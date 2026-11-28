Más de 134.000 clientes quedaron sin electricidad en cinco estados de Estados Unidos tras el paso de la tormenta de Acción de Gracias. (REUTERS/Adam Gray)

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Los efectos de la tormenta que atravesó distintas regiones de Estados Unidos durante el feriado del Día de Acción de Gracias todavía se reflejaban en el suministro eléctrico este sábado 28 de noviembre. Aunque las condiciones meteorológicas comenzaban a mejorar en algunas zonas, las compañías de energía continuaban con las tareas para reparar los daños en sus redes y restablecer el servicio a los usuarios afectados.

El temporal también alteró actividades y desplazamientos durante uno de los períodos de mayor movimiento del año. Las lluvias, las ráfagas de viento y las inundaciones costeras afectaron sectores de la costa este, mientras que las nevadas complicaron las condiciones en partes del Medio Oeste. En Nueva York, las previsiones meteorológicas llevaron a modificar la fecha del tradicional desfile de Macy’s.

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Los cortes de electricidad no respondían necesariamente a una única causa: las condiciones variaron según la región y los daños registrados en cada red de distribución. Los informes de las compañías eléctricas permiten conocer el avance de las reparaciones, mientras que los registros de PowerOutage.us ofrecen una referencia del alcance de las interrupciones en el país.

Los estados con más clientes sin electricidad tras la tormenta

Según el registro de PowerOutage.us consultado el sábado 28 de noviembre, Pensilvania encabezaba la lista de estados con más clientes sin servicio. Misuri y Maryland ocupaban los siguientes lugares, seguidos por Virginia y Nueva York.

El desglose de la plataforma era el siguiente:

Pensilvania: 46.953 clientes sin electricidad.

Misuri: 33.948 .

Maryland: 21.570 .

Virginia: 17.129 .

Nueva York: 14.674.

En conjunto, estos cinco estados acumulaban más de 134.000 clientes sin suministro. Las cantidades corresponden a cuentas de electricidad y no al número de habitantes afectados, ya que una cuenta puede abastecer a varias personas.

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PowerOutage.us es una plataforma privada que recopila información de las compañías eléctricas y publica registros de interrupciones en todo el país. Sus datos no constituyen un balance gubernamental y pueden modificarse a medida que los proveedores actualizan sus informes. Por eso, las cifras deben entenderse como una fotografía de la situación en el momento de la consulta, no como un total definitivo.

PPL Electric Utilities desplegó a más de 1.500 trabajadores para atender 2.200 puntos con daños en la red eléctrica de Pensilvania. (REUTERS/Anna Rose Layden)

La situación en Pensilvania: más de 46.000 clientes sin servicio

La situación en Pensilvania estaba marcada por los daños que los fuertes vientos y las lluvias dejaron en la infraestructura eléctrica. PPL Electric Utilities, una de las principales compañías proveedoras del estado, informó que sus equipos trabajaban en distintos puntos de su área de cobertura para recuperar el suministro.

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En una actualización publicada el viernes 27 de noviembre a las 17:45h, la empresa señaló que había restablecido el servicio a casi 126.000 clientes, mientras que alrededor de 50.000 permanecían sin electricidad. También informó que tenía más de 1.500 trabajadores desplegados y que las cuadrillas atendían aproximadamente 2.200 puntos con daños.

La compañía explicó que había incorporado personal de otras empresas para reforzar las tareas. Los equipos debían retirar árboles y ramas caídas, reparar instalaciones dañadas y evaluar las condiciones de cada sector antes de asignar horarios estimados para la recuperación del servicio.

PPL Electric Utilities advirtió que la magnitud de los desperfectos podía prolongar las reparaciones durante varios días. La empresa recomendó a los usuarios consultar sus canales de información para conocer los horarios estimados correspondientes a sus domicilios y mantenerse alejados de los cables caídos, que deben considerarse energizados.

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Estas cifras corresponden exclusivamente al territorio atendido por PPL. No representan el total de clientes afectados en Pensilvania, porque otras compañías también distribuyen electricidad en el estado.

Misuri: más de 33.000 interrupciones y nieve en el sureste

Misuri también registraba una cantidad elevada de interrupciones, en un contexto distinto al de los estados de la costa este. En sectores del sureste, la tormenta invernal dejó acumulaciones de nieve que complicaron la circulación y las tareas de reparación.

Ameren Missouri informó el viernes 27 de noviembre a las 17:45h que había restablecido el servicio a unos 157.000 clientes desde el inicio del temporal. Sin embargo, alrededor de 54.000 hogares y comercios todavía permanecían sin electricidad. La empresa había desplegado aproximadamente 1.700 trabajadores para atender las averías.

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La compañía indicó que las cuadrillas trabajarían durante el fin de semana. También explicó que algunas interrupciones requerían reparaciones individuales, un proceso que puede prolongarse porque los equipos deben desplazarse hasta cada punto afectado y resolver los desperfectos antes de reconectar a los usuarios.

El Servicio Meteorológico Nacional documentó acumulaciones de entre 4 y 11 pulgadas de nieve (10 a 28 centímetros) en sectores de varios condados del sureste de Misuri. El máximo registrado en su resumen fue de 11 pulgadas en el condado de Perry. Por lo tanto, no corresponde afirmar que los 38 centímetros mencionados en versiones anteriores se acumularon de manera generalizada en el estado.

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La nieve húmeda y el viento pueden incrementar la presión sobre árboles y ramas, que al caer pueden dañar tendidos eléctricos. Sin embargo, las cifras estatales de interrupciones no permiten determinar qué proporción de los cortes se debió específicamente a la nieve.

El Servicio Meteorológico Nacional registró hasta 11 pulgadas de nieve en sectores del sureste de Misuri durante el temporal invernal. (REUTERS/Anna Rose Layden)

Los estados de emergencia en Nueva Jersey y Virginia

En Nueva Jersey, la gobernadora Mikie Sherrill declaró el estado de emergencia en los 21 condados, con vigencia desde las 18h del miércoles 25 de noviembre. La medida permitió coordinar la respuesta de las autoridades ante el pronóstico de lluvias intensas, vientos fuertes e inundaciones costeras.

Antes de la llegada del sistema, la oficina de la gobernadora había advertido que las ráfagas podían alcanzar entre 50 y 70 millas por hora en buena parte del estado, con velocidades superiores en algunas zonas costeras. También había previsto acumulaciones de lluvia de entre 1 y 3 pulgadas, con hasta 4 pulgadas en sectores de la costa.

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La declaración de emergencia fue una medida preventiva ante las condiciones meteorológicas previstas. No significa que todos los cortes de electricidad registrados posteriormente en Nueva Jersey fueran consecuencia directa de un mismo episodio, pero sí confirma que las autoridades anticipaban riesgos para la infraestructura y la seguridad de los residentes.

Virginia también declaró el estado de emergencia el viernes 27 de noviembre ante los efectos de la tormenta costera. La medida permitió movilizar recursos estatales y coordinar la asistencia con las autoridades locales. La oficina de la gobernadora señaló que las lluvias, los vientos y las inundaciones podían afectar viviendas, negocios, infraestructura y servicios públicos.

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En ambos estados, las declaraciones habilitaron mecanismos de respuesta institucional, aunque las tareas para recuperar el suministro eléctrico quedaron a cargo de las compañías proveedoras y los equipos de emergencia correspondientes.

El desfile de Macy’s, trasladado al sábado por el temporal

La tormenta también modificó la programación del desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s en Nueva York. La Alcaldía confirmó que el evento, previsto originalmente para el jueves 26 de noviembre, se trasladaría al sábado 28 debido a las condiciones meteorológicas.

La decisión se tomó ante el pronóstico de fuertes vientos, lluvias e inundaciones costeras. Las autoridades municipales coordinaron el cambio con Macy’s, el Departamento de Policía de Nueva York y otras agencias para reducir los riesgos para los participantes, los trabajadores y el público.

El desfile celebró su edición número 100 y quedó programado para comenzar a las 8:30 a. m. del sábado. El cambio de fecha fue una consecuencia de las condiciones meteorológicas previstas para el jueves, pero no debe confundirse con una medida adoptada específicamente por los apagones.

La Alcaldía había emitido además una advertencia de viaje para la jornada del feriado ante las condiciones adversas. Las autoridades recomendaron prestar atención a las alertas y evitar las zonas expuestas a inundaciones.

La Alcaldía de Nueva York trasladó la edición número 100 del desfile de Macy's al sábado por el pronóstico de vientos e inundaciones. (REUTERS/Brendan McDermid)

Los plazos de restablecimiento, según cada compañía

Los plazos para recuperar el suministro dependen de la magnitud de los daños y de las condiciones de cada red eléctrica. En Pensilvania, PPL Electric Utilities anticipó que el proceso podía extenderse durante varios días debido a la cantidad de puntos que sus equipos debían reparar. En Misuri, Ameren Missouri también indicó que las cuadrillas trabajarían durante el fin de semana.

La recuperación suele avanzar a ritmos diferentes. Algunas reparaciones permiten devolver la electricidad a numerosos clientes al mismo tiempo, mientras que otras requieren intervenciones específicas en viviendas, comercios o tramos aislados de la red. La presencia de árboles caídos, postes dañados y caminos bloqueados también puede dificultar el acceso de las cuadrillas.

Por ese motivo, el descenso del número total de interrupciones no significa que todos los usuarios de una misma localidad recuperen el servicio al mismo tiempo. Las empresas actualizan sus estimaciones conforme inspeccionan las instalaciones y determinan qué trabajos son necesarios.

Los usuarios que todavía permanecen sin electricidad deben consultar los mapas de interrupciones y los horarios de restablecimiento publicados por sus proveedores. Las autoridades también recomiendan mantenerse alejados de cables caídos y no acercarse a zonas inundadas donde pueda haber instalaciones eléctricas dañadas.