ARCHIVO: El primer ministro australiano Anthony Albanese y el primer ministro de las Islas Salomón Matthew Wale asisten a una conferencia de prensa conjunta en la Casa del Parlamento, en Canberra, Australia, el 3 de junio de 2026 (Reuters)

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Las Islas Salomón se disponen a dejar vencer en abril su acuerdo de seguridad con China y a firmar un nuevo tratado con Australia, un cambio que reforzaría la influencia de Canberra en un archipiélago situado en una zona estratégica del Pacífico.

El pacto con el régimen autocrático de Beijing, suscrito en 2022 por cinco años, permitió prever el despliegue de militares y policías chinos a pedido de Honiara, además de autorizar visitas de buques navales del país asiático. Su eventual reemplazo modificaría el equilibrio regional mientras Australia, Reino Unido y Estados Unidos amplían su cooperación militar en el Indo-Pacífico mediante Aukus.

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El gobierno salomonense comunicó a Beijing que no renovará el convenio cuando expire, según informó Sydney Morning Herald. El primer ministro de las Islas Salomón, Matthew Wale, y el jefe de gobierno australiano, Anthony Albanese, tienen previsto suscribir en Canberra un tratado “integral”, durante su quinto encuentro desde mayo.

Financiamiento australiano y alcance del nuevo acuerdo

Australia ofreció A$ 980 millones en fondos adicionales, equivalentes a 498 millones de libras, durante las negociaciones para el nuevo entendimiento. La propuesta financiera representó un incentivo para que Honiara profundizara su relación con Canberra.

El acuerdo previsto abarcaría seguridad, salud, justicia, infraestructura y resiliencia climática. El archipiélago se encuentra a unos 1.930 km (1.200 millas) al noreste de Australia, una ubicación que había generado preocupación entre los aliados occidentales tras el acercamiento entre Honiara y Beijing.

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Canberra respondió al pacto chino con una red de alianzas regionales. Australia alcanzó desde entonces acuerdos de seguridad con Tuvalu, Nauru y Vanuatu, además de tratados de defensa mutua con Papúa Nueva Guinea y, más recientemente, con Fiyi, acompañados por compromisos financieros sustanciales.

La relación con China se consolidó bajo el anterior primer ministro, Manasseh Sogavare, quien impulsó vínculos estrechos con Beijing. Su gobierno rompió relaciones diplomáticas con Taiwán en 2019.

Sogavare perdió el poder en mayo de 2026, después de una moción de censura parlamentaria. Wale había cuestionado durante años el acuerdo de seguridad con China y defendido una cooperación más estrecha con Australia, de acuerdo con The Times.

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La posición de Wale frente a Beijing

El primer ministro condenó con dureza en julio una prueba china de misiles balísticos en el Pacífico Sur. “China es un buen amigo de las Islas Salomón, pero esto no es algo que haga un amigo”, afirmó.

Ese mismo mes, Wale firmó un acuerdo de seguridad con la Guardia Costera de Estados Unidos. Pese a su rechazo al tratado de seguridad con Beijing, definió a China como un socio económico valioso y prometió mantener una política exterior de “amigos de todos, enemigos de nadie”.

El director del programa de Islas del Pacífico del Instituto Lowy, Oliver Nobetau, calificó el futuro tratado como una “victoria enorme” para Australia. Sogavare, en cambio, advirtió que la decisión podría deteriorar los vínculos con China y sostuvo que las Islas Salomón “deben considerar cuidadosamente lo que pueden perder con una decisión de este tipo”.

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