Delta enfrentó una de sus peores jornadas operativas del año justo cuando millones de estadounidenses comenzaban a moverse por el feriado de Acción de Gracias (REUTERS/Elijah Nouvelage/File Photo)

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El domingo fue el primer gran día de viajes de la temporada de Acción de Gracias en Estados Unidos, y Delta Air Lines lo atravesó en crisis.

Un corte en uno de sus sistemas centrales de operaciones desató una reacción en cadena que alteró los planes de miles de pasajeros y puso en evidencia, una vez más, cuán vulnerables son las aerolíneas frente a fallos tecnológicos en momentos de alta demanda.

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La aerolínea tenía programados cerca de 5.000 vuelos entre operaciones propias y regionales para esa jornada, según informó la compañía a NBC News, y más de 1.000 de ellos terminaron con retrasos.

El sistema caído es el que calcula, antes de cada despegue, el peso y balance de la aeronave: mide el peso de pasajeros y equipaje, y verifica que la carga esté correctamente distribuida para preservar el centro de gravedad dentro de los límites de seguridad.

Sin esa validación automatizada, ningún avión puede salir. “Los equipos de Delta están usando procedimientos manuales esta mañana para hacer salir los vuelos de forma segura mientras continúa el trabajo para restaurar la automatización”, indicó la aerolínea en un comunicado recogido por CNN.

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La distribución del peso a bordo no es un trámite: define si un avión mantiene el control en el aire o compromete su estructura (REUTERS/Elijah Nouvelage)

La respuesta de las autoridades aeronáuticas

La Administración Federal de Aviación (FAA) primero emitió una pausa total en tierra para vuelos con destino al aeropuerto Hartsfield-Jackson de Atlanta y luego la convirtió en un programa de demoras escalonadas, con una espera media proyectada de 57 minutos y un máximo de 1 hora y 51 minutos.

Ambas medidas se levantaron antes del mediodía, tal como constan en los avisos de la agencia. El propio aeropuerto aclaró, en declaraciones a CNN, que el incidente estuvo limitado a Delta y sus aerolíneas regionales, sin consecuencias para el resto de las compañías.

Superar los límites de peso establecidos para una aeronave compromete su integridad estructural y altera sus características de vuelo, tal como lo detalla el Manual de Peso y Balance de la FAA. Por eso el sistema no es un trámite administrativo: es una barrera de seguridad que no puede ignorarse.

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La FAA confirmó, a través de su cuenta en la red X, que el problema no tuvo ningún vínculo con sus propios sistemas de control de tráfico aéreo.

La agencia federal intervino con una pausa de emergencia en Atlanta y luego estableció salidas escalonadas para ordenar el tráfico aéreo (AP Foto/Seth Wenig, Archivo)

El impacto en números y la respuesta de la aerolínea

Para la tarde del domingo, FlightAware registraba que el 58% de los vuelos de la aerolínea —unas 2.000 aeronaves— acusaba retrasos.

En el aeropuerto de Atlanta, más de la mitad de las salidas y cerca del 50% de las llegadas sufrieron demoras. Dado que Delta opera la gran mayoría de los vuelos en ese aeropuerto, el impacto fue casi total en sus operaciones.

Delta confirmó a NBC News que el 70% de las modificaciones al itinerario respondió al fallo técnico. El resto se debió a condiciones meteorológicas adversas y restricciones de tráfico aéreo en Nueva York y otras zonas del noreste del país.

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Hartsfield-Jackson, el aeropuerto más transitado del mundo, fue el epicentro de una crisis que se extendió por toda la red de Delta (REUTERS/Elijah Nouvelage)

La empresa de analítica de aviación Cirium contabilizó 202 cancelaciones, equivalentes al 4% de los vuelos de Delta con partida desde Estados Unidos ese domingo, una proporción superior al promedio habitual de la aerolínea. Solo el 50% de sus vuelos llegó a tiempo durante la jornada, precisó la firma de analítica.

El sistema de automatización fue restaurado alrededor de las 15:30, hora del Este, confirmó Delta. Sin embargo, la compañía advirtió que los pasajeros podrían seguir experimentando efectos residuales.

Delta pidió disculpas públicas, confirmó que gestionaba cambios de reservas y ofreció comidas y habitaciones de hotel a los afectados. También anunció reembolsos para quienes tuvieran un vuelo cancelado y no quisieran reprogramar.

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Cambios de reserva, comidas, habitaciones de hotel y reembolsos: la aerolínea activó su protocolo de contención mientras los retrasos se acumulaban (REUTERS/Elijah Nouvelage)

El incidente se suma a una racha de fallas tecnológicas en la aviación

La falla de Delta se inscribe en una serie de interrupciones que sacudieron a la aviación civil en las últimas semanas. El 13 de noviembre, una avería en la red de la FAA provocó la parada nacional en tierra más extensa de los últimos 25 años, con una duración superior a cuatro horas.

Apenas tres días después, United Airlines sufrió su propio corte de sistemas que afectó las comunicaciones con las tripulaciones e impidió enviar a los pilotos los datos finales de peso de las aeronaves, según informó el sindicato que representa a los pilotos de esa compañía a NBC News. United resolvió el problema ese mismo día.

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El aeropuerto de Atlanta espera recibir unos 4 millones de pasajeros entre el 19 de noviembre y el 1 de diciembre, de acuerdo con un comunicado del aeropuerto. El incidente del domingo se produjo al inicio de esa ventana de alta demanda.