La referencia al Egeo y al Mediterráneo oriental situó la conversación en una de las áreas centrales de la relación entre ambos países (Europa Press)

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El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, recibió este sábado en Estambul a su par de Grecia, Konstantinos Tasulas, en el primer encuentro oficial de este nivel entre ambas naciones celebrado en territorio turco desde 1974.

Esta cita, desarrollada en el Palacio de Dolmabahçe, reunió a los dos mandatarios en un contexto marcado por la voluntad de impulsar la cooperación bilateral entre países que mantuvieron desacuerdos históricos.

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Tasulas llegó a la Oficina Presidencial de Dolmabahçe, situada a orillas del Bósforo, donde Erdogan lo recibió con una ceremonia oficial antes del diálogo entre las delegaciones. El encuentro bilateral se celebró a puerta cerrada y duró alrededor de 35 minutos.

Erdogan planteó la necesidad de tratar la cuestión de las minorías desde un criterio humanitario, al considerar que forman parte del patrimonio común.

En ese marco, el mandatario turco afirmó que su país no tiene objeciones para que el mar Egeo se convierta en un espacio de paz. “El Egeo y el Mediterráneo oriental deben ser una cuenca de estabilidad y prosperidad”.

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El gobierno turco planteó la necesidad de abordar la situación de las minorías desde una perspectiva humanitaria como patrimonio común (Mustafa Kamaci/Turkish Presidential Press Office/Handout via REUTERS)

Aunque integran la OTAN, sostienen diferencias por la delimitación de espacios marítimos y por reclamos que se superponen sobre la plataforma continental. Atenas manifestó preocupación por la posibilidad de que Ankara utilice su acuerdo con Libia para cuestionar las actividades de exploración al sur de Creta y el cable eléctrico submarino financiado por la Unión Europea que conecta a Grecia con Chipre. Ambos proyectos concentraron parte de las tensiones entre los dos países.

A la reunión asistieron el ministro de Asuntos Exteriores de Turquía, Hakan Fidan; el director de Comunicaciones de la Presidencia, Burhanettin Duran, y el principal asesor presidencial para Política Exterior y Seguridad, Akif Çagatay Kilic. Su presencia acompañó una cita centrada en el diálogo entre los dos jefes de Estado.

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Un antecedente reciente se produjo el 22 de mayo de 2017, cuando el entonces presidente griego Prokopis Pavlopoulos viajó a Turquía y conversó con Erdogan en Estambul en el marco de una cumbre del Foro de Cooperación Económica del Mar Negro. Aquel contacto, sin embargo, no tuvo carácter oficial.

Por otro lado, la agenda de Tasulas en Turquía también incluyó un compromiso religioso. El presidente griego viajó por invitación del Patriarcado Ecuménico para asistir a la toma de posesión del nuevo patriarca ecuménico Bartolomé, prevista para el 30 de noviembre.

El presidente griego, Konstantinos Tasulas, participó junto a sacerdotes ortodoxos en una visita al Patriarcado Ecuménico de Estambul (Reuters)

A fines de octubre, las autoridades turcas ya habían defendido la apertura de canales de comunicación con el Gobierno griego para resolver mediante el diálogo las disputas entre ambos países, aunque advirtieron que Ankara no pondría en riesgo sus derechos ni sus intereses.

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El ministro de Defensa turco, Yasar Guler, remarcó en ese entonces, la necesidad de sostener el contacto con Grecia y de recurrir a la vía diplomática para abordar las diferencias bilaterales.

(Con información de Europa Press)