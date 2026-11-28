Shannon Driggers fue arrestada en Lakeland bajo cargos de asesinato en primer grado por la muerte de su esposo (Polk County Sheriff's Office)

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Una mujer de 50 años fue arrestada en Lakeland, Florida, y acusada de asesinato en primer grado por la muerte a tiros de su esposo, ocurrida la noche de Acción de Gracias, según informó la Oficina del Sheriff del condado de Polk (PCSO).

Una llamada al 911 y una confesión

Según el comunicado de la PCSO, Shannon Driggers llamó al 911 el jueves 26 de noviembre, alrededor de las 20:30. Le dijo a la operadora que le había disparado a su esposo y que esperaría a las autoridades.

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Cuando llegaron los agentes y el personal de Bomberos y Rescate del condado de Polk, encontraron a la víctima muerta dentro de la vivienda, con múltiples heridas de bala. Driggers los esperaba en la entrada de la casa.

Los detectives la interrogaron y, según la PCSO, admitió que disparó, aunque dio varias versiones inconsistentes de lo ocurrido. Fue arrestada el viernes 27 de noviembre y trasladada al centro de procesamiento de la oficina del sheriff.

Por qué el sheriff habla de premeditación

Un letrero vial indica la calle Lewellyn Road en el condado de Polk, Florida, donde las autoridades detuvieron a Shannon Driggers por la muerte de su esposo (FOX 13 Tampa Bay)

La PCSO sostiene que las heridas de la víctima, la ubicación de los casquillos recuperados, las pruebas reunidas y las propias admisiones de la acusada indican que el disparo fue intencional y premeditado.

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El sheriff Grady Judd afirmó: “Asesinó a su esposo en Acción de Gracias, de forma intencional y con premeditación”. Driggers está acusada, no condenada, y la acusación deberá probarse en un tribunal.

Las autoridades no informaron el móvil del crimen ni precisaron el tipo de arma utilizada ni el número exacto de disparos.

En Florida, la acusación de asesinato en primer grado requiere demostrar tanto la intención de matar como la planificación previa del acto.

La víctima era Brian Driggers, de 55 años

El Miami Herald, diario estadounidense con sede en Miami, identificó al fallecido como Brian Driggers, de 55 años, esposo de la acusada. El hecho ocurrió en el domicilio de la pareja, ubicado en Lewellyn Road, en el área de Kathleen, una zona residencial al norte de Lakeland. La dirección fue confirmada por el diario a partir del comunicado de prensa de la PCSO.

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Versiones contradictorias que complicaron su situación

Aunque Shannon Driggers admitió ser la autora del disparo, los detectives señalaron que sus explicaciones sobre las circunstancias del hecho variaron en repetidas ocasiones durante el interrogatorio. La PCSO no informó sobre el contenido específico de esas versiones ni sobre si mencionó algún conflicto previo con su esposo. Tampoco trascendió si en la vivienda había más personas al momento del hecho.

El camino de acceso a la vivienda en el condado de Polk delimita el lugar donde Shannon Driggers aguardó a los agentes policiales tras la muerte de su esposo (FOX 13 Tampa Bay)

Hasta el momento de las publicaciones no se había confirmado si Driggers contaba con representación legal. Fue trasladada al Centro de Procesamiento de la Oficina del Sheriff del Condado de Polk, donde quedó detenida a la espera de su primera comparecencia ante un juez. En esa instancia se definirá si se le fija una fianza y bajo qué condiciones. Ninguna de las publicaciones consultadas confirmó la radicación de un documento formal de acusación ante el tribunal ni una resolución de fianza.

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En Florida, un cargo de asesinato en primer grado puede conllevar la pena de muerte o cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, aunque la decisión sobre la estrategia de la acusación corresponde al fiscal del condado.