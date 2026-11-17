El alcalde Zohran Mamdani y la comisionada Jessica Tisch anunciaron el cierre del Grupo de Respuesta Estratégica del Departamento de Policía de Nueva York. La reforma separa las tareas antiterroristas de la gestión de movilizaciones y crea equipos civiles y policiales con foco en el diálogo y la desescalada.

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El alcalde de Nueva York Zohran Mamdani y la comisionada de policía Jessica Tisch anunciaron este lunes la disolución del Grupo de Respuesta Estratégica (SRG) del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), una unidad que combinaba funciones antiterroristas con la gestión de protestas. La medida cumple una promesa de campaña del alcalde y presenta una nueva estructura institucional que separa ambas funciones y coloca el diálogo como eje de la respuesta oficial ante movilizaciones amparadas por la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.

La reforma crea tres estructuras: la División de Diálogo Comunitario y Desescalada (CDDD), un cuerpo civil sin armas ni facultades de arresto dentro de la Oficina de Seguridad Comunitaria del Alcalde; el Equipo de Apoyo a la Primera Enmienda (FAST), compuesto por 30 agentes uniformados capacitados en comunicación y desescalada; y la División de Apoyo a la Patrulla (PSD), una unidad policial con formación en control de multitudes que dedicará la mayor parte de su tiempo a tareas de patrulla regular.

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El alcalde Zohran Mamdani y la comisionada Jessica Tisch anunciaron la disolución del Grupo de Respuesta Estratégica del NYPD. (EFE/Thais Llorca)

Las funciones antiterroristas del SRG pasan a la Oficina de Inteligencia y Contraterrorismo del NYPD.

Mamdani disuelve el SRG y separa las funciones antiterroristas del control de protestas en Nueva York

“Durante nuestra campaña para alcalde, prometí disolver el Grupo de Respuesta Estratégica del NYPD. Hoy cumplimos esa promesa”, afirmó Mamdani en un video publicado en su cuenta de X junto al concejal Chi Ossé. En el mismo mensaje subrayó que las funciones antiterroristas y la respuesta ante protestas “no son lo mismo y deben separarse”.

Las tareas antiterroristas del antiguo SRG pasan al control de la Oficina de Inteligencia y Contraterrorismo del NYPD. (Europa Press)

El alcalde también planteó que proteger derechos civiles y garantizar la seguridad pública son objetivos compatibles. “El gobierno tiene la responsabilidad de proteger los derechos constitucionales de los neoyorquinos y mantener la seguridad de nuestras comunidades. Esas prioridades no están en conflicto. Están interrelacionadas”, sostuvo, según el comunicado oficial de la Oficina del Alcalde.

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Las nuevas divisiones del NYPD y la prohibición formal del kettling en protestas

La CDDD estará integrada por civiles sin armas ni poder de arresto. Su función será coordinar la respuesta ante protestas mediante el diálogo directo con los manifestantes.

El FAST actuará como equipo de enlace policial mientras la CDDD termina de consolidarse; los arrestos, incluidos los casos de desobediencia civil, quedarán a cargo de agentes capacitados convocados desde otras unidades de patrulla. La PSD se incorpora a la Oficina de Servicios de Patrulla, con agentes seleccionados bajo requisitos estrictos de elegibilidad que recibirán formación especializada en gestión de multitudes.

El nuevo protocolo prohíbe el uso de kettling, gas lacrimógeno y armas largas durante manifestaciones amparadas por la Primera Enmienda. (REUTERS/Adam Gray/File Photo)

Entre las medidas más concretas figura la prohibición formal del kettling, una táctica que consiste en rodear a un grupo de personas y restringir físicamente su movimiento sin posibilidad de salida. A partir de ahora quedan vedados durante actividades amparadas por la Primera Enmienda: el gas lacrimógeno, las armas largas, el gas pimienta como herramienta de control de multitudes, el kettling y el uso de bicicletas como armas —salvo para prevenir la muerte o lesiones físicas—.

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Los dispositivos acústicos de largo alcance quedarán limitados a 90 decibelios. Todos estos cambios se implementarán sin costo adicional y sin modificar la dotación del NYPD, según el comunicado oficial.

Jessica Tisch respalda la reforma y afirma que la capacidad operativa del NYPD no se reduce

La comisionada Jessica Tisch respaldó públicamente la decisión con una condición explícita. “Jamás apoyaría cambios que disminuyan la capacidad del NYPD para proteger a los neoyorquinos, ni que dejen a nuestros agentes sin los recursos necesarios para afrontar una amenaza grave”, declaró en el comunicado oficial. Al mismo tiempo, presentó la reforma como una oportunidad de mejora institucional: “Estos cambios nos convertirán en un departamento más sólido y eficaz”, afirmó.

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Mamdani, por su parte, vinculó la disolución del SRG con una visión más amplia de seguridad pública. “Hoy se trata de mucho más que disolver el SRG. Estamos construyendo un nuevo enfoque de la seguridad pública, uno en el que todas las comunidades puedan confiar en que su seguridad y sus libertades fundamentales estarán protegidas”, dijo en el video publicado en X.

Qué falta saber sobre la implementación de la reforma del NYPD

Varios aspectos centrales permanecen sin definición pública. La administración no precisó la composición exacta de la PSD ni los criterios de elegibilidad que aplicará para seleccionar a sus integrantes.

Tampoco especificó qué mecanismos de supervisión externa garantizarán el cumplimiento de las nuevas restricciones tácticas, ni cómo se resolverá la coordinación entre la CDDD —un organismo civil— y las unidades policiales ante situaciones que escalen en tensión durante una manifestación. La respuesta efectiva del NYPD ante futuras protestas de gran escala será la prueba concreta de si la reforma produce resultados distintos a los de la estructura que reemplaza.

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