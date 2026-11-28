El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el parlamentario Gadi Eisenkot posan para la ceremonia de juramentación de los parlamentarios en Jerusalén, el 10 de noviembre del 2026. (AP foto/Ohad Zwigenberg)

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Gadi Eisenkot, quien recibió el encargo del presidente Isaac Herzog de formar gobierno tras las elecciones del pasado 28 de octubre, invitó este sábado por la noche al primer ministro en funciones, Benjamin Netanyahu, a mantener conversaciones inmediatas, después de que el actual premier le ofreciera un gobierno de rotación.

“Si el Likud está dispuesto a una unidad genuina, estoy dispuesto a comprobar su seriedad en las próximas 24 horas. Invito a Netanyahu y a su equipo a reunirse conmigo esta noche en el Hotel Dan Accadia de Herzliya... para llevar a cabo negociaciones genuinas y aceleradas”, declaró en un comunicado.

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Netanyahu ofreció este sábado un Gobierno de unidad con una jefatura rotatoria, pese a que el líder de Yashar recibió el mandato para formar Ejecutivo y mantiene negociaciones con fuerzas enfrentadas por el papel de los partidos árabes, los ultraortodoxos y el Likud. La propuesta prevé que Eisenkot asuma primero como primer ministro y que Netanyahu ocupe inicialmente el puesto de primer ministro alterno.

La coalición encabezada por Eisenkot suma 48 escaños, mientras que la Lista Conjunta y Raam reúnen 19. La mayoría en el Parlamento israelí, integrado por 120 diputados, exige 61 bancas, una cifra que obliga al exjefe del Estado Mayor a definir si busca respaldo árabe, negocia con los ultraortodoxos o acepta un entendimiento con el partido de Netanyahu.

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El pacto de Yashar con Los Demócratas contempla cuatro ministerios para la formación de Yair Golán: Seguridad Nacional, Trabajo y Asuntos Sociales, Comunicaciones, y Cultura y Deporte. Yashar también cerró un acuerdo con Israel Beiteinu, el partido de Avigdor Lieberman, que rechaza un Gobierno sostenido por los partidos árabes.

Netanyahu le ofreció a Eisenkot formar un gobierno de unidad en Israel (REUTERS/Ronen Zvulun)

Netanyahu aceptó ceder el primer turno de la jefatura de Gobierno

En un comunicado difundido en sus redes sociales, el premier explicó el lugar que asumiría en el eventual Ejecutivo conjunto: “Mi responsabilidad como líder me obliga a dejar todo de lado (...) y aceptar que Gadi Eisenkot ejerza primero como primer ministro, mientras yo desempeñaré el cargo de primer ministro alterno al inicio del mandato”.

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El primer ministro sostuvo que, por el resultado electoral del Likud, le correspondería encabezar el Ejecutivo o asumir el primer turno de una rotación. Aun así, pidió abrir negociaciones “genuinas, sinceras y aceleradas”, con concesiones de ambas partes.

La oferta llegó después de que Eisenkot prometiera anunciar la formación del nuevo Gobierno antes de la fecha límite del 6 de diciembre, sin utilizar una prórroga de 14 días. El líder de Yashar también se comprometió el viernes a formar un Ejecutivo en un plazo de ocho días.

Eisenkot había cuestionado el desarrollo de los contactos con el Likud durante las dos semanas previas. En un comunicado sobre esas negociaciones, declaró: “El Likud (...) no ha estado dispuesto a ceder y, durante dos semanas, se ha negado a presentar una sola propuesta concreta”.

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El exjefe militar Gadi Eisenkot, líder del partido Yashar, llega para hablar en la Knesset, el parlamento israelí en Jerusalén (REUTERS/Ronen Zvulun)

La negociación enfrenta a los aliados de Eisenkot por el apoyo árabe

Al convocar a Netanyahu y a su equipo a Herzliya, Eisenkot condicionó la continuidad del diálogo a la disposición del Likud para modificar su postura. “Si el Likud está realmente preparado para cambiar de rumbo y tomar las decisiones valientes que exige el liderazgo, mi puerta sigue abierta y mi mano tendida”, afirmó.

El dirigente de Yashar advirtió que sus adversarios podrían intentar agotar el plazo para formar Gobierno y llevar al país a nuevas elecciones bajo el actual Ejecutivo saliente. Calificó ese escenario como “peligroso”.

La alternativa de sumar a los partidos árabes divide a los aliados de Eisenkot. Los Demócratas defienden formar Gobierno con ese respaldo, mientras que Israel Beiteinu se opone a esa vía.

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Si Eisenkot descarta el apoyo de la Lista Conjunta y Raam, deberá buscar el acompañamiento de los partidos ultraortodoxos, que cuentan con 13 escaños, para evitar una alianza con el Likud.