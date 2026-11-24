La misión arqueológica egipcia descubrió una necrópolis con cientos de tumbas en Tell Atrib Abu Bello que abarca desde el Período Tardío hasta la época romana. (Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto)

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Una misión arqueológica egipcia descubrió una necrópolis con cientos de tumbas, ataúdes y objetos funerarios que abarcan tres períodos históricos distintos: el Período Tardío, la era ptolemaica y los comienzos de la época romana.

El hallazgo tuvo lugar en el yacimiento de Tell Atrib Abu Bello, en el delta del Nilo, dentro de la provincia de Menoufia, y fue anunciado por el Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto.

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El sitio pertenece al territorio de la antigua ciudad de Teranothis, cuya ubicación al borde oriental del Valle del Natrón le otorgó un papel central en la vida religiosa y funeraria del Egipto antiguo. Esa zona fue históricamente clave por la extracción del natrón, la sal mineral indispensable para la momificación.

La antigua ciudad de Teranothis mantuvo un papel central en las prácticas funerarias por su cercanía a las canteras de natrón del Valle del Natrón. (Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto)

Las excavaciones anteriores en este punto habían permitido identificar ruinas urbanas y un templo consagrado a la diosa Hathor, pero no se había encontrado un espacio de enterramiento de esta magnitud. Según el comunicado difundido por el Ministerio a través de su sitio web oficial, el descubrimiento es el primero de su clase en el yacimiento.

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Las excavaciones, conducidas por el equipo del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto, sacaron a la luz una necrópolis, es decir, un conjunto de tumbas organizado como ciudad de los muertos, con una diversidad de estructuras y materiales que refleja distintos momentos históricos y diferentes estratos sociales. La datación preliminar sitúa la mayor parte de los enterramientos en el período ptolemaico temprano, entre los siglos III y II a.C.

El hallazgo es el primero de esta escala en el yacimiento de Tell Atrib Abu Bello

Los arqueólogos recuperaron ataúdes de piedra y barro cocido junto con tumbas abovedadas de adobe en el yacimiento de Menoufia. (Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto)

La capa superficial del terreno reveló, según el comunicado del Ministerio, centenares de ataúdes de piedra, parte de ellos sin tapa y otros destrozados por saqueos antiguos y trabajos de cantera que afectaron al lugar en épocas pasadas.

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Junto a ellos aparecieron restos de ataúdes de barro cocido de distintas tipologías: algunos con rasgos humanos de aspecto esquemático y otros de forma antropoide, con la silueta completa del cuerpo humano tallada en el exterior.

También se recuperaron fragmentos de ataúdes de madera, tumbas abovedadas construidas con adobe y una tumba revestida interiormente con piedra caliza.

El ajuar funerario contiene lengüetas de oro, joyas y figuras de ushebtis de fayenza con inscripciones jeroglíficas. (Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto)

“Este descubrimiento es el primero de su tipo en el yacimiento en cuanto al gran número de enterramientos y ataúdes encontrados en un patio funerario abierto”, afirmó Hisham el-Leithy, secretario general del Consejo Supremo de Antigüedades, según el comunicado de prensa.

El funcionario subrayó que los trabajos todavía en curso continúan revelando elementos arquitectónicos bajo las capas de arena y escombros, en distintas direcciones del terreno.

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Los restos de resinas, sustancias de embalsamamiento y cartonajes pintados confirman la práctica de rituales asociados a dioses como Osiris e Isis. (Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto)

A pesar del deterioro severo de los restos humanos, el examen de los ataúdes permitió identificar vestigios de materiales de embalsamamiento y resinas, junto con fragmentos de cartonaje, capas de lino endurecido con yeso y pintado que envolvían las momias, decorados en amarillo, rojo, azul y dorado.

Estos elementos confirman que los difuntos fueron tratados siguiendo los rituales funerarios propios del Egipto antiguo, con vínculos a divinidades como Renenutet, Osiris, Isis y Hathor, cuyo culto tuvo presencia documentada en la región de Teranothis en distintas épocas.

Los objetos hallados muestran una mezcla de tradición egipcia y cultura helenística

Las piezas de terracota con representaciones de Isis Afrodita aparecieron en el yacimiento junto a dos enterramientos de halcones. (Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto)

Entre los objetos recuperados se cuentan lengüetas de oro, un pendiente, un colgante de collar dorado, láminas de oro y escarabeos, junto con un número considerable de ushebtis de fayenza, pequeñas figuras de sirvientes que en la creencia egipcia antigua acompañaban al difunto para trabajar en su nombre en el más allá, varios de ellos con inscripciones jeroglíficas. La fayenza es una cerámica vidriada de color turquesa que los egipcios usaban para fabricar objetos rituales y amuletos.

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La misión también halló mesas de ofrendas, cabezas de pequeñas estatuillas de piedra caliza y figuras de terracota que representan a Isis Afrodita, una fusión de la diosa egipcia Isis con la griega Afrodita, característica del período ptolemaico. Entre las piezas más singulares figura una tapa de recipiente de arcilla cocida que muestra a esa misma diosa sentada sobre una flor de loto, amamantando a su hijo Harpócrates.

Los investigadores recuperaron figuras de ushebtis de fayenza con jeroglíficos, láminas de oro y escarabeos de lapislázuli. (Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto)

Completaron los hallazgos esfinges en miniatura, fragmentos de estatuas del dios halcón Horus y, de forma excepcional, dos enterramientos de halcones entre los ataúdes. También se recuperaron escarabeos de esquisto y lapislázuli, amuletos oculares y una variedad de pequeñas piezas talismánicas.

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Mohamed Abd El-Badie, jefe del sector de Antigüedades Egipcias del Consejo Supremo de Antigüedades, precisó que la datación de la necrópolis se apoya en varios tipos de pruebas: la secuencia de capas del terreno, la cerámica encontrada, la tipología de los ataúdes de piedra y barro, los estilos de enterramiento y los elementos arquitectónicos de las tumbas, según el comunicado de prensa.

La necrópolis habría albergado enterramientos de la clase media de la antigua Teranothis

Los análisis de los objetos indican que la necrópolis perteneció a los estratos de clase media de la antigua comunidad local. (Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto)

Los estudios preliminares de los objetos funerarios apuntan a que la necrópolis albergó enterramientos de la clase media de la sociedad que habitó la antigua Teranothis, según señaló el secretario general del Consejo en el comunicado, difundido también a través de la cuenta oficial verificada del Ministerio en Facebook. La continuación de las excavaciones, precisó, permitirá conocer con mayor detalle la naturaleza de esa comunidad y sus prácticas funerarias.

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Sharif Fathi, ministro de Turismo y Antigüedades, subrayó que el hallazgo arroja luz sobre aspectos inéditos de la civilización egipcia y de cómo cambiaron los rituales mortuorios a lo largo de los siglos, según el comunicado.