de Hierro”, destinada a restringir el traslado de armas y materiales sancionados a través de las fronteras terrestres iraníes y del mar Caspio.

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