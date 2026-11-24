El doce veces campeón mundial contó que editó videos y asesoró rodajes para seguir vinculado a las tablas durante una etapa en la que pagar las cuentas era difícil para él - REUTERS/Angelika Warmuth

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Tony Hawk, uno de los patinadores más reconocidos de la historia, atravesó años de precariedad económica cuando tenía 20 años, después de que el mercado del skateboarding colapsara y lo dejara sin ingresos estables. Para no alejarse del deporte que practicaba desde los 14 años, aceptó trabajos ocasionales que poco tenían que ver con lo que lo había llevado a la cima.

El deportista de 58 años hizo estas revelaciones en declaraciones exclusivas a la revista People, al margen de la ceremonia de los premios Nickelodeon Kids’ Choice Awards. Describió una etapa de su carrera que contrasta con la imagen de ícono global que proyecta hoy, y aprovechó para lanzar un mensaje a los jóvenes que persiguen sus propios sueños.

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Hawk ganó 12 campeonatos mundiales, pero el patinaje dejó de darle de comer

Hawk se convirtió en profesional a los 14 años y acumuló 12 títulos mundiales consecutivos. El derrumbe del skateboarding como industria a comienzos de los años 90 eliminó de un golpe los ingresos que la disciplina le generaba. Sin formación universitaria y con toda su trayectoria construida alrededor de las tablas, quedó en una posición frágil.

La franquicia Pro Skater llevó al deportista a una audiencia enorme y le dio la estabilidad que no encontraba, pese a sostener su empresa Birdhouse con ganancias variables durante años - REUTERS/Mike Blake

Esa vulnerabilidad se agudizó porque el atleta nunca planificó con visión de futuro. “No sé si alguna vez pensé tan a largo plazo como para creer que podría hacer esto para siempre. La primera vez que tuve algo de éxito pensé: ‘Oh, finalmente tengo un trabajo’, porque no fui a la universidad, porque ya era un patinador profesional”, contó a People. En el mismo sentido añadió “pero luego la industria cayó bastante fuerte y yo estaba haciendo lo que fuera para ganarme la vida”.

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De editor de video a consultor de Hollywood para mantenerse cerca del patinaje

Para permanecer ligado al mundo que conocía, Tony buscó roles que lo mantuvieran activo sin que fuera el protagonista frente al lente. “Hacía trabajos ocasionales, hacía edición de video. Era consultor para Hollywood cuando usaban el skateboarding, pero no como patinador en pantalla, porque era demasiado viejo... en mis 20s. Así que hice lo que fuera para quedarme dentro del patinaje”, explicó al medio.

Esa dinámica se extendió durante varios años. Hawk llegaba un día antes a los rodajes para indicar qué movimientos eran posibles, qué ángulos convenía usar y cómo armar las rampas para las tomas. Era la voz detrás de escena, nunca la figura visible.

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Durante ese período, mantuvo su empresa Birdhouse, aunque sin márgenes suficientes para cubrir sus gastos con regularidad. Las fuentes de ingreso eran irregulares y, en ciertos momentos, llegó a tener dificultades para pagar sus cuentas básicas, según relató en entrevistas anteriores.

El lanzamiento de Tony Hawk’s Pro Skater en 1999 cambió su situación para siempre

El lanzamiento de la franquicia en 1999 llevó su nombre a una generación que quizá nunca había usado una tabla y transformó su alcance, hasta entonces limitado al deporte competitivo

El punto de inflexión llegó con Tony Hawk’s Pro Skater, la franquicia que desde 1999 introdujo su nombre a una generación de jugadores que quizás nunca habían subido a una tabla. El título fue un fenómeno cultural que excedió los límites del deporte y convirtió a Hawk en un nombre reconocido dentro y fuera de las pistas.

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“Cuando supe que podría seguir haciéndolo todo el tiempo que quisiera fue cuando salió el videojuego, porque entonces ya no tuve que preocuparme por llegar a fin de mes”, señaló en diálogo con la revista. El juego no solo estabilizó sus finanzas, sino que amplió su alcance a un público masivo que terminó de consolidar su lugar en la cultura popular.

Hoy, a los 58 años, el patinador continúa activo en la disciplina. En esa misma conversación con People, también dejó un consejo para los jóvenes que buscan construir una carrera en aquello que aman: que no abandonen, aun cuando el camino parezca cerrarse.

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