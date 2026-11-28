La película de Lionsgate ingresó más de USD 119 millones en las salas de Estados Unidos y Canadá durante su fin de semana de estreno. (Lionsgate)

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“Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha” recaudó USD 279,9 millones en todo el mundo hasta el jueves 26 de noviembre, en una primera semana marcada por su estreno en Estados Unidos y Canadá y el feriado del Día de Acción de Gracias. La nueva producción de Lionsgate consiguió mantenerse en el primer puesto de la taquilla norteamericana desde su llegada a los cines.

La película representa el regreso de una de las franquicias más taquilleras de la industria cinematográfica, con una historia que amplía los acontecimientos de Panem y recupera a personajes vinculados con las entregas anteriores. Su lanzamiento también se desarrolló de manera escalonada en distintos mercados internacionales.

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El resultado comercial se produjo durante uno de los períodos de mayor actividad cinematográfica en Estados Unidos, cuando las vacaciones escolares y el feriado nacional favorecen la asistencia a las salas. La evolución de sus ingresos permite observar tanto la respuesta del público norteamericano como la contribución de los territorios internacionales.

Debut de USD 119 millones en el primer fin de semana

La película obtuvo USD 119.318.775 durante su primer fin de semana en Estados Unidos y Canadá, entre el viernes 20 y el domingo 22 de noviembre. El resultado la ubicó en el primer puesto de la taquilla doméstica y representó el segundo debut más alto de la franquicia.

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El viernes 20, la producción consiguió USD 55.642.039 en 4.018 salas. Al día siguiente sumó USD 36.167.049, una disminución del 35% respecto de la jornada inicial. El domingo 22 incorporó otros USD 27.509.687, con una caída del 23,9% frente al sábado.

La apertura superó los USD 44,6 millones que había conseguido Los juegos del hambre: balada de pájaros cantores y serpientes durante su primer fin de semana en 2023. También quedó por debajo de los debuts de las dos primeras entregas de la saga: Los juegos del hambre, con USD 152,5 millones, y Los juegos del hambre: En llamas, con USD 158 millones.

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El promedio de recaudación del primer fin de semana fue de aproximadamente USD 29.696 por establecimiento.

La producción alcanzó el mayor ingreso de un lunes en la historia de la franquicia con USD 12,8 millones. (Murray Close/Lionsgate)

Liderazgo sostenido durante los primeros siete días

Después de su estreno, la producción conservó el liderazgo de la taquilla norteamericana durante los días laborables. El lunes 23 de noviembre obtuvo USD 12.882.663, mientras que el martes 24 registró un incremento y alcanzó USD 15.980.000.

El miércoles 25, la recaudación llegó a USD 15.150.000. En tanto, el jueves 26, coincidiendo con el Día de Acción de Gracias, ingresó USD 11.600.000.

Deadline destacó que la recaudación del lunes representó el mayor resultado de ese día en la historia de la franquicia. Como referencia, Los juegos del hambre: En llamas había conseguido aproximadamente USD 12,3 millones durante un lunes posterior a su estreno en 2013.

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Por su parte, Variety informó que Lionsgate proyectaba ingresos cercanos a los USD 85 millones durante los cinco días comprendidos entre el miércoles 25 y el domingo 29 de noviembre. Se trataba de una estimación para el período festivo, no de una recaudación confirmada.

USD 105 millones aportados por los mercados internacionales

Los mercados internacionales aportaron USD 105 millones a la recaudación de la película hasta el jueves 26 de noviembre. Ese monto representó el 37,5% de sus ingresos mundiales, mientras que Estados Unidos y Canadá concentraron el 62,5% restante.

El estreno internacional se desarrolló en diferentes fechas. Entre los primeros territorios estuvieron Corea del Sur, donde llegó el 11 de noviembre, y México, que recibió la producción durante la semana siguiente. Otros mercados europeos y de Asia-Pacífico también incorporaron la película a sus carteleras antes o durante su lanzamiento norteamericano.

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Según Box Office Mojo, la distribución internacional inicial comprendió 84 territorios y aproximadamente 40.000 pantallas. Entre los mercados que registraron ingresos estuvieron Reino Unido, Australia, Alemania, Francia, México y España.

La historia se sitúa 24 años antes de la primera entrega durante la edición conocida como el Segundo Vasallaje de los Veinticinco. (Murray Close)

La historia y el contexto de la nueva entrega

Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha se desarrolla 24 años antes de los acontecimientos de Los juegos del hambre. La historia comienza durante la cosecha de los 50° Juegos del Hambre, una edición especial conocida en Panem como el Segundo Vasallaje de los Veinticinco.

La trama sigue una etapa de la vida de Haymitch Abernathy, personaje que aparece en las películas originales como mentor de Katniss Everdeen y Peeta Mellark. Esta vez, la historia muestra su participación en los juegos cuando todavía era un adolescente.

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La producción es la sexta película de la franquicia y amplía el universo cinematográfico basado en las novelas de Suzanne Collins. Su estreno continúa la adaptación de la saga después de las cuatro películas protagonizadas por Katniss y la precuela Los juegos del hambre: balada de pájaros cantores y serpientes, lanzada en 2023.

La Asociación Cinematográfica de Estados Unidos clasificó la película como PG-13, una categoría que advierte que parte del contenido puede no ser apropiado para menores de 13 años. La producción tiene una duración de 2 horas y 38 minutos (158 minutos).