Cierre de Spirit Airlines: cómo afectará a los viajeros y a los precios de los vuelos

Spirit Airlines cerró todas sus operaciones tras no alcanzar un acuerdo de rescate financiero con el gobierno de Estados Unidos (Reuters)

Spirit Airlines cesó todas sus operaciones tras fracasar las negociaciones para un rescate gubernamental. El cierre de la aerolínea de bajo costo —que empleó a cerca de 17.000 personas— proyecta un aumento en las tarifas aéreas en los mercados donde operaba y deja a miles de viajeros en busca de alternativas inmediatas.

El colapso de Spirit Airlines elimina una de las ofertas más accesibles para quienes buscan viajar a precios reducidos, especialmente en ciudades como Las Vegas, Fort Lauderdale y Orlando.

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De acuerdo con un análisis de CBS News basado en datos de la firma de análisis de aviación Cirium, después de la salida de Spirit de una ruta específica, las tarifas de boletos de avión aumentaron un 23%, lo que equivale a unos USD 60 adicionales en promedio, mientras que el volumen de pasajeros cayó un 20%.

Cerca de 17.000 empleados pierden sus puestos tras el cese de la aerolínea de bajo costo Spirit Airlines (Reuters)

El efecto económico y laboral de esta caída abarca áreas donde la aerolínea tenía operaciones y alcanza a decenas de destinos.

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Aumento de tarifas y panorama para los viajeros

Spirit Airlines, identificada durante décadas por sus aviones amarillos y anuncios, acumuló pérdidas superiores a USD 2.500 millones desde 2020, detalló The Associated Press. Solicitó protección bajo el Capítulo 11 en noviembre de 2024 y, tras no lograr recuperarse, volvió a ingresar en bancarrota en agosto de 2025, declarando USD 8.100 millones en deudas y USD 8.600 millones en activos.

El presidente Donald Trump anunció el viernes una “propuesta final” para un rescate público, pero la falta de acuerdo precipitó el cierre inmediato, según informó AP.

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La aerolínea acumuló pérdidas superiores a 2.500 millones de dólares desde 2020 y declaró deudas por 8.100 millones al momento de la quiebra (Reuters)

Los sindicatos de pilotos y trabajadores advirtieron que la quiebra afecta el empleo de miles de personas y reduce la competencia, mientras el precio del combustible para aviones se encuentra disparado por la guerra con Irán.

La aerolínea había registrado una caída en la cantidad de pasajeros domésticos a 1,7 millones en febrero de 2026, medio millón menos que el año anterior, lo que redujo drásticamente su capacidad operativa.

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Los viajeros, ante reembolsos inciertos y tarifas más altas

Spirit Airlines comunicó que reembolsaría automáticamente a quienes hayan comprado boletos con tarjeta de crédito o débito. Según el editor de viajes de CBS News Peter Greenberg, las leyes federales protegen estos reembolsos: “Si tienes un boleto para un vuelo de Spirit que aún no se realizó, puedes recuperarlo a través de tu compañía de tarjeta de crédito”.

Quienes pagaron en efectivo o con puntos de lealtad podrían no recibir compensación. Eric Rosen, director de contenido de viajes en Points Guy, recomendó en CBS News: “Observa atentamente lo que ocurre y, si la aerolínea cesa operaciones, comunícate con la empresa de tarjeta de crédito y genera una disputa de cargo”.

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Otras aerolíneas como American Airlines y United implementan tarifas de rescate, aunque los precios resultan más elevados que los de Spirit (Reuters)

La empresa informó que la compensación para quienes usaron puntos o créditos se definirá en el proceso de bancarrota. Julian Kheel, fundador del sitio de asesoría en puntos Points Path, sugirió no cancelar los boletos por cuenta propia: “Si cancelas tu boleto ahora sin una promesa de reembolso, pierdes toda protección. Conserva el boleto y reclama al banco”.

La guía del Departamento de Transporte de Estados Unidos, citada por CNN, indica que, aunque la aerolínea haya dejado de funcionar, se puede solicitar la devolución a la compañía de tarjeta de crédito o al seguro de viaje adicional, pero advierte sobre posibles dificultades y la necesidad de actuar rápido debido a las limitaciones de tiempo para reclamar.

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Rescate limitado: los grandes competidores asisten, pero las tarifas suben

A raíz de la cancelación de todos los vuelos, algunas compañías tomaron medidas para asistir a los pasajeros afectados. American Airlines informó a CBS News que implementó topes tarifarios en los boletos de cabina principal para las rutas en las que también opera vuelo directo, con el objetivo de “apoyar a la mayor cantidad de clientes posible”.

United Airlines y otras como JetBlue, Allegiant y Frontier también comunicaron estar preparadas para asistir a los viajeros varados, aunque la disponibilidad de “tarifas de rescate” podría resultar limitada dependiendo de la ruta. Henry Harteveldt, fundador de Atmosphere Research Group, sostuvo en CBS News que estos pasajes serán “probablemente más caros que los de Spirit, pero más accesibles que las tarifas normales habituales”.

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La experta en viajes del sitio de ofertas de vuelos Going.com, Katy Nastro, afirmó a CNN que quienes requieran viajar de inmediato deben “reservar sin demora” con otra aerolínea, ya que la asistencia podría no estar disponible para todos. El Departamento de Transporte alienta a los pasajeros a consultar con otras compañías si pueden aceptar el boleto pagado o si ofrecen descuentos por la cancelación.

Consecuencias para el mercado aéreo estadounidense

El cierre de Spirit deja a viajeros y empleados ante nuevos desafíos y, según Harteveldt en CBS News, conllevará un incremento adicional de precios en el mercado aéreo, mayor dificultad para que otras líneas llenen rápidamente los espacios vacantes y una competencia reducida que afectará especialmente a quienes buscaban alternativas de bajo coste.

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Spirit Airlines había sido un factor en los precios bajos de los boletos. Su salida del mercado coincide con un contexto de precios elevados. Harteveldt anticipó que el retorno del equilibrio a las rutas donde operaba Spirit podría demorar entre tres y seis meses, a la espera de que otras líneas como Frontier, Avelo, Breeze y Allegiant intenten ocupar parte de esos espacios.