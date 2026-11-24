Marvel comparte el tráiler final de 'Avengers: Doomsday' a tan solo unas semanas de su estreno el próximo 16 de diciembre

Guardar

Marvel Studios lanzó el tráiler final de Vengadores: Doomsday y la reacción del público no ha tardado en llegar. La pieza audiovisual, difundida el lunes, generó un intenso debate en redes sociales por la estética oscura de sus escenas y por la ausencia de cohesión visual entre los numerosos personajes que comparten pantalla.

El tráiler final de Vengadores: Doomsday generó críticas en redes por mostrar escenarios oscuros y poco definidos, además de problemas de iluminación entre los actores. La película, dirigida por los hermanos Russo, reúne a los Vengadores, los Cuatro Fantásticos y los X-Men contra Doctor Doom, interpretado por Robert Downey Jr., y llegará a los cines el 18 de diciembre.

PUBLICIDAD

La cinta tiene una duración de 165 minutos y está dirigida por Joe y Anthony Russo. El tráiler culmina con los héroes reunidos en lo que la periodista Sarah Shachat en IndieWire ha descrito como “un vacío gris-negro” que recuerda a un escenario de videojuego con fallas gráficas.

Comparaciones con el plano original de 2012

Shachat recordó que, en 2012, el director Joss Whedon filmó un plano circular que reunía a todos los héroes de la primera entrega de Los Vengadores, acompañado por la partitura de Alan Silvestri. Según la autora, ese recurso cumplía una función narrativa concreta: unir a los personajes a través de un plano continuo tras la batalla en Nueva York.

PUBLICIDAD

'Los Vengadores', la primera película dirigida por Joss Whedon (2012).

La periodista sostiene que, en el nuevo tráiler, un recurso similar no logra el mismo efecto. Usuarios en redes compartieron esa percepción. Según recogió el sitio Kotaku, un usuario escribió: “La diferencia entre este plano de equipo y el de Doomsday es enorme; digan lo que quieran de Whedon, pero al menos intentó crear algo dinámico”.

Críticas puntuales a la iluminación y el encuadre

Shachat señaló que Steve Rogers, interpretado por Chris Evans, aparece con una iluminación distinta a la de los personajes que lo rodean, lo que sugiere que los actores no fueron grabados en las mismas condiciones frente a la pantalla verde.

PUBLICIDAD

Yahoo Entertainment recogió reacciones similares sobre otra escena del tráiler, en la que distintos héroes se preparan para enfrentar a Doctor Doom. Un usuario escribió que la toma “parece sacada de otra película por un fan y editada en esta escena”. Otro ironizó: “Ni un alma parece haber estado en la misma habitación”.

'Vengadores: Doomsday' (Marvel Studios)

Según Shachat, este tipo de resultado suele originarse cuando la producción prioriza la flexibilidad durante el rodaje y acumula revisiones constantes en el proceso de efectos visuales, lo que deriva en ambientes oscuros y mal encuadrados.

Tres universos que convergen

El tráiler confirmó la frase característica de Cíclope, interpretado por James Marsden, “A mí, mis X-Men”, en referencia a la llegada de los mutantes al universo cinematográfico de Marvel. Según detalló el medio The Independent, la escena generó reacciones encontradas: mientras algunos fanáticos celebraron el cruce entre los Vengadores, los Cuatro Fantásticos y los X-Men, otros lo calificaron de “sin sustancia” y lo compararon con un recurso ya utilizado en Vengadores: Endgame.

PUBLICIDAD

La película reúne a un elenco extenso que incluye a Chris Hemsworth como Thor, Pedro Pascal como Reed Richards, Vanessa Kirby como Sue Storm, Florence Pugh como Yelena Belova, Sebastian Stan como Bucky Barnes, Patrick Stewart como el Profesor Xavier, Ian McKellen como Magneto, Hugh Jackman como Wolverine y Ryan Reynolds como Deadpool, entre otros.

Las críticas se han cebado con las nuevas imágenes proporcionadas de 'Vengadores: Doomsday'. (Marvel Studios)

Según la sinopsis oficial de Marvel Studios, Vengadores: Doomsday sigue a héroes de tres universos distintos que se ven arrastrados hacia una colisión fatal y enfrentan una amenaza existencial sin precedentes. La cinta funcionará como antesala de Vengadores: Secret Wars, prevista para 2027.

Comparaciones con el estilo de Zack Snyder

Cosmic Book News reportó que una parte de los seguidores de DC relacionó la estética del tráiler con el trabajo del director Zack Snyder, responsable de La liga de la justicia. Según ese medio, el tráiler acumuló 25 millones de visualizaciones y más de un millón de “me gusta” en pocas horas.

PUBLICIDAD

El mismo artículo recordó que los hermanos Russo han manifestado en el pasado su admiración por Snyder. En una entrevista previa en su programa Pizza Film School, Joe Russo le dijo al director: “Zack, con tu formación como pintor, la forma en que usas la luz y creas estas imágenes pictóricas es algo especial”. Snyder, por su parte, había expresado su respaldo a los Russo cuando asumieron la dirección de las nuevas entregas de Vengadores.

Para Shachat, el tráiler no logra despejar las críticas que enfrenta el género en los últimos años, vinculadas a visuales poco elaborados, tramas repetitivas y un exceso de referencias internas. La autora destacó que, pese al despliegue de personajes, el resultado visual difundido hasta el momento no logra transmitir la sensación de unidad que sí lograba el plano original de 2012. Vengadores: Doomsday se estrenará en cines el 18 de diciembre de 2026.

PUBLICIDAD