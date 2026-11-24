Tom Cruise estuvo trabajando varios años en una película con David Fincher

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David Fincher abandonó The Black Dahlia después de trabajar entre tres y cuatro años en una adaptación que iba a rodarse en blanco y negro, con Tom Cruise en el reparto principal y un presupuesto previsto de entre 85 millones y 90 millones de dólares. El director se retiró cuando surgieron disputas por costos y por el pago reclamado por un productor. El cineasta contó que el proyecto se frustró pese a que ya había llegado a New Regency con una propuesta definida. La película adaptaría la novela de James Ellroy publicada en 1987 y buscaba llevar al cine el caso de Elizabeth Short, una joven asesinada en Los Ángeles.

David Fincher explicó en el pódcast Happy Sad Confused, conducido por Josh Horowitz, que desarrolló su versión de La Dalia Negra durante un período que calculó en “tres años, quizá más, cuatro años”. El plan incluía realizar la película completamente en blanco y negro. El director retomaría más tarde esa elección visual en Mank, aunque aquel proyecto sobre la novela de Ellroy nunca llegó a la etapa de rodaje. Fincher también reveló que quería a Tom Cruise al frente de la producción. El presupuesto disponible en New Regency rondaba entre 85 millones y 90 millones de dólares, según relató el realizador durante la entrevista. La adaptación estaba basada en la obra de James Ellroy, el escritor de L.A. Confidential. La historia se centra en el asesinato de Elizabeth Short, un crimen que tuvo amplia repercusión en Los Ángeles y que quedó asociado al apodo de “la Dalia Negra”.

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Fincher sostuvo que las diferencias por el presupuesto afectaron decisiones de contenido. Entre los pasajes que defendía estaba una secuencia en México vinculada con el personaje de Bucky Bleichert. El director describió esa parte como una de las escenas que más valoraba de la novela. Según explicó, Bleichert debía acudir con una pala a una playa para desenterrar cadáveres, en un lugar que Fincher situó de forma imprecisa entre Tijuana u otra zona cercana. La producción respondió que no disponía de dinero para filmar la secuencia. Fincher cuestionó aquella decisión y recordó que preguntó cómo podía faltar presupuesto para “la mejor escena” de la historia. Para el cineasta, la eliminación de ese momento mostraba hasta qué punto el proyecto había cambiado respecto de su planteamiento inicial. Fincher afirmó que esa clase de ajustes formaba parte de una intervención que describió como extraña y que afectaba un componente central de la adaptación.

Imagen de 'La Dalia Negra'

La película que terminó haciéndose

El desencuentro final surgió cuando un hombre que, según Fincher, se presentaba como productor de la película pidió aumentar su remuneración a 5 millones de dólares. El director dijo que el reclamo ocurrió en el último momento, cuando el proyecto ya había sido presentado a New Regency. Fincher señaló que esa persona justificó el pedido porque había preparado los materiales del proyecto. El realizador interpretó que el productor confiaba en que aceptaría la condición tras haber dedicado varios años al desarrollo de la película.

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El director rechazó el planteamiento y decidió retirarse. “No hay ninguna posibilidad de que haga esto”, recordó Fincher al explicar su posición frente a quienes le pedían que reconsiderara la salida porque el acuerdo parecía cercano. Su abandono cerró la posibilidad de que aquella versión en blanco y negro, con Cruise previsto para el reparto y el enfoque visual de Fincher, llegara a los cines. El cineasta terminó por dirigir Zodiac, estrenada un año después de la adaptación que finalmente se realizó de The Black Dahlia.

La película que el público vio fue dirigida por Brian De Palma. La adaptación se estrenó en 2006 y tuvo a Josh Hartnett, Scarlett Johansson, Aaron Eckhart, Hilary Swank y Mia Kirshner en el elenco. Hartnett, Johansson y Eckhart encabezaron la historia, mientras que Kirshner interpretó a Elizabeth Short, la víctima del asesinato que inspira la trama de The Black Dahlia. La película de De Palma llegó un año antes de Zodiac, el largometraje con el que Fincher abordó otro caso criminal de California.

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