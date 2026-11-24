La propuesta describe la opción My Channel dentro de una aplicación de televisión para crear videos nuevos mediante modelos de lenguaje (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Google solicitó una patente para un canal de televisión con videos generados por inteligencia artificial en los que el espectador es el protagonista, con su propio avatar y su voz. La oficina de patentes de Estados Unidos publicó la solicitud el 19 de noviembre. El sistema también prevé insertar anuncios en esos videos.

La solicitud, titulada “Creación de un canal de experiencias de video adaptadas a un usuario”, fue presentada el 13 de mayo de 2025, según el registro de Patsnap Eureka y la ficha del sitio Patentlyze, que sigue las patentes de las empresas tecnológicas. Figuran como inventores Aravind Reddy Ayuluri y Prameela Kavya Thummuru.

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El medio 404 Media dio a conocer el documento el 23 de noviembre, después de que Patentlyze se lo compartiera. El periodista Jason Koebler lo describió como una señal de hacia dónde van las empresas de IA: contenido hecho a medida a partir de los datos que acumulan sobre cada persona.

Cómo funcionaría “My Channel”

El texto describe una opción llamada “My Channel” dentro de una aplicación de televisión. En lugar de solo recomendar títulos existentes, el sistema pediría a un modelo de lenguaje (la tecnología detrás de los chatbots) que cree videos nuevos y los muestre como miniaturas en un canal con el nombre del usuario, por ejemplo “John’s Channel”.

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El sistema reúne datos de geolocalización, dirección IP, idioma e historial de consumo para redactar las instrucciones del video (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

La primera reivindicación, que define lo que Google busca proteger, describe un servidor que reúne tres tipos de datos: las preferencias del usuario, información de contexto de su dispositivo y datos demográficos. Con eso redacta una instrucción para el modelo, que genera un video guardado en un repositorio y enviado luego al aparato:

El contexto incluye la dirección IP, el idioma y las coordenadas GPS del dispositivo.

El historial de visionado abarcaría programas, películas y videos cortos.

Una de las reivindicaciones señala que la instrucción puede generarse sin intervención del usuario, y otra, que un evento, como un temporizador, puede activar el proceso.

El sistema agruparía los géneros que el usuario ve, por ejemplo crimen, suspenso y acción, para mezclarlos en una misma historia. Los ejemplos del documento incluyen una comedia criminal, una comedia romántica y una aventura de ciencia ficción protagonizadas por un espectador llamado John.

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Avatar, voz y publicidad

El documento agrega que el sistema puede crear un avatar a partir de fotos del usuario y sintetizar su voz para los diálogos del personaje principal. Los datos visuales se obtendrían del teléfono del usuario o de repositorios de datos de la empresa.

La cuarta reivindicación incorpora la publicidad: el video generado se enviaría a un servidor de anuncios, que insertaría al menos un aviso antes de que llegue al televisor. Según 404 Media, el sistema ofrecería así programas a medida con anuncios a medida.

El mecanismo contempla el envío de cada video a un servidor publicitario para insertar anuncios antes de su emisión (REUTERS/Carlos Jasso/File Photo)

Otro ejemplo de la patente describe a alguien que vio resúmenes de un partido de críquet y recibe un video con elementos del Mundial de la disciplina, en el que el usuario aparece alentando desde las tribunas. Patentlyze indica que la instrucción podría tomar noticias y resultados deportivos actuales.

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Una idea, no un producto

Google no anunció ningún producto con este nombre. Patentlyze subraya que se trata de una solicitud y que el documento no nombra ningún servicio concreto. 404 Media recuerda que las tecnológicas presentan patentes que luego no llegan a productos reales.

Patentlyze informa además que el examinador emitió un rechazo final de la solicitud, aunque Google todavía puede modificar las reivindicaciones o apelar. India Today también recogió ese dato. No se pudo consultar el expediente del examinador en la oficina de patentes.

La ficha de Patentlyze señala que el propio documento reconoce que quienes comparten menos datos recibirían resultados más genéricos, y que los usuarios podrían controlar qué información se recopila. Por ahora, no hay fecha de lanzamiento ni plan público de Google para el canal.

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