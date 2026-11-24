La Corte de Apelaciones del Octavo Circuito autorizó al Ejército de Estados Unidos a detonar 68 barriles de azida de plomo en Iowa. (Zach Boyden-Holmes/USA Today Network via REUTERS)

Guardar

La Corte de Apelaciones del Octavo Circuito autorizó el lunes al Ejército de Estados Unidos a proceder con la detonación controlada de 68 barriles de azida de plomo en la planta de municiones del Ejército de Iowa (Iowa Army Ammunition Plant), ubicada en las cercanías de Middletown, Iowa. La operación está prevista para el miércoles por la mañana y pone fin —al menos judicialmente— a semanas de litigios, postergaciones y una inusual intervención del presidente Donald Trump, que ese mismo día había pedido suspenderla hasta obtener el aval de la Justicia.

Los barriles contienen varios cientos de kilos de azida de plomo degradada, un compuesto químico altamente sensible utilizado en la fabricación de detonadores para municiones. Con el paso del tiempo, el material experimentó un proceso de recristalización que generó cristales inestables en los bordes internos de los barriles, capaces de desencadenar una reacción explosiva ante la fricción, el frío, el calor o el movimiento.

PUBLICIDAD

Residentes de la zona y grupos ambientalistas expresaron preocupación por la posible dispersión de una nube de polvo de plomo que, según el viento, podría afectar hogares, cultivos, mascotas y niños en Iowa y en estados vecinos.

La Corte de Apelaciones despejó el camino para la detonación en Iowa

Un panel de tres jueces del Octavo Circuito concluyó que la Agencia de Protección Ambiental (EPA) incorporó salvaguardas suficientes en el permiso de emergencia para reducir la dispersión de polvo de plomo: barreras físicas alrededor del área de almacenamiento, restricciones meteorológicas, aviso público previo, modelado actualizado de la calidad del aire y monitoreo ambiental posterior. El tribunal también destacó que el Ejército evaluó “una gama completa” de alternativas, entre ellas la neutralización química y el tratamiento térmico, antes de optar por la detonación.

PUBLICIDAD

La degradación del material químico formó cristales inestables que pueden estallar ante la fricción o los cambios de temperatura. (REUTERS/Jim Urquhart)

“Una detonación controlada con las medidas de seguridad previstas mitiga mejor el riesgo de daño irreparable que el peligro de una explosión no controlada”, sostiene el fallo. Las autoridades recomendaron a los residentes de Middletown, Iowa permanecer en interiores durante la operación y limpiar con agua las superficies exteriores una vez concluida, para limitar la exposición al plomo y reducir el riesgo ambiental.

Tras conocerse la decisión, el secretario en funciones del Ejército, Adam Telle, confirmó que la operación avanzará en coordinación con autoridades estatales, locales y federales: “Esta es una decisión de consenso. Cada agencia experta está de acuerdo”.

PUBLICIDAD

Qué es la azida de plomo y por qué su degradación eleva el riesgo de explosión

La azida de plomo es un explosivo primario de alta sensibilidad empleado para iniciar la cadena de detonación en municiones militares. John Goodpaster, profesor de química de la Universidad de Indiana en Indianápolis, explicó a Associated Press que el compuesto reacciona ante el calor, la congelación, el impacto y la fricción. Su antigüedad agrava el problema: los explosivos se vuelven cada vez más inestables con el tiempo.

El coronel Aaron Teller, especialista del Ejército en respuesta a emergencias con municiones, declaró ante la Corte que la reducción del líquido interior en los barriles almacenados en la Iowa Army Ammunition Plant hace que la solución sea más susceptible a la congelación, lo que aumenta la sensibilidad de los cristales formados en los bordes y tapas.

PUBLICIDAD

El plan de emergencia supervisado por la EPA contempla barreras físicas, restricciones meteorológicas y monitoreo posterior de la calidad del aire. (REUTERS/Jim Urquhart)

“Incluso una pequeña cantidad de fricción puede romper la formación cristalina y provocar una reacción explosiva en cadena”, advirtió en su escrito judicial. Ante ese escenario, el Ejército concluyó que manipular los barriles para trasladarlos o tratarlos químicamente elevaría la probabilidad de una detonación accidental y fatal.

Grupos ambientalistas cuestionan el proceso y reclaman más resguardos sanitarios

Earthjustice presentó una demanda la semana pasada para detener la detonación y logró inicialmente una suspensión temporal del permiso de la EPA. Aunque el Octavo Circuito rechazó el lunes su pedido de mantener esa suspensión, la organización sostuvo que el litigio cumplió un propósito. “El Ejército creó esta emergencia por negligencia y le debe a la gente de Iowa más información sobre la detonación planificada y mayores resguardos para su salud”, dijo la abogada directora de Earthjustice, Rachel Rintelmann, según NBC News.

PUBLICIDAD

Las autoridades recomendaron a los residentes locales permanecer bajo techo y limpiar las superficies exteriores con agua para reducir la exposición al plomo. (REUTERS/Jim Urquhart)

Goodpaster reconoció la complejidad de la situación. “No envidio al Ejército. Están ante una gran cantidad de material muy peligroso y con muy pocas opciones viables para intentar desecharlo”, dijo el experto, según Associated Press. Señaló además que es imposible predecir cuándo podría producirse una explosión espontánea: “Cuanto más esperemos, más se acumula el riesgo”.

El reclamo político de Trump y la preocupación de los residentes

La operación adquirió un cariz político cuando Trump publicó en Truth Social que, además del aval judicial, quería que el gobernador electo Rob Sand aprobara la detonación. Sand, demócrata que asumirá el cargo en enero, respondió que la decisión corresponde por completo a la administración federal y pidió al gobierno que comparta con el público la información técnica disponible. “Los ciudadanos de Iowa merecen saber cómo llegó Middletown a esta situación”, escribió Sand.

PUBLICIDAD

Las sucesivas postergaciones dejaron a los residentes de Middletown en un estado de alerta permanente, con creciente preocupación por la exposición al plomo. Debra Ott, trabajadora de un bar ubicado a poco más de 400 metros de un acceso a la planta, dijo a NBC News que planea quedarse en su casa durante 24 horas el día de la detonación.

“No quiero estar en casa a medianoche y que explote sin que nadie esté ahí para intentar controlarlo”, declaró Ott, quien vive con su nieta y los tres hijos de esta, de 13, cuatro y dos años. El alcalde de Middletown, Rodney Johnson, fue más escueto: “La detonación debe ocurrir para que podamos seguir con nuestras vidas”.

PUBLICIDAD

Las autoridades recomendaron a los residentes de Middletown permanecer en interiores y limpiar sus viviendas con agua tras el estallido. (REUTERS/Jim Urquhart)

La detonación del miércoles cuenta con autorización judicial y el respaldo de las agencias federales, estatales y locales involucradas. Las barreras de arena, las restricciones climáticas y el monitoreo ambiental son los principales instrumentos para acotar los efectos del estallido.

Las dudas de los residentes y de las organizaciones ambientalistas sobre los riesgos para la salud y el medio ambiente, sin embargo, permanecen abiertas.