El sur de California prevé acumulados de lluvia de hasta 76 milímetros entre el lunes y el miércoles (REUTERS/Arafat Barbakh)

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El sur de California podría pasar de temperaturas por encima de lo normal a varios días de lluvias, con precipitaciones que comenzarían el domingo por la noche o el lunes y se intensificarían entre el martes y el miércoles. La previsión fue difundida el 27 de noviembre por CBS LA, que recogió los datos de la meteoróloga Murina Jurica y del Servicio Meteorológico Nacional.

El cambio previsto llegaría después de un periodo de calor inusual para finales de noviembre. Jurica afirmó que, durante el viernes posterior al Día de Acción de Gracias y el fin de semana, gran parte de la región mantendría registros entre 3 y 6 ℃ por encima de los valores habituales para esta época del año.

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La especialista aseguró que las condiciones cálidas se extenderían a la costa, los valles y las áreas urbanas. La jornada del viernes también coincidió con el último día de las llamadas king tides, o mareas reales, un fenómeno que motivó una alerta meteorológica local por posibles inundaciones en zonas costeras.

Los valles podrían alcanzar 31 ℃ antes del ingreso de las precipitaciones

Los valles del sur de California alcanzaron registros térmicos de hasta 31 grados antes del ingreso del temporal

De acuerdo con el informe de CBS LA, las zonas de playa del sur de California tendrían máximas cercanas a 27 ℃. Para las áreas metropolitanas de Los Ángeles y el condado de Orange, el pronóstico situaba los registros alrededor de 29 ℃.

Los valles concentrarían las temperaturas más elevadas, con máximas de hasta 31 ℃. En el Inland Empire, la proyección apuntaba a unos 29 ℃, mientras que el desierto alto tendría valores cercanos a 22 ℃ y las áreas montañosas rondarían los 19 ℃ .

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Jurica sostuvo que el ambiente cálido persistiría durante el fin de semana, aunque el patrón meteorológico comenzaría a modificarse al inicio de la semana siguiente. Tal como explicó la meteoróloga, el ingreso de humedad abriría un periodo de condiciones inestables que podría prolongarse hasta el fin de semana posterior.

El lunes tendría un 60 % de probabilidad de lluvia después de las 16:00

El Servicio Meteorológico Nacional calculó un 60 por ciento de probabilidad de precipitaciones para el lunes después de las 16:00 (REUTERS/Daniel Cole)

El Servicio Meteorológico Nacional comunicó una probabilidad de 60 % de lluvia para el lunes, con mayores posibilidades después de las 16:00. El medio estadounidense indicó que las primeras precipitaciones podrían aparecer incluso desde la noche del domingo.

La mayor actividad del sistema se concentraría entre el martes y el miércoles. Jurica señaló que ese tramo de la semana podría dejar acumulados de entre 25 y 76 milímetros de agua.

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“Entre el lunes y el miércoles podríamos recibir entre una y tres pulgadas de lluvia”, afirmó la meteoróloga en declaraciones recogidas por CBS LA. También advirtió que el tiempo se mantendría “algo inestable” hasta el siguiente fin de semana, de acuerdo con la traducción de sus palabras.

Las autoridades mantuvieron avisos por inundaciones en las playas

Además del pronóstico de lluvias, el organismo meteorológico mantenía un aviso por inundaciones costeras para la mayor parte de las playas del área hasta el mediodía del viernes. Para las playas del condado de Ventura, la advertencia seguía vigente hasta las 14:00 del sábado.

La alerta respondía al efecto de las mareas reales, que elevan temporalmente el nivel del mar y pueden generar anegamientos en zonas próximas a la costa. CBS LA precisó que el punto máximo de ese fenómeno estaba previsto entre las 10:00 y las 11:00 del viernes.

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El panorama meteorológico descrito por Jurica combina, por tanto, un cierre de semana con valores elevados y una posible sucesión de lluvias durante los días posteriores. Las actualizaciones oficiales del Servicio Meteorológico Nacional definirán la evolución de las precipitaciones y los avisos que puedan emitirse para cada zona.