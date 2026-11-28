El consumo declarado de alcohol en Estados Unidos cayó al 54% en 2025, el nivel más bajo registrado por Gallup desde 1939. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El mercado de bebidas alcohólicas en Estados Unidos registra cambios en dos direcciones: una menor proporción de adultos declara consumir alcohol, mientras los cócteles preparados y otras bebidas listas para tomar aumentan sus ventas.

Los resultados de una encuesta de Gallup muestran que el consumo declarado de alcohol alcanzó en 2025 el nivel más bajo de su serie histórica, iniciada en 1939. Al mismo tiempo, datos comerciales de NielsenIQ, difundidos por Shanken News Daily, registraron un crecimiento del 26% en el volumen de bebidas listas para consumir elaboradas con destilados durante las cuatro semanas finalizadas el 14 de noviembre de 2026.

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Aunque ambos fenómenos coinciden en el tiempo, las mediciones no permiten establecer que la reducción del consumo general haya impulsado las ventas de cócteles en lata. La primera encuesta recoge respuestas de adultos sobre sus hábitos personales, mientras que la segunda mide el comportamiento comercial de productos específicos en establecimientos minoristas.

Consumo de alcohol en mínimo histórico: 54% de adultos en 2025

La encuesta anual de Gallup determinó que el 54% de los adultos estadounidenses declaró consumir bebidas alcohólicas en 2025. El resultado representó una reducción frente al 58% registrado en 2024 y al 62% de 2023.

La organización comenzó a recopilar información sobre este comportamiento en 1939. Antes del resultado de 2025, el porcentaje más bajo de su serie había sido del 55%, registrado en 1958. La nueva medición marcó así un mínimo histórico para la proporción de adultos que afirma beber alcohol.

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El relevamiento se realizó entre el 7 y el 21 de julio de 2025 mediante entrevistas telefónicas a 1.002 adultos de los 50 estados y el Distrito de Columbia. Para el conjunto de la muestra, el margen de error fue de 4 puntos porcentuales.

La disminución también apareció en distintos grupos demográficos. Entre los adultos de 18 a 34 años, la proporción que declaró consumir alcohol pasó del 58% en 2023 al 50% en 2025. Entre las mujeres descendió del 63% al 51% durante el mismo período, mientras que entre los hombres pasó del 62% al 57%.

Sin embargo, la encuesta no determina por sí sola cuáles fueron los factores que llevaron a los participantes a modificar sus hábitos.

Otro indicador del estudio fue la cantidad de bebidas consumidas durante la semana anterior. Entre los adultos que respondieron a la encuesta, el promedio informado fue de 2,8 bebidas, frente a 3,8 en 2024. Además, el 24% de quienes declararon beber afirmó que había consumido alcohol durante las 24 horas anteriores al relevamiento.

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Gallup también consultó sobre la percepción de los riesgos para la salud. El 53% de los adultos consideró que tomar una o dos bebidas alcohólicas al día era perjudicial, frente al 45% que compartía esa opinión en 2024. Gallup no demostró que una tendencia haya provocado la otra.

El 53% de los adultos encuestados por Gallup afirmó que tomar una o dos bebidas alcohólicas al día resulta perjudicial para la salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cócteles listos para consumir con destilados: crecimiento de 26% en volumen

Los datos comerciales difundidos por Shanken News Daily muestran un crecimiento de las bebidas listas para consumir elaboradas con destilados. Durante las cuatro semanas que terminaron el 14 de noviembre de 2026, el segmento registró un incremento del 26% en volumen y del 23% en valor, según información de NielsenIQ.

La medición corresponde a los canales minoristas monitoreados por la firma de análisis de mercado. Por lo tanto, sus resultados describen el comportamiento de las ventas en esos establecimientos y no necesariamente representan todas las operaciones comerciales de Estados Unidos.

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La diferencia entre los dos indicadores también aporta información sobre la evolución del segmento. El volumen mide la cantidad de producto comercializado, mientras que el valor refleja el dinero generado por las ventas. En ese período, el primero avanzó más que el segundo.

Entre las marcas que destacaron por el crecimiento de sus ventas en dólares figuraron Surfside y Super Lyte, de Stateside Brands; Sun Cruiser, de Boston Beer; y Cutwater, de Anheuser-Busch. White Claw también apareció entre las cinco marcas con mayor crecimiento en esa clasificación, aunque pertenece a una categoría de bebidas con una base alcohólica diferente.

El desempeño no fue idéntico en todos los productos preparados. Los cócteles elaborados con vino también registraron aumentos durante el mismo período, con un crecimiento del 6,6% en valor y del 4,7% en volumen.

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Las cifras no permiten determinar qué proporción del avance respondió a nuevos consumidores, a una mayor frecuencia de compra o a la expansión de la distribución comercial. Tampoco ofrecen un desglose completo por estados que permita identificar dónde se concentró el crecimiento.

Por esa razón, el aumento del 26% debe atribuirse exclusivamente a la categoría de bebidas listas para consumir elaboradas con destilados y a los canales minoristas incluidos en la medición de NielsenIQ. No corresponde presentarlo como un incremento equivalente para todas las bebidas alcohólicas del país.

Qué son las bebidas RTD y qué tipos incluyen

Las bebidas listas para consumir se conocen como RTD, por la expresión inglesa ready-to-drink. Son productos que se comercializan preparados y envasados, de modo que no necesitan mezclarse antes de beberse.

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La categoría incluye diferentes variedades, entre ellas:

Cócteles premezclados: combinaciones de bebidas destiladas con jugos, saborizantes y otros ingredientes.

Hard seltzers: bebidas alcohólicas carbonatadas que suelen comercializarse con sabores frutales.

Bebidas a base de malta: productos fermentados y saborizados que también se venden en latas o botellas individuales.

Cócteles con vino: preparaciones listas para tomar cuya base alcohólica es el vino.

El crecimiento informado por NielsenIQ se refiere específicamente a los productos elaborados con destilados, por lo que no debe extenderse automáticamente a los hard seltzers, las bebidas de malta o los cócteles con vino.

El formato permite comercializar preparaciones con sabores y proporciones previamente definidos. También ofrece presentaciones individuales y diferentes tamaños de envase, características que distinguen estos productos de los cócteles preparados en bares o restaurantes.

Sin embargo, una lata no equivale necesariamente a una bebida estándar. El contenido de alcohol depende de la graduación y del volumen del producto, por lo que dos envases de tamaño similar pueden contener cantidades diferentes de alcohol puro.

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El Instituto Nacional sobre el Abuso del Alcohol y el Alcoholismo (NIAAA) establece que una bebida estándar en Estados Unidos contiene aproximadamente 14 gramos de alcohol puro. Como referencia, equivale a una cerveza de 355 mililitros con 5% de alcohol, una copa de vino de 148 mililitros con 12% o una medida de 44 mililitros de una bebida destilada con 40%.

Esta diferencia resulta relevante para interpretar los datos comerciales: un aumento en la cantidad de latas vendidas no permite conocer directamente cuánto alcohol puro se consumió.

Las ventas de cócteles listos para consumir a base de destilados aumentaron un 26% en volumen en el mercado minorista estadounidense. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Datos federales de SAMHSA: consumo en baja desde 2021

La Encuesta Nacional sobre Uso de Drogas y Salud de 2025, elaborada por la Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias (SAMHSA), ofrece otro indicador para analizar los hábitos de consumo en Estados Unidos.

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El estudio federal determinó que el 44,4% de las personas de 12 años o más había consumido alcohol durante los 30 días anteriores a la consulta. La cifra representó aproximadamente 129,1 millones de personas.

La serie comparable de la agencia muestra que el porcentaje pasó del 47,4% en 2021 al 46,6% en 2024, antes de llegar al 44,4% en 2025. La reducción también se observó entre los adultos de 26 años o más, cuyo indicador descendió del 51% en 2024 al 48,4% en 2025.

El relevamiento federal también identificó una disminución de los episodios de consumo excesivo. En 2025, el 19,5% de las personas de 12 años o más informó haber tenido al menos uno durante el mes anterior, frente al 21,7% de 2021. En términos absolutos, fueron 56,8 millones de personas.

La definición utilizada por la agencia considera consumo episódico excesivo la ingesta de cinco o más bebidas en una ocasión para los hombres y cuatro o más para las mujeres.

Aunque los resultados de SAMHSA complementan la tendencia identificada por Gallup, ambos estudios utilizan metodologías diferentes. La encuesta federal incluye a personas desde los 12 años y pregunta por el consumo durante los 30 días anteriores, mientras que Gallup consulta a adultos sobre sus hábitos de consumo de alcohol.

Por esa razón, sus porcentajes no deben compararse directamente. Sí permiten observar que diferentes mediciones identificaron una reducción del consumo reciente de alcohol en sus respectivos universos de estudio.

Riesgos del consumo excesivo según los CDC

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) advierten que el consumo excesivo de alcohol está relacionado con problemas de salud y muertes prevenibles en Estados Unidos.

En un estudio publicado en febrero de 2024, la agencia estimó un promedio de 178.307 fallecimientos anuales atribuibles al consumo excesivo durante 2020 y 2021. El resultado representó un aumento del 29,3% respecto del promedio registrado entre 2016 y 2017.

La estimación incluye consecuencias inmediatas, como lesiones y accidentes, y enfermedades asociadas al consumo prolongado. Entre estas últimas figuran afecciones hepáticas, determinados tipos de cáncer y otros problemas cardiovasculares y digestivos.

Los CDC clasifican como consumo excesivo diferentes patrones de ingesta: el consumo episódico excesivo, el consumo elevado semanal, la ingesta de alcohol durante el embarazo y el consumo por parte de menores de 21 años.

La agencia también señala que los riesgos no dependen únicamente de la frecuencia con que una persona bebe. La cantidad consumida en cada ocasión y el tiempo durante el cual se mantiene ese comportamiento son factores relevantes para evaluar sus consecuencias.

En el caso de los cócteles enlatados, conocer la graduación alcohólica y el volumen del envase permite calcular mejor cuánto alcohol contiene cada presentación. La apariencia de una bebida individual o su comercialización como producto preparado no significa que tenga una cantidad reducida de alcohol.

Los datos comerciales no demuestran una relación causal directa entre la baja del consumo general y el auge de las bebidas enlatadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin vínculo causal demostrado entre las dos tendencias

La reducción del consumo declarado de alcohol y el aumento de las ventas de bebidas listas para consumir pueden coincidir sin que exista una relación causal demostrada. Ambos indicadores describen aspectos diferentes del mercado: uno refleja respuestas personales y el otro, operaciones comerciales.

Una categoría puede aumentar su participación aunque el mercado general pierda consumidores. Esto puede ocurrir si determinados productos ganan ventas mientras otras variedades registran descensos, o si quienes continúan bebiendo modifican sus preferencias.

Sin embargo, las mediciones utilizadas en este caso no permiten comprobar que los adultos que dejaron de consumir alcohol hayan sido reemplazados por compradores de cócteles en lata. Tampoco identifican si el crecimiento responde a nuevos consumidores, a una mayor frecuencia de compra o a una expansión de la oferta en los comercios.

Para establecer ese vínculo sería necesario contar con información que relacione los hábitos individuales con las compras de esos mismos consumidores durante un período determinado.

Por ahora, los datos de Gallup y NielsenIQ permiten documentar dos tendencias simultáneas en Estados Unidos: una menor proporción de adultos que declara beber alcohol y un crecimiento comercial de los cócteles listos para consumir elaborados con destilados. El avance de esta categoría no demuestra que esté compensando la caída general del consumo ni que sea consecuencia directa del cambio en los hábitos de los estadounidenses.