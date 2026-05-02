Estados Unidos

Cierre de Spirit Airlines: cómo afectará a los viajeros y a los precios de los vuelos

El final de una de las mayores compañías de bajo costo plantea nuevos desafíos y abre interrogantes sobre el acceso a boletos económicos, la protección de los usuarios y el escenario que se presenta para quienes buscan viajar en los próximos meses

Guardar
Spirit Airlines cerró todas sus operaciones tras no alcanzar un acuerdo de rescate financiero con el gobierno de Estados Unidos (Reuters)
Spirit Airlines cerró todas sus operaciones tras no alcanzar un acuerdo de rescate financiero con el gobierno de Estados Unidos (Reuters)

Spirit Airlines cesó todas sus operaciones tras fracasar las negociaciones para un rescate gubernamental. El cierre de la aerolínea de bajo costo —que empleó a cerca de 17.000 personas— proyecta un aumento en las tarifas aéreas en los mercados donde operaba y deja a miles de viajeros en busca de alternativas inmediatas.

El colapso de Spirit Airlines elimina una de las ofertas más accesibles para quienes buscan viajar a precios reducidos, especialmente en ciudades como Las Vegas, Fort Lauderdale y Orlando.

PUBLICIDAD

De acuerdo con un análisis de CBS News basado en datos de la firma de análisis de aviación Cirium, después de la salida de Spirit de una ruta específica, las tarifas de boletos de avión aumentaron un 23%, lo que equivale a unos USD 60 adicionales en promedio, mientras que el volumen de pasajeros cayó un 20%.

Cerca de 17.000 empleados pierden sus puestos tras el cese de la aerolínea de bajo costo Spirit Airlines (Reuters)
Cerca de 17.000 empleados pierden sus puestos tras el cese de la aerolínea de bajo costo Spirit Airlines (Reuters)

El efecto económico y laboral de esta caída abarca áreas donde la aerolínea tenía operaciones y alcanza a decenas de destinos.

PUBLICIDAD

Aumento de tarifas y panorama para los viajeros

Spirit Airlines, identificada durante décadas por sus aviones amarillos y anuncios, acumuló pérdidas superiores a USD 2.500 millones desde 2020, detalló The Associated Press. Solicitó protección bajo el Capítulo 11 en noviembre de 2024 y, tras no lograr recuperarse, volvió a ingresar en bancarrota en agosto de 2025, declarando USD 8.100 millones en deudas y USD 8.600 millones en activos.

El presidente Donald Trump anunció el viernes una “propuesta final” para un rescate público, pero la falta de acuerdo precipitó el cierre inmediato, según informó AP.

La aerolínea acumuló pérdidas superiores a 2.500 millones de dólares desde 2020 y declaró deudas por 8.100 millones al momento de la quiebra (Reuters)
La aerolínea acumuló pérdidas superiores a 2.500 millones de dólares desde 2020 y declaró deudas por 8.100 millones al momento de la quiebra (Reuters)

Los sindicatos de pilotos y trabajadores advirtieron que la quiebra afecta el empleo de miles de personas y reduce la competencia, mientras el precio del combustible para aviones se encuentra disparado por la guerra con Irán.

La aerolínea había registrado una caída en la cantidad de pasajeros domésticos a 1,7 millones en febrero de 2026, medio millón menos que el año anterior, lo que redujo drásticamente su capacidad operativa.

Los viajeros, ante reembolsos inciertos y tarifas más altas

Spirit Airlines comunicó que reembolsaría automáticamente a quienes hayan comprado boletos con tarjeta de crédito o débito. Según el editor de viajes de CBS News Peter Greenberg, las leyes federales protegen estos reembolsos: “Si tienes un boleto para un vuelo de Spirit que aún no se realizó, puedes recuperarlo a través de tu compañía de tarjeta de crédito”.

Quienes pagaron en efectivo o con puntos de lealtad podrían no recibir compensación. Eric Rosen, director de contenido de viajes en Points Guy, recomendó en CBS News: “Observa atentamente lo que ocurre y, si la aerolínea cesa operaciones, comunícate con la empresa de tarjeta de crédito y genera una disputa de cargo”.

Otras aerolíneas como American Airlines y United implementan tarifas de rescate, aunque los precios resultan más elevados que los de Spirit (Reuters)
Otras aerolíneas como American Airlines y United implementan tarifas de rescate, aunque los precios resultan más elevados que los de Spirit (Reuters)

La empresa informó que la compensación para quienes usaron puntos o créditos se definirá en el proceso de bancarrota. Julian Kheel, fundador del sitio de asesoría en puntos Points Path, sugirió no cancelar los boletos por cuenta propia: “Si cancelas tu boleto ahora sin una promesa de reembolso, pierdes toda protección. Conserva el boleto y reclama al banco”.

La guía del Departamento de Transporte de Estados Unidos, citada por CNN, indica que, aunque la aerolínea haya dejado de funcionar, se puede solicitar la devolución a la compañía de tarjeta de crédito o al seguro de viaje adicional, pero advierte sobre posibles dificultades y la necesidad de actuar rápido debido a las limitaciones de tiempo para reclamar.

Rescate limitado: los grandes competidores asisten, pero las tarifas suben

A raíz de la cancelación de todos los vuelos, algunas compañías tomaron medidas para asistir a los pasajeros afectados. American Airlines informó a CBS News que implementó topes tarifarios en los boletos de cabina principal para las rutas en las que también opera vuelo directo, con el objetivo de “apoyar a la mayor cantidad de clientes posible”.

United Airlines y otras como JetBlue, Allegiant y Frontier también comunicaron estar preparadas para asistir a los viajeros varados, aunque la disponibilidad de “tarifas de rescate” podría resultar limitada dependiendo de la ruta. Henry Harteveldt, fundador de Atmosphere Research Group, sostuvo en CBS News que estos pasajes serán “probablemente más caros que los de Spirit, pero más accesibles que las tarifas normales habituales”.

La experta en viajes del sitio de ofertas de vuelos Going.com, Katy Nastro, afirmó a CNN que quienes requieran viajar de inmediato deben “reservar sin demora” con otra aerolínea, ya que la asistencia podría no estar disponible para todos. El Departamento de Transporte alienta a los pasajeros a consultar con otras compañías si pueden aceptar el boleto pagado o si ofrecen descuentos por la cancelación.

Consecuencias para el mercado aéreo estadounidense

El cierre de Spirit deja a viajeros y empleados ante nuevos desafíos y, según Harteveldt en CBS News, conllevará un incremento adicional de precios en el mercado aéreo, mayor dificultad para que otras líneas llenen rápidamente los espacios vacantes y una competencia reducida que afectará especialmente a quienes buscaban alternativas de bajo coste.

Spirit Airlines había sido un factor en los precios bajos de los boletos. Su salida del mercado coincide con un contexto de precios elevados. Harteveldt anticipó que el retorno del equilibrio a las rutas donde operaba Spirit podría demorar entre tres y seis meses, a la espera de que otras líneas como Frontier, Avelo, Breeze y Allegiant intenten ocupar parte de esos espacios.

Temas Relacionados

Estados UnidosSpirit AirlinesMercado Aéreo Estados UnidosQuiebras EmpresarialesTarifas de VuelosEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El gobierno dominicano formaliza millonario aporte para operaciones de seguridad en territorio haitiano

Una suma distribuida en dos plazos será destinada a respaldar los planes de la organización internacional ante la persistente problemática vinculada con la actuación de bandas armadas dentro de Haití

El gobierno dominicano formaliza millonario aporte para operaciones de seguridad en territorio haitiano

Infraestructura del nuevo Hospital Rosales está lista: ¿Qué servicios novedosos ofrecerá a los salvadoreños?

La actualización del principal centro hospitalario de El Salvador incluye la integración de sistemas automatizados, la expansión de especialidades médicas y la incorporación de criterios ecológicos, lo que transformará la atención médica a nivel nacional

Infraestructura del nuevo Hospital Rosales está lista: ¿Qué servicios novedosos ofrecerá a los salvadoreños?

El retraso en las exenciones de visa J-1 pone en riesgo la permanencia de médicos extranjeros en Estados Unidos

La demora prolongada en la revisión de solicitudes amenaza con obligar a profesionales médicos formados en hospitales estadounidenses a abandonar el país, lo que podría afectar servicios en regiones ya marcadas por la escasez de personal sanitario

El retraso en las exenciones de visa J-1 pone en riesgo la permanencia de médicos extranjeros en Estados Unidos

El Salvador atrae el interés de más de 75 compañías de EE.UU. por su clima de inversión y seguridad

Un grupo de empresas estadounidenses comenzó a evaluar oportunidades de inversión en El Salvador tras un encuentro virtual organizado por el Departamento de Asuntos Económicos del Estado, que reunió a funcionarios y representantes empresariales de ambos países

El Salvador atrae el interés de más de 75 compañías de EE.UU. por su clima de inversión y seguridad

Costa Rica registra un accidente laboral cada cuatro minutos: INS reporta aumento de casos en 2025

San José y Alajuela concentran la mayor cantidad de emergencias. En total, el INS atendió más de 139,000 riesgos del trabajo y pagó ₡165,986 millones - unos 365,268.7 USD- en indemnizaciones

Costa Rica registra un accidente laboral cada cuatro minutos: INS reporta aumento de casos en 2025

TECNO

Qué significa la “L” en la caja automática del auto y en qué situaciones deberías activarla

Qué significa la “L” en la caja automática del auto y en qué situaciones deberías activarla

De qué trata la plataforma que permite apostar sobre hechos reales y desata una polémica global

La freidora de aire pierde protagonismo ante este moderno electrodoméstico capaz de preparar todo tipo de comidas

Este país de Sudamérica genera toda su electricidad con energías renovables

Meta elimina más de 700 empleos asociados al entrenamiento de modelos de inteligencia artificial

ENTRETENIMIENTO

La Academia veta la IA en los Oscar: guiones y actores sintéticos quedan fuera según nuevas reglas

La Academia veta la IA en los Oscar: guiones y actores sintéticos quedan fuera según nuevas reglas

“El diablo viste a la moda 2″ recauda más de USD 50 millones en su preestreno global y sorprende en taquilla

“Morí por unos segundos”: la impactante confesión de Barry Keoghan sobre su adicción a las drogas

El guiño de Taylor Swift que enloqueció a sus fans: ¿Una canción para “Toy Story 5″?

Meryl Streep reveló tener diferencias con Goldie Hawn en el rodaje de ‘La muerte le sienta bien’: “Es irritante”

MUNDO

EN VIVO | El régimen de Irán ejecutó a dos hombres tras acusarlos de espiar para Israel

EN VIVO | El régimen de Irán ejecutó a dos hombres tras acusarlos de espiar para Israel

El régimen de Irán advirtió que es “probable” la reanudación de la guerra con Estados Unidos

Estados Unidos aprobó ventas de armamento militar por USD 8.600 millones a sus aliados de Medio Oriente

En medio del alto al fuego, Hezbollah aumentó sus ataques con drones de fibra óptica en el norte de Israel

Rusia intensificó sus ataques contra Ucrania: bombardeó infraestructura portuaria en Odesa y casas en Kharkiv