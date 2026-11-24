Destiny Schliefert enfrenta cargos de homicidio en segundo grado por la muerte de su hijo de tres años, cuyo cáncer fue diagnosticado en 2024 y nunca recibió tratamiento (Christian County Sheriff's Office)

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En Misuri, un niño de tres años con un tumor diagnosticado murió sin haber recibido una sola sesión de tratamiento. El médico que lo atendió confirmó a los investigadores que el neuroblastoma era superable con atención adecuada. La justicia ahora sostiene que los adultos responsables de su cuidado lo sabían, y eligieron no actuar.

Destiny Schliefert, la madre del niño, y Debbie Sue Potter, quien cumplía funciones de cuidadora en el hogar, fueron detenidas el 18 de noviembre y acusadas formalmente al día siguiente.

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Los cargos incluyen homicidio en segundo grado, según informó NBC News con base en documentos judiciales.

Debbie Sue Potter, a quien los niños de la casa llamaban "Grammy", fue imputada con los mismos cargos que la madre del menor (Christian County Sheriff's Office)

El forense estableció la causa de muerte como “neuroblastoma metastásico en un contexto de negligencia médica” y clasificó el caso como homicidio.

El cáncer había sido detectado en el Children’s Mercy Hospital de Kansas City entre marzo y mayo de 2024.

Los médicos indicaron que el niño debía regresar cada 12 a 24 semanas para controles y tratamiento. La última consulta registrada fue el 14 de mayo de 2024. No volvió nunca.

El Children's Mercy Hospital de Kansas City diagnosticó el neuroblastoma en 2024 e intentó contactar a la familia en reiteradas ocasiones sin obtener respuesta (KMBC)

Lo que el celular de la madre guardaba

El deterioro del niño quedó documentado en el propio teléfono de su madre. Según los documentos judiciales, los investigadores revisaron fotografías que mostraban una pérdida de peso marcada a lo largo de junio de 2026. Para el 25 de ese mes, ya eran visibles bultos en sus costillas.

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Tres semanas después, el 14 de julio, habían aparecido protuberancias en la frente. Los mensajes recuperados del mismo dispositivo indicaban, de acuerdo con el expediente, que el pequeño tenía dificultades para comer, dormir y caminar.

Desde mediados de mayo apenas podía dar dos o tres pasos antes de detenerse, y pasaba la mayor parte del tiempo en cama o en brazos de los adultos. La última vez que fue visto por un médico fue en abril de 2025, en un hospital de Clinton, Misuri, donde pesaba apenas algo más de 10 kilogramos. En julio de 2025, la familia se mudó a Ozark y el niño no volvió a recibir atención médica.

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La localidad de Ozark, en el sur de Misuri, fue la última residencia del niño: la familia se mudó allí en julio de 2025 y él nunca volvió a ver a un médico (Google Earth)

Cuando los servicios de emergencia llegaron al domicilio el 31 de julio, encontraron al niño sin vida en un dormitorio del piso superior, cubierto con una manta. Pesaba aproximadamente 11 kilogramos —unas 24 libras—, una cifra extremadamente baja para su edad. El cuerpo estaba cubierto de protuberancias que los socorristas confundieron inicialmente con moretones.

La autopsia, practicada el 3 de agosto, confirmó que eran tumores, según el informe forense. Los había en el cráneo, las costillas, la cavidad torácica y la pierna derecha. Un tumor de gran tamaño rodeaba el riñón izquierdo y la glándula suprarrenal.

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El médico forense indicó además que una fractura en el fémur derecho podría estar relacionada con un tumor adherido al hueso.

El estado de la vivienda fue descripto en el expediente judicial del condado de Christian: “comida en descomposición, infestación de insectos, heces y orina de animales, desorden extremo y basura por toda la casa”, tal como consta en la declaración de causa probable presentada ante el tribunal.

Schliefert y Potter permanecen detenidas en la cárcel del condado de Christian a la espera de las audiencias de fianza (Christian County Jail )

Las explicaciones que dio ante los investigadores

Ante los investigadores, Schliefert enumeró una serie de razones por las que no llevó al niño al hospital. Dijo que no contaba con seguro médico y que esperaba la documentación para acceder a Medicaid. También aseguró que padecía “ansiedad” y alegó que otro adulto en el hogar tenía miedo a la sangre.

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En otro tramo del interrogatorio, sostuvo que un viaje al hospital representaba un problema de cuidado para los otros niños de la casa.

Schliefert también insistió ante la policía en que los médicos le habían dicho que el tumor era benigno y que su hijo viviría “una vida larga y feliz”. El Children’s Mercy Hospital desmintió esa versión de forma categórica.

Schliefert atribuyó además la pérdida de apetito del niño a la muerte del abuelo, ocurrida en septiembre de 2025, y admitió que le daba un estimulante del apetito para que subiera de peso. La declaración de causa probable detalla que los investigadores hallaron en su teléfono búsquedas sobre cómo “engordar a un niño pequeño rápido”, realizadas el día anterior a la muerte del niño.

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Cuando un detective le preguntó si consideró llamar una ambulancia mientras veía deteriorarse a su hijo, su respuesta quedó registrada en el expediente: “Llamé a una ambulancia el día que falleció”. Ante otra pregunta, sobre si llevarlo al hospital podría haberle salvado la vida, respondió: “probablemente”.

Fueron los investigadores quienes recuperaron del celular de Schliefert las fotografías y mensajes que documentaron el deterioro del niño durante los últimos meses de su vida (KY3 News - Springfield, Mo.)

Lo que declararon los otros adultos de la casa

La pareja de Schliefert, que también residía en la vivienda, declaró ante la policía que la madre y la otra imputada condujeron al niño hasta un hospital a principios de julio, pero que regresaron sin ingresar porque Schliefert tenía miedo de que las autoridades contactaran a la División de Servicios Sociales de Misuri.

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Debbie Sue Potter, otra mujer que vivía en el hogar y que cumplía funciones de cuidadora, fue imputada con los mismos cargos que Schliefert. Los documentos judiciales la identifican como la “abuela” del niño.

Durante su propio interrogatorio, Potter reconoció que los adultos de la casa estaban preocupados por la salud del pequeño, pero sostuvo que el niño “seguía comiendo, bebiendo y jugando” y que no parecía estar enfermo.

Schliefert admitió que el estado de la vivienda y el temor a perder la custodia de sus hijos la disuadieron de pedir ayuda a las autoridades (División de Servicios Sociales de Misuri)

Ambas mujeres enfrentan también cargos adicionales de puesta en peligro vinculados a otros dos menores —de 7 y 15 años— que residían en la vivienda, y un cargo de negligencia animal tras el hallazgo de un perro desnutrido encerrado en un perrera sin comida ni agua.

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Ningún adulto de ese entorno solicitó asistencia médica para él en los más de dos años transcurridos desde el diagnóstico.

Un obituario publicado por una funeraria describía una infancia plena. Decía que el niño disfrutaba de Paw Patrol, de colorear y de las carreras de autos en familia los fines de semana. Lo llamaban el “pequeño revoltoso de la familia”.

Ambas acusadas se declararon no culpables durante una comparecencia judicial el lunes, según NBC News. Está previsto que reciban defensores públicos designados por el Estado y tienen programadas audiencias sobre la fianza para esta semana.

Por ahora, permanecen detenidas en la cárcel del condado de Christian sin posibilidad de pagar fianza.