El embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, ha puesto en duda que Washington vaya a poner fin a su ayuda militar anual a Israel, de 3.800 millones de dólares, antes de que termine este año, tal y como prometió el presidente Donald Trump el día de las elecciones de mitad de mandato de este mes.
En su anuncio sorpresa, mientras los votantes se dirigían a las urnas el 3 de noviembre, Trump afirmó que había llegado a un acuerdo con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, varios meses antes para dejar de proporcionar a Israel unos 4.000 millones de dólares en financiación anual estadounidense.
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Trump afirmó que Israel ya no necesitaba los fondos estadounidenses y que sus detractores de izquierdas habían utilizado este tema como un “argumento de debate poco acertado”. Las elecciones de ese día dieron como resultado que los demócratas —entre los que se encuentran muchos que se oponen públicamente a la financiación militar de Israel— arrebataran a los republicanos de Trump el control de ambas cámaras del Congreso.
Trump no dio detalles ni explicó cómo se suspendería la financiación. Estados Unidos tiene un acuerdo de larga data con Israel, conocido como memorándum de entendimiento, para proporcionarle 3.800 millones de dólares al año hasta 2028 con el fin de financiar la adquisición de equipamiento militar de fabricación estadounidense.
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En una entrevista pregrabada emitida el martes en una conferencia celebrada en Tel Aviv sobre las relaciones entre Estados Unidos e Israel, Huckabee afirmó que el memorándum de entendimiento “se supone que va a continuar durante dos años más, así que no estoy seguro de que vaya a producirse una suspensión brusca a finales de este año”.
Huckabee, exgobernador republicano de Arkansas, señaló que los fondos habían sido asignados por el Congreso y que no estaba seguro de si podrían suspenderse sin la aprobación de este.
El apoyo público a Israel ha disminuido en Estados Unidos, especialmente entre los demócratas, pero también entre los republicanos, debido a la actuación de Israel en la guerra de Gaza y a la impopular guerra que Trump inició este año junto a Netanyahu contra Irán.
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Huckabee afirmó que responsables estadounidenses e israelíes llevaban “meses” trabajando en un nuevo memorando de entendimiento. No precisó si esas conversaciones habían continuado tras el anuncio de Trump de que la ayuda militar llegaría a su fin.
Netanyahu, que perdió su mayoría parlamentaria en las elecciones del 27 de octubre, pero sigue ejerciendo como primer ministro en funciones, ha hablado públicamente de la eliminación gradual de la ayuda militar estadounidense, una medida que, según los analistas, tenía por objeto adelantarse a las crecientes críticas hacia Israel en Estados Unidos.
La contundente victoria de los demócratas sobre los republicanos ha sido recibida con inquietud en Israel, donde Netanyahu hizo hincapié en su estrecha relación con Trump durante su propia campaña.
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Huckabee, cristiano evangélico y firme defensor de Israel, afirmó que esperaba que no se produjera un “cambio drástico y radical” en las relaciones entre Estados Unidos e Israel, argumentando que la alianza beneficiaba a los ciudadanos de ambos países.
(REUTERS)
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