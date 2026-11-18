Más de 300.000 jóvenes abandonaron la universidad en Texas sin graduarse en los últimos cinco años (AP Foto/Eric Gay, Archivo)

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Más de 300.000 jóvenes dejaron la universidad en Texas sin obtener un título en los últimos cinco años. Son el 38% de los estudiantes analizados en un nuevo estudio, que también midió el impacto económico del abandono: una década después de terminar la secundaria, la brecha salarial entre quienes completan sus estudios y quienes los dejan llega a USD 20.800 anuales.

Según informó The Texas Tribune, el estudio fue publicado el miércoles por Philanthropy Advocates y el investigador educativo Jacob Kirksey de la Universidad Tecnológica de Texas. El informe siguió a casi 900.000 alumnos que se matricularon en una institución de educación superior dentro del año siguiente a graduarse de la secundaria entre 2017 y 2022. A los seis años de haber ingresado, solo el 49% había obtenido alguna credencial. El 14% seguía matriculado.

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La mayoría abandona en el primer año con promedios académicos cercanos al límite

La mayor parte de los abandonos ocurrió en el primer año. Las calificaciones de estos estudiantes rondaban apenas por encima de 1.0 sobre 4.0, lo que, según los investigadores, indica que muchos no llegaron preparados para el nivel universitario o no recibieron el apoyo necesario para mantenerse.

“El éxito del sistema de educación básica no se mide solo por lograr que los alumnos se matriculen, sino por si verdaderamente los preparó para triunfar al ingresar”, afirmó Gabe Grantham, asesor de políticas de Philanthropy Advocates, en declaraciones recogidas por The Texas Tribune. Las bajas calificaciones tienen consecuencias inmediatas: dificultan el acceso a ayuda financiera y hacen que continuar los estudios sea económicamente inviable para muchos.

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Casi 30% de los que abandonan carga con deudas sin diploma

Los estudiantes texanos que dejaron las aulas acumularon 1.100 millones de dólares en deuda por préstamos educativos (REUTERS/Mike Segar)

Cerca del 30% de los estudiantes que dejaron la universidad sin graduarse lo hizo con deudas estudiantiles, con un préstamo promedio de USD 6.250, según el informe. Sin el título que justifique empleos mejor remunerados, esa deuda resulta difícil de compensar. En conjunto, los alumnos que abandonaron sus estudios en los últimos cinco años acumularon USD 1.100 millones en deuda estudiantil.

Los investigadores definieron como “abandonadores” (stopouts) a quienes dejaron la universidad sin ninguna credencial y no regresaron en el plazo de un año.

Diez años después de la secundaria, la diferencia salarial es de USD 20.800 al año

Quienes completaron sus estudios superiores ganan, en promedio, USD 20.800 más al año que quienes los dejaron inconclusos, según los ingresos laborales medidos a los diez años de haber egresado de la secundaria.

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El resultado se conoce cuando Texas se acerca a 2030, año en que el gobernador saliente Greg Abbott fijó como meta que el 60% de los adultos en edad laboral contara con un título o credencial postsecundaria de valor. La gobernadora electa Gina Hinojosa no confirmó si mantendrá esos objetivos. La demócrata incorporó a su equipo de transición a Ryan Pollock, del Texas State Building and Construction Trades Council, con foco en la formación técnica y las necesidades de la fuerza laboral.

El problema no es exclusivo de Texas: más de 43 millones de adultos en Estados Unidos tienen estudios sin terminar

A escala nacional, más de 43 millones de adultos estadounidenses integran la categoría denominada some college, no credential —personas que cursaron estudios superiores pero nunca obtuvieron un título o certificado—, según datos del National Student Clearinghouse. Esa población gana alrededor de un 35% menos por año que los graduados universitarios y tiene una tasa de desempleo significativamente más alta —3,8% frente a 2,5% para los titulados—, de acuerdo con el Buró de Estadísticas Laborales (BLS).

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Las bajas calificaciones en el inicio de la carrera obstaculizan el acceso a la ayuda financiera universitaria

Quienes abandonan con deuda tienen tres veces más probabilidades de incumplir el pago de sus préstamos que quienes completan la carrera, según el Centro Nacional de Estadísticas Educativas (NCES). Y las chances de retomar los estudios son bajas: la tasa de reingreso a nivel nacional no supera el 2,7%, según un informe de 2026 de la firma Genio.