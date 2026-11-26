La autorización legal del sistema E-Verify vence el 11 de diciembre junto con el financiamiento del gobierno federal de Estados Unidos (REUTERS/Aaron Schwartz/File Photo)

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La autorización legal de E-Verify vence el 11 de diciembre. Si el Congreso no aprueba una prórroga antes de esa fecha, el sistema con el que los empleadores verifican si un trabajador puede trabajar en Estados Unidos quedará sin respaldo legal, según un informe del Servicio de Investigación del Congreso (CRS).

El plazo está atado al fin del financiamiento temporal del gobierno federal. El presidente firmó el 2 de septiembre la ley H.R. 6500, que mantiene abiertas las agencias hasta el 11 de diciembre, informó la Casa Blanca. El CRS la identifica como la ley pública 119-103.

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Cuatro programas atados a la misma fecha

El CRS explica que cuatro secciones de la ley extienden esos programas solo mientras dure el financiamiento temporal: el programa Conrad 30, E-Verify, la categoría de visas para trabajadores religiosos que no son ministros y las visas H-2B suplementarias. Según el organismo, el Congreso las renueva en leyes de gastos desde el año fiscal 2018.

Conrad 30 permite que cada estado patrocine hasta 30 médicos extranjeros por año para eximirlos de volver a su país tras una visa J-1, a cambio de trabajar en zonas con pocos médicos, según USCIS.

La agencia advirtió que un vencimiento tiene consecuencias inmediatas: los graduados médicos extranjeros que adquieran estatus J-1 a partir del día siguiente al cierre quedan excluidos del programa, mientras que quienes lo obtuvieron antes de esa fecha mantienen su elegibilidad.

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Un cierre del gobierno suspendería las certificaciones laborales PERM y las solicitudes LCA tramitadas ante el Departamento de Trabajo (REUTERS/Umit Bektas)

Las visas H-2B suplementarias son las que el gobierno emite por encima del tope anual estatutario. Para el año fiscal 2026, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Departamento de Trabajo (DOL) autorizaron conjuntamente hasta 64.716 visas adicionales: 46.226 reservadas para trabajadores que ya habían tenido estatus H-2B en alguno de los últimos tres años fiscales, y 18.490 sin ese requisito, destinadas a empleadores con necesidades de temporada tardía entre mayo y septiembre.

Las dos primeras asignaciones ya agotaron su cupo: la de enero lo alcanzó el 6 de febrero y la de marzo, el 21 de abril, según USCIS.

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La categoría EB-4 de trabajadores religiosos no ministros —personas en vocaciones u ocupaciones religiosas que no son pastores ni sacerdotes— también quedó atada a la misma fecha. Un vencimiento no solo afectaría a quienes buscan el estatus de residente permanente por esa vía, sino también a los cónyuges e hijos que los acompañan, precisó USCIS.

Qué pasaría si E-Verify pierde su autorización

Si E-Verify perdiera su autorización, los empleadores no podrían abrir consultas nuevas ni resolver las no confirmaciones provisionales, indicó Fragomen, estudio de abogados especializado en migración. Tampoco podrían tomar medidas contra un empleado cuyo estatus no pueda confirmarse por esa causa. El formulario I-9 seguiría siendo obligatorio, con sus plazos habituales.

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Un cierre traería otros efectos. Fragomen señaló que el procesamiento de USCIS financiado con tarifas continuaría, pero que las funciones migratorias del Departamento de Trabajo, como las certificaciones PERM y las solicitudes LCA, probablemente se suspenderían.

En el cierre de 2025, E-Verify quedó inaccesible desde el 1 de octubre y volvió a funcionar el 7 de octubre, sin anuncio previo; USCIS confirmó la reanudación dos días después, pero sin explicar por qué el sistema se reactivó si el Congreso no había reautorizado el programa, señaló la firma.

El Congreso de Estados Unidos cuenta con dos semanas tras el receso de Acción de Gracias para definir la extensión de los programas migratorios (REUTERS/Kent Nishimura)

Fragomen e Immigration Analytics coinciden en que un cierre no es inevitable. La firma estima que lo más probable es otro financiamiento temporal que renueve los cuatro programas, aunque advirtió que es una costumbre y no una garantía.

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La resolución que corre hasta el 11 de diciembre pasó la Cámara de Representantes por 370 votos a 48. Tom Cole, presidente de la comisión de Apropiaciones de esa cámara, la describió el 1 de septiembre como “una medida limpia y directa, sin píldoras envenenadas”, según recogió Immigration Analytics, aunque reconoció que el Senado no había aprobado ninguno de los 12 proyectos de gastos del año fiscal 2027.

Un eventual cierre afectaría de manera desigual a las distintas agencias. El CRS señala que ICE y la Patrulla Fronteriza son los menos expuestos porque operan con fondos plurianuales de la ley pública 119-98, independientes del financiamiento temporal. En la práctica, un shutdown golpearía los servicios a empleadores y solicitantes antes de que ralentizara las operaciones de control migratorio.

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Los legisladores volverán del receso por el Día de Acción de Gracias con unas dos semanas para decidir. Fragomen recomendó que los empleadores que usan E-Verify resuelvan los casos pendientes antes del 11 de diciembre, y que los patrocinadores de los otros tres programas presenten sus solicitudes con anticipación.