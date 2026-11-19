Tyler Robinson enfrenta la pena de muerte por el asesinato de Charlie Kirk en la Universidad del Valle de Utah (Rick Egan/Pool vía Reuters/File Photo).

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Los abogados de Tyler Robinson, acusado de matar al activista conservador Charlie Kirk, solicitaron a un juez de Utah que suspenda nuevas pruebas balísticas sobre los fragmentos de bala recuperados durante la autopsia. La defensa alega que el procedimiento podría alterar material esencial para revisar de manera independiente.

La Fiscalía del Condado de Utah se opuso al pedido y aseguró que el análisis solicitado al Buró Federal de Investigaciones (FBI) no destruirá las piezas. Según los fiscales, los datos de los escaneos tridimensionales serán preservados y entregados a la defensa para que realice su propio examen, precisó Fox News.

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Robinson está acusado de haber disparado contra Kirk durante un acto público de Turning Point USA en la Universidad del Valle de Utah, el 10 de septiembre de 2025. El imputado se declaró no culpable de todos los cargos y podría enfrentar la pena de muerte si es condenado por asesinato agravado en el juicio que inicia el 21 de junio de 2028.

La disputa se centra en determinar si los fragmentos pueden vincularse de manera concluyente con un rifle Mauser calibre .30-06 que pertenecía al abuelo de Robinson. El examen inicial de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) no logró establecer ni descartar esa relación.

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El rifle que, según los fiscales, fue recuperado por los investigadores cerca de la Universidad del Valle de Utah y está bajo análisis en el caso contra Tyler Robinson (Spenser Heaps/Pool vía REUTERS/Archivo).

La defensa pide acceso previo a los fragmentos antes de nuevos análisis

Los abogados de Robinson solicitaron que se suspenda la técnica denominada microscopía de comparación virtual, o VCM, hasta que un especialista de la defensa pueda examinar y fotografiar los fragmentos.

Como alternativa, pidieron autorización para que ese experto presencie el análisis, ya sea de forma presencial o mediante una grabación. El FBI no permite esa observación por razones que incluyen posibles riesgos de contaminación y cuestiones de seguridad nacional, reportó Fox News.

Para aplicar la VCM, los analistas podrían limpiar zonas acotadas de los fragmentos y desplegar partes deformadas de la camisa metálica, conocidas como pétalos, con el fin de observar las marcas dejadas por el cañón. Los fragmentos recuperados durante la autopsia incluyen una porción de camisa y cuatro fragmentos de plomo.

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Fragmentos de bala se exhiben en una pantalla durante una audiencia preliminar de Tyler Robinson (Spenser Heaps/Pool vía REUTERS/Archivo).

La defensa advirtió en una presentación judicial que las pruebas anteriores de la ATF ya habían afectado el material: “Si el fragmento de bala se altera nuevamente hasta el punto de que no sea posible una comparación independiente, el perjuicio para el acusado será grave”.

Luego agregó: “La defensa no podrá verificar de forma independiente las conclusiones, el contrainterrogatorio se verá injustamente limitado y el jurado escuchará un testimonio pericial irrefutable”.

Durante el estudio anterior, la examinadora Samantha Karner limpió y fotografió un fragmento de camisa y luego abrió sus pétalos para inspeccionar las impresiones de las estrías. La experta determinó que pertenecía a la clase de calibre .30, pero no pudo vincularlo de manera concluyente con el rifle incautado, consignó Fox News.

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Una imagen de municiones, incluido un casquillo con la inscripción “TEST SHOT”, se exhibe durante una audiencia preliminar (Spenser Heaps/Pool vía REUTERS/Archivo).

La Fiscalía dijo que cuenta con otras pruebas además del análisis balístico

El fiscal adjunto del condado de Utah, Ryan McBride, afirmó que no existen motivos para considerar que los fragmentos contengan elementos favorables al acusado. “Por el contrario, todas las pruebas apuntan al valor incriminatorio de los fragmentos”, sostuvo en la respuesta al pedido de la defensa recogida por Fox News.

La fiscalía argumentó que su caso no depende principalmente de que la VCM permita identificar de forma definitiva el arma. Entre las pruebas enumeradas figuran una presunta admisión de Robinson, tres cartuchos sin disparar hallados en el rifle que serían compatibles con el proyectil utilizado y registros de video.

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Los investigadores también recuperaron una herramienta Dremel que es compatible con las marcas grabadas en los casquillos de latón encontrados dentro del arma en la escena.

Una imagen con la comparación entre dos proyectiles se exhibe en pantalla durante una audiencia preliminar (Spenser Heaps/Pool vía REUTERS/Archivo).

De acuerdo con la presentación de los fiscales, la microscopía de comparación virtual es un método “no destructivo” que genera múltiples escaneos tridimensionales del objeto. Sin embargo, las tareas previas para exponer las superficies relevantes pueden alterar las piezas o desprender pequeños restos, un riesgo que la defensa considera determinante.

Además de la VCM, los fiscales pretenden realizar pruebas metalúrgicas sobre el fragmento de camisa y al menos una pieza de plomo. El análisis incluiría una limpieza en un área reducida antes de su evaluación mediante rayos X.

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La fiscalía también solicitó autorización para que un perito desarme uno de los cartuchos .30-06 sin disparar encontrados en la vivienda de Robinson tras su arresto, con el fin de cotejarlo con el resto del material balístico.