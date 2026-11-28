Un mapa del Servicio Geológico de Estados Unidos señala el epicentro de un sismo de magnitud 5,0 frente a la costa de Los Ángeles, en California (USGS).

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Un terremoto preliminar de magnitud 5,0 se registró en la zona costera del sur de California este sábado por la mañana, con epicentro frente a Manhattan Beach, cerca de Los Ángeles. Hasta el momento, no se han informado heridos ni daños materiales.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) situó el movimiento alrededor de las 9.30, hora del Pacífico, a unos 9,6 kilómetros (6 millas) de la costa de Manhattan Beach. El organismo detectó que el sismo tuvo una profundidad de 10 kilómetros, precisó NBC Los Angeles.

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El temblor se percibió en Torrance, Chatsworth, Irvine, Rancho Palos Verdes y Oxnard, entre otras localidades. Los teléfonos móviles de residentes del sur de California emitieron una alerta que recomendó agacharse y cubrirse.

Tras el episodio inicial, la agencia detectó dos réplicas de magnitud 3,0 y 2,5, ambas registradas a las 9.34 en las áreas de Hermosa Beach y Manhattan Beach.

Pese a la cercanía del epicentro con la costa, el Centro Nacional de Alerta de Tsunamis descartó riesgo de tsunami en las playas de California, reportó The New York Post.

Los bomberos activaron el protocolo de evaluación sísmica

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles activó su modalidad de respuesta ante terremotos para inspeccionar infraestructura crítica y zonas de interés local dentro de su jurisdicción. El operativo contempla relevamientos terrestres, aéreos y marítimos.

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La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, señaló que los equipos municipales continuarían con el seguimiento de la situación.

“Si bien no hay reportes de daños mayores, el Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD) está en alerta por terremoto para evaluar los posibles impactos en toda la ciudad”, afirmó durante la mañana, según CBS News Los Angeles.

El USGS estima en 5% la probabilidad de un sismo mayor

El USGS informó además que existe una probabilidad cercana al 5% de que se produzca un terremoto de mayor magnitud durante las próximas 24 horas.

Ese cálculo se basa en modelos estadísticos que permiten estimar la posibilidad de nuevos movimientos después de un evento inicial, aunque no predicen terremotos individuales, informó The New York Times.

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Las réplicas suelen disminuir en frecuencia con el paso del tiempo, aunque pueden producirse días, semanas o años después del sismo principal. A su vez, pueden alcanzar una magnitud similar o superior y afectar sitios que ya hayan sufrido daños.

En una conferencia de prensa, la sismóloga Lucy Jones sostuvo que era “muy poco probable” que los movimientos causaran daños relevantes, debido a que la intensidad de la sacudida pierde fuerza con rapidez a medida que aumenta la distancia.

La especialista señaló que el hecho de que el epicentro estuviera mar adentro reduce el impacto sobre las zonas pobladas.

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